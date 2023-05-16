EMPLOYMENT (16-05-2023)

LAPINO’Z
PIZZA
WE ARE HIRING
KITCHEN STAFF & RIDER
FULL TIME OR PART TIME
TALAB TILLO
MOBILE NO. 9419130990
JOB JOB JOB
REQUIRED HINDU LADY FOR HOUSE KEEPING AT JAWAHAR NAGAR SRINAGAR KASHMIR
SALARY 14000+MEAL AND RESIDING
ANOOP SINGH
PH NO. 9419009775, 9797560775
HELFINCH
(TECHNOLOGIE IST GUT FURDIE ZUKUNFT)
A GERMAN GROUP LOOKING FOR ITS SUPER DISTRIBUTORS
1.SALES OFFICERS WITH EXPERIENCE IN HOME LIGHTING FOR JAMMU / KASHMIR /LEH.
2. OFFICE ASST M/F FOR JAMMU OFFICE
CONTACT 9419194380
JOB VACANCY
SALES EXECUTIVE
REQUIRED FOR SUIT, SAREE, LEHANGA, GOWN SHOWROOM
MIN EXPERIENCED 5 YEARS
LOCATION – CHANNI HIMMAT
CONTACT –
7006430700
7006176318
URGENTLY REQUIRED
TILES SALESMAN (15K-25K)
CP & SANITARY SALESMAN (15K-25K)
STORE INCHARGE (15K-25K)
ARACOT CONSTRUCTION
J&K LARGEST TILE, SANITARY, HARDWARE & KITCHEN APPLIANCE SHOWROOM.
ADDRESS NH 44, SARORE ADDA,
BARI BRAHMANA, JAMMU
MOBILE NO 9103309687
JOB ALERT
OPENING FOR CANDIDATES HAVING NECESSARY KNOWLEDGE IN E-PROCUREMENT, HANDLING GEM, PROFICIENT MS OFFICE, VERBAL & WRITTEN COMMUNICATION, ACCOUNTING (BUSY, TALLY)
CALL: 7006014495, 9419140496
TIMINGS: 9.30 AM TO 6.00 PM
SALARY AS PER SKILL & EXPERIENCE
URGENTLY REQUIRED
ACCOUNTANT/COMPUTER OPERATOR
EDUCATION QUAL : B.COM/BCA
FOR M/S STAPLES INDIA, ADJACENT TO POST
OFFICE, CHANNI HIMMAT, JAMMU
SALARY : 9000/-
CONTACT : 9906023111/9906389870
REQUIRED
ACCOUNTANT
FOR A REPUTED PLAYWAY SCHOOL AT TRIKUTA NAGAR
MINIMUM QUALIFICATION B.COM COMPUTER KNOWLEDGE MUST
SEND YOUR RESUME TO
DAILYEXCELSIORACCT@GMAIL.COM
REQUIRED
1) MARKETING MANAGER – SALARY 15000
(+ INCENTIVE)
2) MARKETING TELECALLER – SALARY 10000
(+ INCENTIVE)
SALARY NEGOTIABLE AS PER THE
PAST EXPERIENCE
LOCATIONS JAMMU AND SAMBA
OWN BIKE AND LAPTOP MUST
EXPERIENCE MUST –
FRESHERS MAY NOT APPLY
CONTACT :- 9596812474
FOR INDIAMART CHANNEL PARTNER IN JAMMU
REQUIRED MARKETING EXECUTIVES AND MANAGERS
ELIGIBILITY
QUALIFICATION – MIN. GRADUATION
EXPERIENCE IN SALES /INSURANCE/BANKING IS PREFERABLE
SALARY 3 LAC/ANNUM
OWN TWO WHEELER CONVEYANCE IS MUST
*FRESHERS CAN APPLY
CONTACT 7387773664,6005892945
ADDRESS- BARIBRAHMANA JAMMU