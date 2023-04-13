EMPLOYMENT (13-04-2023)

DUUN VALLEY SMART SCHOOL
Near Jai Durga Tyres GHAGWAL -184141
Land Line: 01923-460333 Ph.+91-9103653405, +91-9419253545
E-mail:duunvalleysmartschool@outlook.com
REQUIREMENT OF FACULTY
Qualified, Trained & Experienced Post Graduate teachers (PGT) with good academic record and fluency in English are required for our school. Freshers can also apply
PGT: English, Maths and Economics
1. Science: Physics, Chemistry, Maths, Biology and Computer Science.
2. Commerce: Accountancy and Business Studies.
3. Humanities: Sociology
Excellent Remuneration will be offered to deserving candidates. Only shortlisted candidate will be called for interview.
Interested candidates can send their updated Resume on above mentioned e-mail latest by 27 April, 2023.
PRINCIPAL
REQUIRED
* ACCOUNTANT CUM DATA ENTRY OPERATOR
* FOREMAN FOR CIVIL WORK
* FOREMAN FOR MECHANICAL WORK
OFFICE ADDRESS:
48/6 NEAR RBI QUARTERS TRIKUTA NAGAR JAMMU.
CONTACT: 070063 47123
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED TEACHER WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND ON THE SUBJECT
TGT- SOCIAL SCIENCE(FOR CLASSES 8TH TO 10TH)
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
0191-2554433 , 8082029433
FAUJI PUBLIC SCHOOL,
RAYA MORH, PATTI, REQUIRES
1. LECTURES (BIOLOGY, MATHS & PHYSICS) FOR 11TH AND 12TH CLASS (PG)
2. QUALIFICATION : PG/PH.D
3. SALARY : NEGOTIABLE
4. EPF FACILITY AVAILABLE
5. APPLY WITH RESUME/BIO-DATA BY 19 APR 2023.
CONTACT : H NO. 01, DESHMESH NAGAR, DIGIANA, JAMMU
6. CONTACT NO’S : 91495-64411,96222-15546, 70068-26248
PRINCIPAL, FPS
REQUIRED
SALES MAN/SALES GIRL
PAY RS 7500/-
TIME 10.00 AM TO 8.30 PM
KUMAR & KUMAR SPORTS
SHIVAJI CHOWK NANAK NAGAR
SHOP NO 187, SEC 11
PH. NO 0191-3555370
REQUIRED HELPER/SALESMAN
REQUIRED HELPER/SALESPERSON FOR SUPERMARKET AT ROOPNAGAR NEARBY RESIDING PREFERRED.
9055505500, 7006123200
REQUIRED
EXPERIENCED ACCOUNTANT (HAVING BUSY KNOWLEDGE) FOR TRADING BUSINESS AT R.S.PURA JAMMU.
MOB. 9419153659