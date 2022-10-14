EMPLOYMENT (14-10-2022)

JOB REQUIRED FOR PIZZA DELIVERY
DRIVING LICENCE, PAN CARD, DOUBLE DOSE MUST
SALARY + PF + ESI + BONUS + INSURANCE
PART TIME CAN ALSO APPLY
CONTACT : 8968696492, 9780404092, 7006175019
REQUIRED FOR UPCOMING PROJECT
CONTENT WRITERS – 10
CAMERAMEN – 4
VIDEO EDITORS – 2
MANAGERS – 5
COMPUTER ENGINEER – 4
SHARE MARKET DEALER – 5
ANCHOR/ARTIST – 10
MAIL BIO DATA AT RKDDJ136@YAHOO.CO.IN
CONTACT AT 9682593551
URGENT STAFF REQUIRED
PRE PRIMARY TEACHER/KINDERGARTEN CARETAKER
PARENT RELATIONSHIP MANAGER
YOGA INSTRUCTOR
DRIVER
MAID
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50- TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
PH. 0191-2554433, 8082029433
JAMMU AND KASHMIR EX-SERVICE LEAGUE
WELFARE HOUSING ORGANISATION
REQUIRED
1. ACCOUNTANT-CUM-CLERK : 02 (EXPERIENCE IN MS WORD, MS EXCEL AND TALLY KNOWLEDGE PREFERRED)
2. SALARY NEGOTIABLE
3. SEND RESUME/BIO DATA BEFORE 20 OCT 2022 AT HOUSE NO. 1 (NH) DESHMESH NAGAR DIGIANA JAMMU
4. FOR MORE DETAILS, PLEASE CONTACT
PH NO. 9622215546,9419829416, 9018250449
STAYWAYS (TRAVEL MANAGEMENT COMPANY)
POSITION- EXECUTIVE/SR. EX
REQUIREMENTS FOR APPLICATION
MINIMUM GRADUATE
MALE/FEMALE CANDIDATES
FRESHERS FROM TRAVEL MANAGEMENT
EXPERIENCED TRAVEL INDUSTRY CANDIDATES PREFERRED
JOB LOCATION -CHANNI HIMMAT JAMMU.
SALARY -10-15K P.M
MAIL YOUR CV-
NIKISH.BHASIN@STAYWAYS.NET
M. NO. 9622222292
JOB JOB JOB
REQUIRED
SALES EXECUTIVE FOR BEVERAGE COMPANY AT BARI BRAHMANA DEALING IN MANUFACTURING OF SOFT DRINKS, CLUB SODA, PACKED JUICES, ETC.
SALARY: 15000 TO 20000
CONTACT: 7006023273
VACANCY
A SUITABLE CANDIDATE REQUIRED FOR THE POSITION OF MARKETING AND SALES FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS WITH EXPERIENCE IN THE GIVEN FIELDS.
SALARY NEGOTIABLE
KUKREJA ENTERPRISES,
RESIDENCY ROAD, JAMMU.
CONTACT : 7889544938/ 9419182506
URGENT REQUIRE
FOR
A FEMALE FOR INTERNET AND COMPUTER KNOWING FOR CYBER CAFE
C/O LAXMI NARAYAN ACADEMY
HAZURI BAGH ROAD
TALAB TILLO BOHRI
PH. 9906041325, 7889771656
REQUIRED
PEON FOR SEC 1 CHANNI HIMMAT LOCATION WITH HAVING MINIMUM 3 YEARS OF EXPERIENCE.
CONTACT
9906301664
URGENTLY REQUIRED
JOBS JAMMU
ELIGIBILITY 8TH 10TH 12TH & GRADUATE CAN ALSO APPLY
1.SUPERVISOR.OFFICE INCHARGE.MARKETING
MANAGER.
2.TELLE CALLER, RECEPTIONIST, COUNSELLOR.
3.DRIVER.SECURITY GUARD, PEON.
4.COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT.
5.FLOOR EXECUTIVE SALES EXECUTIVE. BILLING OPERATOR.
INTERVIEW 14-10-2022 TO 16-10-2022
PH 6006796637
REQUIRED
REQUIRED OFFICE MANAGER AT SAINIK COLONY JAMMU MUST HAVING A KNOWLEDGE OF COMPUTER.
CONTACT ME BETWEEN 3PM-6PM EVERY DAY. MY ADDRESS – HOUSE NO 405-C SAINIK COLONY JAMMU.
MOB 7006441048
WANTED
1. SALESMAN CUM OFFICE ASSTT WITH COMPUTER KNOWLEDGE FOR HONDA POWER PRODUCTS AT JAKH (VIJAYPUR) SHOULD HAVE DRIVING SKILLS, CANDIDATES FROM SURROUNDING AREAS PREFERED.
1NO.
2. GENERATOR AND WATER PUMP MECHANIC. 1NO.
CONTACT : 9419114241, 9419219219
SK IT HUB
TECHNO X
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED
WE ARE HIRING
CCTV INSTALLER – 2 NOS
OFFICE BOY – 2 NOS
EMAIL ID: SKITHUBTECHNOX@GMAIL.COM
CONTACT NO.: 9906277799