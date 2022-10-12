EMPLOYMENT (12-10-2022)

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AUDIT EXECUTIVES QUALIFICATIONS CA INTER /CS INTER OR GRADUATE HAVING EXPERIENCE IN AUDITS, INCOMETAX AND GST RETURN FILING FOR CA OFFICE AT TRIKUTA NAGAR. ALSO REQUIRED AN EXECUTIVE HAVING EXPERIENCE IN FILLING TDS RETURNS.
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GANDHI NAGAR, JAMMU
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DIVYA COLLEGE OF EDUCATION
LOWER GADI GARH, JAMMU.
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TECHZAZ LLP
REQUIRED: 4 FEMALE TELE CALLERS FOR GOVT DEPARTMENT, (GRADUATE)
2 HOTEL MANAGEMENT TRAINERS (DEGREE IN TRAVEL/TOURISM/ HOTEL MANAGEMENT).
SALARY: 9 K TO 15 K (TELE CALLER)
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1 DRIVER – LOCATION REHARI COLONY (FAMILY CAR)
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HIRING FOR INTERNATIONAL INBOUND CALL CENTRE PROCESS FOR THE POSITION OF
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PRE PRIMARY TEACHER/KINDERGARTEN CARETAKER
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PH. 0191-2554433, 8082029433
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APPLICATIONS ARE INVITED FOR APPOINTMENT AS HR BOTH MALE / FEMALE WITH MINIMUM 3YRS EXPERIENCE , ALONG WITH RESUME .
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ANIL MAHAJAN
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DAYAL HOUSE MANUFACTURING DIVISION , BANTALAB ROAD , VILLAGE BARANAI , JAMMU.
TALIN REMEDIES PVT. LTD
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-DRIVERS (WITH HEAVY LICENCE FOR TRUCK WITHIN J&K AND PUNJAB).
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1. SALES MAN 2 NO
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MARBLE MARKET JAMMU
MOB. 7889765557, 9419191650
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SALES BOYS -03
TIMING: 9.30 AM TO 7.30 PM
SALARY RS. 6000/- +INCENTIVES
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SALARY RS. 3000/- + INCENTIVES
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SIDHARATHA MILLS SHOWROOM
GULAB BHAWAN JAMU
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