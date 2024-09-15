EMPLOYMENT (15-09-2024)

REQUIRED
DRIVER FOR FAMILY DUTY WITH MINI. EXPERIENCE OF 10 YEARS AT CANAL ROAD, JAMMU
CONTACT FOR HIGH SALARY & BRIGHT FUTURE.
9419185292- 9906087001
MALAYSIA WORK PERMIT
1. CHEF – SALARY (50-70K)
2. COOK – (40-50K)
3. TANDOORI COOK – (50K TO 60K)
4. WAITER – (35K – 45K)
5. KITCHEN HELPER – (35K – 45K)
6. HALWAI – (50K – 60K)
3 YRS. CONTRACT + FREE FOOD
AND ROOM.
CONTACT: 8825005903
RADIOLOGIST
URGENTLY REQUIRED FOR DIAGNOSTIC CENTRE IN RS PURA
ONLY FOR ULTRASOUND * NEED CANDIDATE WHO CAN PERFORM L1 AND L2 SCANS
PER DAY ULTRASOUNDS – 15-20
PART TIME 9AM-1PM,
COMPENSATION: NEGOTIABLE
CALL 7889848319.
LOOKS SALON, JAMMU*
*VACANCIES*
– BEAUTICIAN COME MAKEUP ARTIST
– UNISEX HAIR DRESSER
– NAIL ARTIST
– COMPUTER KNOWLEDGEABLE RECEPTIONIST
*ATTRACTIVE SALARY + BENEFITS*
*CALL:* [7889622952]
HIERING PEOPLE FOR RESPECTIVE JOBS:-
*(TRUCK DRIVERS)-WITH HEAVY LICENSE
*(ACCOUNTANT)-BUSY KNOWING
*(SUPERVISER)-HAVING 5 OR 6 YRS EXPERIENCE IN MARKETING.
MOBILE NO.
(7006001235,7889806634)
DRIVER
AVAILABLE
ON CALL
9149528656
REQUIRED
PHARMACIST 3 NO.
FOR PHARMACY CHAIN
HAVING MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE
SEND YOUR RESUME ON THE FOLLOWING DETAILS
EMAIL:-
SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
CONTACT :- 9419861215, 6005400611
WE ARE HIRING
HERE’S YOUR CHANCE TO SHINE !
WE ARE LOOKING FOR EXPERIENCED
TEACHERS
WITH GOOD INTERPERSONAL SKILLS
SEND YOUR CV JATINDERKOURLM@GMAIL.COM
CALL : 9796224724
VISIT: LITTLE MILLENNIUM, H NO. 63, LANE NO. 16,
NEAR PHUWARA CHOWK, GREATER KAILASH,
JAMMU (J&K)
REQUIRED
COMPUTER
OPERATOR 2 NO.(M/F)
FOR MEDICAL SHOP BAKSHI NAGAR
QUALIFICATION:-
MINIMUM GRADUATION
EMAIL:-
SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
CONTACT:- 6005400611, 6005417210
TEACHER’S REQUIRED
FEMALE TEACHERS(EXPERIENCED IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION) FOR TEACHING AN ACCLAIMED CURRICULUM TO NURSERY/KG.
SUITABLE SALARY FOR THE COMPETENT.
CALL/WHATSAPP RESUME( WITH EXPECTED SALARY) AT 9419296115.
CRADLE2CRAYONS,
ROOP NAGAR, JAMMU
NEED SALESMAN / ACCOUNTANT
FOR OUR GAS SHOP AT DIGIANA WHO CAN ALSO DRIVE LIGHT MOTOR VEHICLE
SALARY 15000
WHATSAPP RESUME
9419181358
JOB VACANCY
REQUIRED :- MALE
CANDIDATE IN JAMMU (OLD) CITY
EXPERIENCED & FRESHERS
JOB DESCRIPTION : JEWELLERY STORE- WHOLESALE
CONTACT : 9797409353
REQUIRED
REQUIRED SALOON BOY FOR MEN SEC D SAINIK COLONY
SALARY 10000 – 12000
MOBILE NUMBER 7006288849
URGENT REQUIRED
ONE MALE FULL TIME
QUALIFICATION:-12TH + BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER APPLICATIONS AND INTERNET
EXPERIENCE:-2+ YEARS IN TICKETING RELATED WORK
ONE MALE FOR OFFICE WORK
QUALIFICATION:- 8TH, DEALS IN AIR/RAIL TICKETS, HOTELS, HOLIDAY, VISA,GST, INCOME TAX RETURNS, DIGITAL SIGNATURE AND ANY ACCOUNTING RELATED WORKS.
SALARY NEGOTIABLE
GANPATI ENTERPRISES (AUTHORIZED AGENCY FROM YATRA.COM)
SECTOR-1 DURGA NAGAR NEAR PARK
CONTACT:-9796237866, 6005627575
WHAT’SAPP RESUME AT 6005627575
NO REGISTRATION FEES
CANDIDATE CAN WORK ON MOBILE.
WORK FROM HOME
URGENT REQUIREMENTS
SOCIAL MEDIA ANALYST
(IN SHORT CANDIDATE HAS TO DO WORK ON INSTA, FACEBOOK, TWITTER)
REPOST, LIKE, SHARE AND COMMENT
EARNING: 8K TO 30K
ANY ONE CAN APPLY:
7889760586, 9086824163, 8082067827 (HR)
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED
ARCHITECT ENGINEER FOR CONSTRUCTION OFFICE
CONTACT: 7006747401
REQUIRED
FULL TIME MAID
1 ROOM WITH KITCHEN, BATHROOM AND VARANDA AVAILABLE FOR FULL-TIME MAID SERVANT. SALARY NEGOTIABLE.
MOB: 9112421674
NO REGISTRATION FEES
URGENT REQUIREMENTS
1. SOCIAL MEDIA EXECUTIVE (FEMALE)
SALARY: 9K TO 10K
2. HR RECRUITER (M/F)
SALARY: RS 10,000
3. HOUSEKEEPING (FEMALE)
SALARY: 8000
CONTACT: HR +918082067827, 9906542240
LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL MODEL TOWN, DIGIANA GANGYAL
VACANCY
1. PRE- PRIMARY TEACHER (MIN. GRADUATE)
2.COORDINATOR- GRADUATE WITH B.ED (PUNJABI KNOWN)
3. ASST. CONSULTANT (VISA ASSSISTANCE)
KINDLY SEND YOUR RESUME ON 9018145313
TEACHERS REQUIRED
LSDB HIGH SCHOOL, GHO MANHASAN, JAMMU REQUIRES ENG, SST, GEN LINE, P.E,T AND SPORTS TEACHERS.
WALK IN FOR INTERVIEW ALONG WITH CERTIFICATES ON 19.09.2024 AT 10 AM
BALDEV INFOTECH SYSTEMS, KALUCHAK, JAMMU
REQUIRED
A) SAFAI -KARAMCHARI
B) PEON (FEMALE)
CONTACT : 9055273381
NOTE : CANDIDATES RESIDING NEARBY GANGYAL, BARI-BRAHMANA WILL BE PREFERRED.
REQUIRED
REQUIRED ONE STORE KEEPER PREFERABLY AN EX-SERVICEMAN WITH SIMILAR EXPERIENCE BY A C&FA DEALING IN FOOD PRODUCTS AT ITS OFFICE AT BIRPUR, JAMMU.
WALK IN INTERVIEW BETWEEN 11.30 TO 3.00 PM.
GLOBAL TRADING ASSOCIATES
PARMANDAL ROAD (BUCHRI)
BIRPUR JAMMU – 181133
MOB. NO. 9796209699
REQUIRED
COOK HELPER
FOR HOME
SALARY 10000-12000
TALAB TILLO JAMMU
PH. 9419143817
REQUIRED
1. ONE PERSONS REQUIRED AS COMPUTER OPERATOR
SALARY -8000-8500 .
ADD: ARORA LIFESCIENCES
SUSERSHAN COMPLEX
PLOT NO-108, YARD-6 TRANSPORT NAGAR, NARWAL JAMMU.
MOB-9086013196
UNIQUE INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
GADI GARH OPP. KARAN BAGH, JAMMU
AFFILIATED WITH CBSE, AFFILIATION NO.730110
REQUIRED
1. PGT COMMERCE (ACCOUNTANCY) – 01
2. COMPUTER TEACHER – 01
3. SPORTS TEACHERS – 02
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT:- 8082018188, 8082844615,
UPHSS1234@GMAIL.COM
CONTACT: SCHOOL OFFICE ON 17TH & 18TH
OF SEPTEMBER, 2024
BETWEEN 09:00 AM TO 01:00 PM.
REQUIRED
EXPERIENCED MALE COMPUTER OPERATOR FOR WHOLESALE MEDICAL SHOP AT SUBASH NAGAR JAMMU
SALARY NO BAR FOR THE EXPERIENCED CANDIDATE.
CONTACT:-
9419294653, 9858164012
REQUIRED
FULL TIME COMPUTERISED ACCOUNTS KNOWING -MALE/FEMALE
EXPERIENCE MUST, FRESHERS ARE EXCUSED, HANDSOME SALARY
EXPERTISE OF WORKING IN SMARTTAX SOFTWARE OF TAXES OF APPLICANT IS PREFERRED .
MAIL YOUR RESUME ALONGWITH PHOTO TO: VIKASCHOPRAADV105@GMAIL.COM OR
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VIKAS CHOPRA TAX ADV, 105/5,
TRIKUTA NAGAR, JAMMU.
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FOR MORE DETAILS CONTACT : 9469004461
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EXPERIENCED CANDIDATE FOR MEDICAL SHOP IN TRIKUTA NAGAR
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REQUIRED
1) ACCOUNTANT EXPERIENCED KNOWLEDGE OF GST, TDS RETURNS( M/F)
2) MARKETING EXECUTIVE FOR JAMMU AREA.
3) MARKETING EXECUTIVE FOR BISHNAH/ BARI BRAHMNA AREA
CONTACT: 6005187687/ 9419793596
44, A-2, SOUTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU.
SHRIRAM FINANCE LTD
INTERVIEW
MONDAY 16/09/2024
POSITION . GOLD LOAN
JOB LOCATION . JAMMU
AGE 22 TO 32. YRS
EXPERIENCE CANDIDATE REQUIRED FRESHER CAN ALSO APPLY
INTERVIEW TIMING :11AM TO 2 PM
OFFICE ADDRESS .SHRIRAM FINANCE LTD
SHASTRI NAGAR OPP.NIRANKARI BHAWAN
CONTACT NO
9018289670, 9622112212, 7006328122
HIRING
VISVERO, A USA BASED IT COMPANY IS HIRING FOR BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVES AND EMAIL MARKETING ASSOCIATES WITH (1-2) YEARS OF EXPERIENCE FOR JAMMU LOCATION
CANDIDATE SHOULD POSSESS A BACHELOR’S DEGREE IN SCIENCE, IT OR COMMERCE.
MUST POSSESS EXCELLENT VERBAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE.
OFFICE TIMINGS
6:00 PM IST – 2:00 AM IST
DESIRED CANDIDATES CAN SHARE RESUMES AT
HR@VISVERO.COM /9999469643
URGENT
TEACHERS REQUIRED FOR
VASUDHAIVA KUTUMBKAM WELFARE SOCIETY SARVODAYA MIDDLE SCHOOL AT RAJEEV NAGAR NARWAL JAMMU.
QUALIFICATION REQUIRED
GRADUATE IN ANY STREAM WITH B.ED.
SALARY: COMMENSURATE SALARY FOR QUALIFIED CANDIDATES.
PL CONTACT / APPLY TO
MRS YOGITA BAKSHI
[ MOB NO 09906327067 ] PRINCIPAL VKWS
RAJEEV NAGAR, NARWAL, JAMMU.