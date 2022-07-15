EMPLOYMENT (15-07-2022)

MODEL RAJA PUBLIC
HR. SEC. SCHOOL (10+2)
THATHAR, PALOURA, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
PHONE : 9149507252
1. M.COM / B.COM – 01 NO.
2. B.SC, B.ED (MEDICAL) – 01 NO.
3. M.SC (PHYSICS / CHEMISTRY) / M.TECH/B.TECH – 01 NO.
4. B.A, B.ED – 01 NO.
5. GRADUATE WITH ATLEAST ONE YEAR EXPERIENCE OF COMPUTER – 01 NO.
APPLY WITHIN 2-3 DAYS ALONGWITH RESUME AND TESTIMONIALS IN THE SCHOOL.
(O.S. MANHAS)
MANAGING DIRECTOR
M) 9419196150, 7006485954
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
SEC. D, SAINIK COLONY, JAMMU
CONTACT NO. 8716014024
WANTED STAFF
1. PRT-ENGLISH, HINDI, MATH, EVS
2. TGT-ENGLISH, MATHS, SCIENCE
3. RECEPTIONIST
4. COUNSELLOR, PEON DRIVERS WITH (HMVL)
5. COMPUTER OPERATOR, BCA, MBA
6. SPORTS TEACHER
7. MUSIC TEACHER
8. DANCE TEACHER
WALK IN INTERVIEW
TIMING : 9 AM TO 1 PM
SALARY : NEGOTIABLE
REQUIRED
REQUIRED TEACHER
TEACH BIO, CHEM., TO 10TH, 9TH, 8TH.
PAY 7000/- MONTH
NADAN TUITION
SUBASH NAGAR
9419114903
DURATION 2½ HOURS DAILY
4.30 TO 7.00 PM OR 4 TO 6.30 PM
REQUIRED
REQUIRED REGISTERED PHARMACIST FOR MEDICINE SHOP.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT 9906034734
REQUIREMENT
PRT/GENERAL LINE TEACHERS – B.A/M.A. WITH B.ED/NTT
TGT IT/COMPUTER SCIENCE- MCA/M.SC IT
TGT SOCIAL SCIENCE- B.A/M.A. WITH B.ED
TGT ENGLISH- MA (ENGLISH) WITH B.ED
TGT BIOLOGY- M.SC (BOTANY/ ZOOLOGY) WITH B.ED
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
EMAIL US AT : DOGRAHR.SEC@GMAIL.COM
LAST DATE TO APPLY : 18TH OF JULY, 2022
REQUIREMENT
ACCOUNT CLERK- GRADUATE WITH WORKING KNOWLEDGE OF BUSY.
TRANSPORT INCHARGE- EXPERIENCE IN HANDLING SCHOOL TRANSPORT.
SUPERVISOR- GRADUATE WITH EXPERIENCE.
RECEPTIONIST – GRADUATE WITH FLUENCY IN ENGLISH.
IT MANAGER- MCA WITH THE KNOWLEDGE OF HARDWARE & SOFTWARE.
COMPUTER OPERATOR -GRADUATE WITH THE KNOWLEDGE OF BASIC COMPUTERS AND HAVING GOOD TYPING SPEED.
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
EMAIL US AT : RICHHARVEST2222@GMAIL.COM
LAST DATE TO APPLY : 18TH OF JULY, 2022
URGENTLY REQUIRED
INTERVIEW 2 DAYS MOB 6006796637
1. SALES ASSOCIATE 10 BOYS 12TH PASS FRESHER.
2. TELLY CALLER / RECEPTIONIST. 10 FEMALE
3. COMPUTER OPERATOR & ACCOUNTANT. M/F EXPERIENCE
4. ASSISTANT SUPERVISOR. DRIVER.
5. SECURTY GUARD DELIVERY BOYS. PACKING BOYS
6. HOTELS & RESTURANT STAFF. FRESHER & EXPERIENCE BOYS.
(ADMISSION OPEN. 3 YEARS BSC HOTEL MANAGEMENT DEGREE PROGRAM FOR 12TH PASS CANDIDATES -DELHI NCR)
7000 TO 10000 STIPEND PROVIDE TO HOTELS
100 % JOB PLACEMENT- HURRY UP
URGENTLY REQUIRED
FRONT OFFICE MANAGER FEMALE SALON MANAGER-FEMALE
BEAUTICIAN-FEMALE
FOR: NEW PLOT BRANCH,
CANAL ROAD BRANCH,
CHANNI HIMMAT BRANCH
* HANDSOME SALARY
CONTACT: 6006501901
WANTED STAFF
COMPUTER OPERATOR 3 PERSONS
(MIN 12 PASS)
ACCOUNT STAFF OR 2 PERSONS
PERSONS WITH BUSY /ACCOUNTS KNOWLEDGE
(CONVEYANCE MUST) (MIN 12 PASS)
SALARY NEGOTIABLE
NEAR BY AREA STAFF PREFERRED
FAIRDEAL MARKETING COI
JAKH ROAD NEAR SHRI RAM PUBLIC SCHOOL
JAMMU 7006350110/7889367286