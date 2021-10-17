EMPLOYMENT (17-10-2021)

CHEF REQUIRED
REQUIRED EXPERIENCED CHEF FOR SHAKES AND SANDWICH SHOP, FOR SALARY & OTHER DETAILS
CONTACT: 9419117709
REQUIRED
A VIDEO EDITOR FOR
A NEWS CHANNEL
THE CANDIDATE SHOULD BE ABLE TO WORK IN EDIUS SOFTWARE AND SHOULD HAVE GOOD COMMAND OVER ENGLISH.
KINDLY MAIL YOUR RESUMES TO
RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM
JAI CHANDI MAA
COMPUTER OPERATOR – 1
SALARY : 8K – 10 K
CASHIER (8) (M/F) SALARY : 10 K
RECEPTIONIST – 1 (F) SALARY : 10 K
PACKING BOYS DAY SHIFT AND NIGHT SHIFT
SALARY : 12000
TALLY CALLERS – 1 (F) SALARY : 7000
PH. NO: 9797675901
ADD: SANJAY NAGAR, JAMMU
JOBS/REQUIREMENT
BRAINS DEVELOPMENT INSTITUTE
1 RELATIONSHIP MANAGER(7)
SALARY 15000 MIN. GRADUATION
2 COUNSELLOR(2) SALARY 10000 PG ENGLISH ((DODA & JAMMU)
3. RECEPTIONIST (2) SALARY 5000-8000 GRADUATION (DODA & JAMMU)
CONTACT 6006145862
JOB OPPORTUNITIES
JOB OPPORTUNITIES OF THE HOSPITALITY SECTOR IN EUROPE, UAE & MALDIVES. WORK VISA GRANTED PLUS HANDSOME SALARIES AND GROWTH OPPORTUNITIES.
MINIMUM ELIGIBILITY- ANYONE BELOW THE AGE OF 55 AND WITH DECENT ENGLISH SKILLS.
CONTACT:- 8800604800;
9311972333
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR OFFICE PURPOSE (HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER).
FOR TRINITY VAASTU OFFICE 231 A, GOLE MARKET, GANDHI NAGAR, JAMMU
SEND YOUR RESUME AT
INFO@TRINITYVAASTU.COM
CALL: 9419190432, 9999051719
REQUIRED
REQUIRED FULL TIME ACCOUNTANT CAPABLE OF HANDLING ACCOUNTS OF FUEL TRANSPORTATION FIRM IN BUSY MODE INDEPENDENTLY INCLUDING FILING OF GST RETURNS, SHOULD HAVE COMMAND ON RELATED DRAFTING.
PLEASE CONTACT ON
MOBILE NO. 9419206565
WANTED
WANTED SALESMAN / HELPER FOR KASHMIR HANDICRAFT (CLOTH) SHOP IN GANDHINAGAR .
MOB. 9419182037
REQUIRED DRIVER
FOR PRIVATE CAR
PREFERRED AREA ADJOINING CHANNI HIMMAT
SEND DETAILS VIA TEXT / WHATSAPP MOB. 78896-58615
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVE- 1 MALE
CUSTOMER CARE EXECUTIVE- 2 FEMALE
COMPUTER KNOWLEDGE MUST
ROCKY & SONS TRADERS
MULTI BRAND TWO WHEELER SERVICE CENTRE
SHOP NO. 56, SAINIK COLONY,
CHOWADI MORH NEAR NISSAN SHOWROOM
CONTACT NO. 9906025140, 9419175124
JOB AT PRIVATE GUESTHOUSE( JAMMU)
A) ROOM CLEANING STAFF/ HOUSEKEEPING ETC (MALE/ FEMALE)
B) HOUSE MAID
CALL 8492911156
WANTED
* ARCHITECTS
* INTERIOR DESIGNERS
* CIVIL ENGINEERS
*ESTIMATOR (CIVIL)
* ARCHITECTURAL DRAFTSMAN
B.V. SHARMA & ASSOCIATES
ARCHITECT INTERIOR DESIGNERS AND PLANNERS
HALL NO.: 314A-I, IIIRD FLOOR, NORTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU 180004
MOBILE 9419101177
EMAIL : INFO.BVSARCHITECTS@GMAIL.COM
WANTED
AN ESTABLISHED PVT HOSPITAL ANY WHERE IN JAMMU.
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A SCHOOL ANYWHERE IN JAMMU.
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COMPUTER TECHNICIAN
TRAINED IN COMPUTER HARDWARE/ SOFTWARE & NETWORKING + CCTV INSTALLATION
WALK IN FOR INTERVIEW
ON 18 & 19 OCT. 2021
BETWEEN 11 AM TO 6 PM
DIGITAL SOLUTIONS
SATWARI CHOWK, JAMMU
PH: 0191 – 2430013, 9419160068, 9469695638
Editorial
COVID subsides but Dengue rises
Deferred meetings and fake undertakings