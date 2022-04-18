EMPLOYMENT (18-04-2022)

JOB OPPORTUNITY WITH
TEK INFOTREE PVT. LTD. (MNC)
GRADUATE WITH FLUENCY IN ENGLISH
NIGHT SHIFT
FORWARD CV:
KAPIL.S@INFOTREESERVICE.COM
AND REACH OUT ON +91-9103029747
ADDRESS :- A-300, SEC-7, CHANNI HIMMAT NEAR AMBIKA SUPER STORE.
REQUIRED SALES SPECIALISTS
(FEMALE / MALE)
BENELLI JAMMU
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* COMMITMENT & DEDICATION
* KNOWLEDGE OF RIDING
* INTEREST SUPER BIKES
* VALID DL (MINIMUM AGE 18)
(ONLY TWO VACANCY LEFT)
CONTACT : CEO@BENELLI-JAMMU.COM,
PH :9622994095,7780988906
URGENTLY REQUIRED
@ GREATER KAILASH, JAMMU.
1.DRIVER + HELPER
(COMMERCIAL LMV)
2. COMPUTER OPERATOR
SALARY RS. 10000
CONTACT NO. 9815049299
(CANDIDATES ARE PREFERRED WITHIN 5KM AREA)
REQUIRE STAFF FOR AKHIL INDIA PVT. LTD.
1. ACCOUNTANT WITH EXPERIENCE IN TALLY, GST RETURNS.
SALARY 25000 TO 35000 OPENING – 2 NO’S
2. MARKETING EXECUTIVES WITH EXPERIENCE IN FMCG FOR J&K, HIMACHAL PRADESH AND PUNJAB. SALARY 15000 TO 25000 OPENING – 5 NO’S
INTERVIEW LOCATION & TIMINGS:
91-C, WARE HOUSE, JAMMU
FROM 11 AM TO 4 PM
CONTACT: 9419189468, 9541150442
URGENTLY REQUIRED
TEACHER : GRADUATION OR MASTER WITH B.ED OR M.ED – MALE/FEMALE-FRESHER/EXP.
BOTH SALARY : 8 TO 20 K
RECEPTIONIST : GRADUATE/PG-FRESHER/EXP.
BOTH- SALARY : 10 TO 15 K
COUNSELLOR : GRADUATE OR MBA-FRESHER/EXP
SALARY : 10 TO 15 K
ADMIN EXECUTIVE : 1 TO 5 YEARS EXP.
SALARY 10 TO 20 K
90860-85474
HR7COLOURS2011@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
1 PERSON REQUIRED FOR COMPUTER WORK
MIN QUALIFICATION 10+2
ADDRESS
ARORA LIFE SCIENCES
SUDERSHAN COMPLEX
PLOT NO -108, OPPOSITE
YARD NO 6
NARWAL JAMMU
MOB NO -9906012233
REQUIRED
TELECALLER
(FEMALE)
INTERESTED CANDIDATES MAY
WHATSAPP THEIR RESUME/
CV @
9055580001
URGENT REQUIRED
FEMALE RECEPTIONIST. 20 NOS
HOME TUTOR FEMALE 100 NOS
REQUIRED FEMALE
TELECALLER 20 NOS
MOB 7889747922
VACANCY
PROFILE NAME :
NEED FULL TIME
FEMALE COOK
SALARY : 8000
ADDRESS : 117 A/D GANDHI NAGAR
GREEN BELT PARK
JAMMU
PHONE : 9596899988
BHARAT SECURITY SERVICES
ADDRESS – OPP. VISHAL MEGA MART, NEAR CARMEL CONVENT SCHOOL, KUNJWANI, BYE PASS, JAMMU.
REQUIREMENTS-
SECURITY GUARDS (CIVIL)- 20
SECURITY GUARDS (EX-MEN)- 10
HELPER (FEMALE)-15
CONTACT WITH US
9086588003,9086588005,9086588006
PRE SCHOOL
REQUIRES
VANS FOR REHARI AND DOMANA
9797922717
VACANCY
1. FREE LANCER – M/F
2. SALES/MARKETING MANAGER – M/F
R. RECEPTIONIST -F
COME ALONG WITH RESUME AND PHOTO BETWEEN 11 AM – 5 PM TO
SPSM ENTERPRISES
HOUSE NO. 96, SECTOR-A NEAR GURDWARA SANIK COLONY, JAMMU
MOB. 8899664922
JSM IT SOLUTIONS
URGENT REQUIRED INDUSTRY
1 SUPERVISIOR FRESHER/ EXP, ACCOUTANT EXP/FRESHER, COMPUTER OPERATORS EXP/ FRESHER, B.SC. FRESHER, PAYMENT COLLECTION, OFFICE ADMIN, TEACHERS, TELLE CALLER, RELATIONSHIP MANAGER, SALES EXECUTIVE, CALL
9055055628
GANGYAL NEAR HDFC BANK
INDIA NO 1 FINANCIAL COMPANY REQUIRED
1. RELATIONSHIP MANAGER – 10 POSITION (FEMALE) QUALIFICATION (12TH/GRAD.) SALARY – 10 K.
2. MARKETING MANAGER – 1 POSITION MALE ONLY QUALIFICATION (12TH/GRAD) (BIKE MUST) SALARY (15 TO 20 K)
3. TELECALLERS : 10 POSITION (FEMALE) QUALIFICATION 12TH SALARY – (8K TO 9K)
4. SURVEY EXT.: 5 POSITION (FEMALE) SALARY 13K
QUALIFICATION: 10TH/12TH
WALK IN INTERVIEW ON DATE 20TH, 21ST WEDNESDAY
ADDRESS: 92 B/A GOLE MARKET GANDHI NAGAR, JAMMU
CONTACT: 7889476382, 8082051850
SPICY GRILLZ
REQUIREMENT STAFF
CASHIER F/M 1 NO.
HOME DELIVERY BOYS 2 NOS
STEWARD’S BOY’S 2 NO
C.NO. 8492036555,
7051318788
TRIKUTA NAGAR JAMMU
REPUTED TRANSPORT COMPANY
REQUIRED AN EXPERIENCED ACCOUNTANT FOR DAY TO DAY WORK. KNOWLEDGE ABOUT BUSY SOFTWARE FOR A REPUTED TRANSPORT COMPANY. SEND RESUME AT VICKAS.SHARMA@GMAIL.COM OR CONTACT 9469800049
LIMITED VACANCIES
PRIVATE JOB
NO REGISTRATION FEES
ONLY FORM CHARGES 150 RS
100% PLACEMENT
1. SHOWROOM GANDHI NAGAR 4 BOYS FRESHER
2. OFFICE RECEPTIONIST TELLY CALLER
3. DRIVER. TEACHER SCHOOL, COMPUTER OPERATOR
4. HOTELS STAFF. EXP. SALESMAN
5. BILLING OPERATOR. ACCOUNTANT. FLOOR EXECUTIVE
6. SECURITY GUARD HELPER MAID.
7. DELIVERY BOYS DOMINO’S PIZZA. INSURANCE ADVISOR TELLY CALLER
APPOINTMENT CALL 9086193986
MONDAY TO WEDNESDAY INTERVIEW
IJE EMPLOYMENT CONSULTANCY
PARADE ROAD JAMMU