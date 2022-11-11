EMPLOYMENT (11-11-2022)

FOR CLOTHING SHOWROOM
REQUIRED SALES
GIRL/BOY
TIMING (FULL TIME) 10 AM TO 9 PM
(HALF TIME) 2 PM TO 9 PM
CONTACT – 7889370150/9419191174
STUDIO 11 PRO ACADEMY
URGENT REQUIREMENT :
CENTRE MANAGER- 2 NO. (FEMALE)
STUDENT COUNSELLOR- 2 NO. (FEMALE)
MAKE UP ARTISTS – 2 NO.
BEAUTICIAN – 2 NO.
LOCATION : CHANNI HIMMAT, NATIONAL HIGHWAY (JAMMU)
SALARY : 15000 (ONWARDS)
PREFERRENCE EXPERIENCED CANDIDATES
PH NO. 9149981110
REQUIRED
REQUIRED DRIVER
FOR AUTOMATIC CAR
TIMINGS: 9:30 AM -7:00 PM
LOCATION: TALAB TILLO AND BAHU PLAZA JAMMU
+91 8713928888
CALL BETWEEN
10:00 AM – 6:00 PM
STAFF REQUIRED
1. TELLY CALLER GIRLS, 20, FRESHER 10TH & 12TH PASS
2. RECEPTIONINT, 5 GIRLS FRESHER/EXP
3. COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT, EXP 12TH PASS.
4. MALLS & SHOWROOM, 12TH PASS FRESHER. M/F. 20 POST
5. SECURTY GUARD, HELPER, DRIVER, SALESMAN
6. HOTELS & RESTAURANT STAFF, M/F FRESHER
JOB JAMMU 100% PLACEMENT
INTERVIEW FRIDAY TO SATURDAY
APPOINTMENT CALL 9086193986
REQUIRED SUB DEALERS
FOR GOENKA ELECTRIC MOTOR
E-RICKSHAW.
AREA MENTION SAMBA, KATHUA, BISHNAH, R.S. PURA, JODIAN, AKHNOOR, TALAB TILLO, GREATER KAILASH
CONTACT – 9469755555
URGENT REQUIREMENTS NMS
DUTY POINT:- AIRPORT, TOLL PLAZA, 5 STAR HOTEL.
REQUIRED:- SECURITY SUPERVISOR, HEAD GUARD, SECURITY GUARD.
DOCUMENTS:- 8TH,10TH, 12TH, BA,
LOCATION :- HYDRABAD, DELHI, BANGLORE, MUMBAI, GUJRAT.
SALARY :- ( 18500 TO 22000)+PF, ESI, BONUS, FOOD + ACCMO.
100% JOB AND NO FEE CHARGES
ADDRESS :- NMS SIDCO CHOWK
BARI BRAHMNA
CONTACT NO:- 9796260300,7298663220
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN FOR GENTS SHOP AT RAGHUNATH BAZAR (EXPERIENCE PERSON)-2
REQUIRED MARKERING EXECUTIVE UNDER DISTRIBUTOR POINT AT RAGHUNATH BAZAR (KNOWLEDGE OF FOUR WHEELERS) CAN APPLY -2
PREFERABLY NEAR BY AREAS BOYS ONLY
CONTACT BETWEEN 10 AM -6 PM
ON WORKING DAYS
CONTACT NO:- 91034 44070