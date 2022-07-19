EMPLOYMENT (19-07-2022)

JMCT OPC PVT. LTD.
JOB OPPORTUNITIES
1. OFFICE CO-ORDINATOR= NO. 5 (F) PG WITH EXP.
2. TOUR OPERATOR = NO.7 (F/M) RELEVANT EXP.
3. HR ASSISTANT: NO. 5 M/F RELEVANT EXPERIENCE
4. FRONT DESK EXECUTIVE/TELECALLER = NO. 5 (F)
5. MARKETING EXECUTIVE NO. 25 (M/F) MIN. 12TH
VENUE: F-8C, IST FLOOR, TRIKUTA SHOPPING COMPLEX, B C ROAD, JAMMU
CONTACT NO./WHATSAPP NO: 8493094333,9797323565
JOB JOB JOB
MBA/ GRADUATE MARKETING EXECUTIVE REQUIRED FOR LOCATION JAMMU AND SAMBA. PREFERENCE TO PERSON WITH 2 WHEELER.
CONTACT NO: 9419288888, 9469788888
WANTED MAID
NEED HOUSE MAID TIMING 7 AM TO 3 PM SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT:
9419124218
SINCE-1969
A.S.N HR SEC. SCHOOL, CHANNI HIMMAT (NEAR POLICE LINE COLONY), JAMMU
URGENTLY REQUIRED
1. M.SC. (CHEMISTRY), B.ED – 01
2. M.SC. (BOTANY/ZOOLOGY), B.ED – 01
3. M.SC. (MATH), B.ED – 01
4. B.SC, B.ED – 01
5. B.COM, B.ED – 01
6. B.A, B.ED – 01
(SALARY NEGOTIABLE)
CONTACT AT: 9419194773, 9906118090
REQUIRED TUTOR
REQUIRED HOME TUTOR (MALE) OF MATHS
SUBJECT OF CLASS 9TH.
QUALIFICATION – MSC IN MATHS
KINDLY CONTACT OR WHATSAPP – 9797374757
REQUIRED
REQUIRED URDU TEACHER FOR UPTO CLASS 10TH IN
ACTIVITY PUBLIC HR. SEC. SCHOOL, JANIPUR COLONY.
CONTACT : 9596970174
OR EMAIL YOUR RESUME AT APHSS91@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
1. 8,10,12 MARLA OF LAND FOR COMMERCIAL USE IN BARI BRAHMNA, BISHNAH, RS PURA, AREA..!!
2. BUILDING FOR COMMERCIAL USE IN BARI BRAHMNA BISHNAH WAREHOUSE AREA..!!
3. BUILDING FOR RENT IN BARI BRAHMNA AND BISHNAH
CONTACT :-9149465570-9797545650
JOB VACANCY
1. ACCOUNTANTS 2 NOS.
2. SALES EXECUTIVES 2 NOS.
FOR A REPUTED CONCERN DEALING IN IT/NETWORKING PRODUCTS LOCATED AT TRIKUTA NAGAR, JAMMU. SALARY AS PER EXPERIENCE.
CONTACT: 9419173836, 9858680280
URGENTLY REQUIRED
BUSINESS MANAGER – 1 MALE
EXPERIENCE – 5 TO 6 YRS IN TEAM HANDLING (FMCG)
EDUCATION :- MBA IN SALES & MARKETING
SALARY:- CTC & INCENTIVE – 7 TO 9 LACS (YEARLY)
CONTACT: A.M. AGENCIES
OPP HOTEL RITZ, CHANNI, JAMMU
DISTRIBUTOR OF PROCTER & GAMBLE (FMCG)
INTERVIEW ON 20-07-2022 & 21-07-2022
TIME: 11.00 AM TO 01.00 PM
MOB NO: 7780870031
MISRA NURSERY PUBLIC SCHOOL
STREET NO. 10, RAJPURA MANGOTRIAN
SHAKTI NAGAR, JAMMU
STAFF REQUIRED :
1. FEMALE TEACHERS
ACADEMIC QUALI : GRADUATION
VISIT SCHOOL OFFICE ALONGWITH QUALIFICATION CERTIFICATES BETWEEN 8 AM TO 12 NOON.
CONTACT NO. 9419206604
SD/-
PRINCIPAL
REQUIRED
SKILLED STAFF-01 NO. MALE
ACCOUNTANT FOR CONSTRUCTION CO. BAHU PLAZA JAMMU
EXPERIENCE REQUIRED IN
BUSY
JKTENDERS
COMPUTER WORK
CONTACT 8713928888
JOB OPPORTUNITY
OFFICE BOY QUAL 10+
SALARY 7000 TO 10000/MONTH
KASHMIR WATCH HOUSE
1ST FLOOR, 420/A, NEAR BSNL OFFICE, APSARA ROAD, GANDHI NAGAR,JAMMU
9419015612, 01913510579
VACANCY
JOB TITLE :- SALES EXECUTIVE
(EXPERIENCED)
FIELD:- TYRES AND LUBRICANTS
AREA :- JAMMU
SALARY:- 15K-20K + INCENTIVE
CONTACT:- 9149435710
REQUIRED
1. SECURITY INCHARGE 2. PRODUCTION INCHARGE
3. ACCOUNTANT 4. LEGAL HEAD
5. COMPUTER OPR. 6. SUPERVISOR
7. RECEPTIONIST 8. SALE EXE
9. HELPER 10. MAID
CONTACT: MEHAR SERVICES
23-A, EXT. GANDHI NAGAR
NEAR DUDHARI MANDIR, JAMMU
PH: 0191-2439541, 9796691000
REQUIRED
(TELECOMMUNICATION)
(ONLY FOR JAMMU)
1.) TELLECALLERS (GIRL) 15
2.) FIELD EXECUTIVE (BOYS) 5
(FIX SALARY + INCENTIVE)
CONTACT NO. 7006283684, 7006659008
ADDRESS :- H NO. 42 SEC. 8 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR NR ANIMAL CARE CENTER
(BINDRA CLINIC)
REQUIRED
5, IT EXPERTS FOR OFFICE OPERATIONS
ONLY MBA BBA BCA OR EXPERIENCED CAN APPLY
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW
11AM TO 2PM
126A GANDHI NAGAR, JAMMU
7006652087
STAFF REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS AND MANAGER FOR A RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLES CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT –
NABHYA SARAF 9419199249
SEND CV AT
THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
JOB OPPORTUNITY
SALES REPRESENTATIVE
(QUALIFICATION CRITERIA – CANDIDATE MUST HAVE MARKETING SALES EXPERIENCE,
MUST HAVE 2 WHEELER & COMPUTER KNOWLEDGE)
JOB LOCATION: JAMMU
INTERVIEW CALL TIMING : 10 AM – 5PM
CONTACT: 8899700777