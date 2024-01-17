EMPLOYMENT (17-01-2024)

URGENTLY REQUIRED
PRIVATE LIMITED & CORPORATE SECTOR
1. SHOWROOM SALE BOYS / GIRLS, OFFICE. GIRLS 10 POST.
2. OFFICE ASSISTANT SALES MANAGER RECEPTIONIST.
3. TELLY CALLER.COMPUTER OPERATOR.ACCOUNTANT.
4. BILLING OPERATOR. CASHIER. PEON
5. DRIVER. BIKE RIDERS. SECURITY GUARD. PACKING BOYS
6. HOTELS & RESTAURANTS JOB M/F
7. WORK FROM HOME JOB 20 FEMALE. STENOGRAPHER. OFFICE BOYS
INTERVIEW 17-1-2024 TO 19-1-2024.
CALL 9086193986
8TH TO 10TH & 12TH PASS GRADUATE APPLY
URGENT REQUIREMENT
KIDZEE & MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR
WARD NO.13, VIJAYPUR (OPP. PARK), DISTRICT SAMBA J&K
SCHOOL COORDINATOR FOR KINDERGARTEN AND JUNIOR WING , (REQUIRE ONLY FEMALE)
EXPERIENCE MINIMUM 2 YEARS
FEMALE TEACHER -4 (PRIMARY WING),FRESHERS CAN ALSO APPLY
FEMALE TEACHER-4 (KINDERGARTEN)
PICK AND DROP FACILITY IS AVAILABLE
CONNECT IMMEDIATELY : 9796733777;7889636533
ALSO SHARE CV: KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED A FEMALE FOR LIBRARY RECEPTIONIST
TOPPERS LIBRARY
TALAB TILLO GOLE PULI JAMMU OPP. J&K BANK
PH. 6005740539
URGENTLY REQUIRED ACCOUNTANT
VACANCY (MALE)
REQ – FULL TIME (ACCOUNTANT)
QUALIFICATION/EXPERIENCE
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATES
VENUE: NEAR MC DONALD’S RESIDENCY ROAD, JAMMU.
PH.: 9419128717
WANTED FOR GUEST HOUSE
RECEPTIONIST CUM
HOUSEKEEPING STAFF.
CALL 8492911156
MALE (18 TO 30 YRS)
HIRING ALERT
DELIVERY BOYS 10
2 WHEELER MANDATORY
CONTACT – 06006-506213
ADDRESS : FASTBEETLE SHOP NO 100 NANAK NAGAR JAMMU
REQUIRED
FULL TIME (10-6)EXPERIENCED BUSY OPERATOR REQUIRED FOR A BUSINESS FIRM IN WAREHOUSE HAVING KNOWLEDGE OF ACCOUNTING VOUCHERS , INVENTORY MANAGEMENT, GST & EXCEL.
MINIMUM QUALIFICATION –
GRADUATE & ABOVE.
CONTACT – 9796581037 , 9419181037
STAFF REQUIRED
SALES EXECUTIVE – 05 NOS
ACCOUNTANT – 02 NOS
WORK MANAGER – 02 NOS
SPARE PART MANAGER – 02 NOS
CONTACT AT
NEELKANTH TRADERS
NARWAL BYEPASS JAMMU
9419791893
REQUIRED TEAM MEMBERS
FOR AIRPORT JAMMU
QUALIFICATION 12TH, GRADUATE
OR POST GRADUATE
FRESHER OR EXPERIENCE BOTH
VACANCY 2 NO FOR MALE
FURTHER QUERIES PING ON WHATSAPP 90860-85474 OR COME OFFICE ON 20TH OF JANUARY BETWEEN 11 AM TO 3: PM ALONG WITH YOUR DOCUMENTS AND CV AT NH 1 A NR BRAND FACTORY MALL BYE PASS ROAD KUNJWANI JAMMU.
QUICK N HOST
(TALAB-TILLO)
REQUIRED: OFFICE ASSISTANT (2-FEMALE)
QUALIFICATION: 12TH OR GRADUATE
SALARY: 10,000/-
TIMING: 9:00 AM TO 6:00 PM
SEND RESUME @ 9596952123