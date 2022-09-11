EMPLOYMENT (11-09-2022)

HOME TUTOR REQUIRED
AN EXPERIENCED FEMALE TEACHER WITH EXCELLENT ENGLISH SKILLS REQUIRED FOR TEACHING CLASS 1 STUDENT FOR ALL SUBJECTS AT VAISHNAVI ENCLAVE, CHANNI HIMMAT, JAMMU.
CONTACT – RAGHAV 9796201484
URGENT REQUIREMENT FOR NURSE
WE ARE LOOKING FOR A NURSE
WHO CAN SUPPORT THE CARETAKING OF OUR GRANDMOTHER.
WORKING HOURS – 9 AM TO 5 PM.
WORK LOCATION- DURGA NAGAR
CONTACT: 9769316188
REQUIRED
FRESHER ACCOUNTANT AS STAFF IN CA OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU.
CANDIDATE TO BE (PREFERABLY FROM GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, SANJAY NAGAR, NANAK/PREET NAGAR, TRIKUTA NAGAR, DIGIANA ETC.)
CONTACT : 8715060100
REQUIRED
ACCOUNTANT
GRADUATE OR 12TH PASS
HAVING BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING.
INTERESTED CANDIDATE
PLEASE CONTACT AT:
(M): 9906088562
NEELKAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR BANTALAB
REQUIRED STAFF
*PRE-PRIMARY:-GRADUATION (EXPERIENCED):- 5 NOS.
*TGT :-MATHS, SCIENCE, ENGLISH:- 5 NOS.
GENERAL LINE TEACHER :- B.A/ M.A, B.ED:- 4 NOS.
COMPUTER TEACHER :- 01 NOS.
* EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO. 7298780937 , 7006648361.
* SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 15 OF SEPT,2022 , IN SCHOOL OFFICE FROM 10AM TO 1PM.
NITYA LABORATORIES
CHEMIST: 1 NOS, EXP.0-2 YEARS
QUALIFICATION: B.SC / M.SC IN CHEMISTRY
MARKETING: 1 NOS, EXP.0-2 YEARS
QUALIFICATION: GRADUATE OR POST GRADUATE
43, SECTOR-1A, EXT. BHALLA ENCLAVE, CHANNI HIMMAT, JAMMU-180015, J&K, INDIA
MOBILE NO.: +91-8492928179,
+91-9873924093
EMAIL : RAVINDER.MITTAL@NITYALAB.COM
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED STAFF WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL
DISCIPLINARY INCHARGE
COORDINATOR FOR 11TH / 12TH
YOGA INSTRUCTOR
GUITAR TEACHER
OFFICE BOYS
HELPERS
DRIVERS
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
PH. 0191-2554433, 8082029433
WANTED
1) ACCOUNTS ASSISTANT (MALE/FEMALE)
2) SALES PERSONNEL PREFERABLY FROM BARI BRAHMANA/BISHNAH AREA.
CONTACT : EL-TRONICS
44,A-2, SOUTH BLOCK,
BAHU PLAZA JAMMU
0191-2475138, 6005187687
REQUIRED MALE SHOP BOY FOR RETAIL GROCERY STORE. SALARY : 12000 (FULL-TIME).
LOCATION : REHARI.
CONTACT :
7889775756
A SKILLED DRIVER
REQUIREMENT:
WASHING AND CLEANING OF 5 CARS.
EDUCATION: 10TH PASS PLUS.
SHOULD BE FROM NEARBY AREA (BOHRI, TALAB TILLO, ETC.)
SALARY:` 12,000/- INCREMENT EVERY YEAR.
MONDAY TO SATURDAY 9 AM – 7 PM
CONTACT: 9858661100
VACANCY
1. ORDER TAKER AND CASHIER
IN A POPULAR RESTAURANT KITCHEN
EXPERIENCE OF 1-2 YEARS UN QSR (DOMINOS, KFC ETC. )
CALL 9311972333 OR 8800604800
REQUIRED
MR (MALE) ( 3 NO)
(MEDICAL REPRESENTATIVE)
MUST HAVE MARKETING EXPERIENCE AND GOOD
COMMUNICATIONS SKILLS.
RUNNER BOY (2 NO.)
ALSO REQUIRED
CONTACT :- 6005417210, 7780881994, 01912955381
EMAIL:- SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
JAMMU BASED COMPANY
REQUIRED
REQUIRED TALLY OPERATOR HAVING AT LEAST EXPERIENCE OF 03 YEARS IN ADVOCATE OFFICE SITUATED AT H NO. 36/1-A, BEHIND HOTEL RITZ MANOR, CHANNI HIMMAT JAMMU.
CONTACT NO.
6006118511 & 9419186392
REQUIRED
STAFF REQUIRED FOR A LEADING GARMENTS COMPANY IN KUNJWANI AREA.
CASHIER – 2
SALESPERSON – 6
COMPUTER OPERATOR – 2
STORE MANAGER – 1
CONTACT: 9906296089
MAID REQUIRED
URGENTLY REQUIRED FEMALE CARE TAKER AT CHANNI HIMMAT FOR ALL HOUSEHOLD WORKS LIKE COOKING/ WASHING/ DUSTING /MOBBING / ETC. AND MOTHER CARE
CANDIDATE NEED TO BE ACTIVE.
SALARY
PART TIME – 6000-8000 TIMING 7AM- 7PM
FULL TIME- 8000-10000
( SALARY NEGOTIABLE )
DESERVING CANDIDATE MAY CONTACT AT PHONE NO 7006061042
REQUIREMENT OF FRONT DESK MANAGER AT SALOON LOCATED AT TRIKUTA NAGAR , JAMMU.
SALARY AS PER EXPERIENCE AND CALIBER.
PERKS AND INCENTIVES
APPLICABLE.
PLEASE CONTACT NUMBER.
7006601877
AND BOOK YOUR INTERVIEW
FEMALE STAFF REQUIRED
ASHI REQUIRES FEMALE STAFF :-
COUNSELOR :- MSW/PG SOCIOLOGY/PSYCHOLOGY WITH EXPERIENCE HELPER :- MATRIC/12TH PASS AGE :-30 YEARS & ABOVE.
SUBMIT YOUR RESUME TO SECRETARY, ASHI, NEHA GHAR, KACHI CHAWANI, JAMMU (O) 0191-2547059
REQUIRED
2 COMPUTER OPERATORS (FOR TALLY)
& 2 SALESMAN
FOR FMCG PRODUCTS
(DAILY USE PRODUCTS)
LOCATION: LEH (LADAKH)
SALARY: NEGOTIABLE
CONTACT NO: 9906977777
REQUIRED
REQUIRED SMART INTELLIGENT GIRL FOR ONLINE MARKETING, ACCOUNT JOB OFFICE WORK. SALARY – 25000/- PER MONTH.
MOB: 8803000123
AT SAMBA PHASE 1, INDUSTRIAL AREA
BUSINESS OPPORTUNITY
A LEADING BUSINESS FAMILY IS INTERESTED IN INVESTING IN A RUNNING PROFITABLE BUSINESS OF BOUTIQUE OR BEAUTY SALON BUSINESS IN JAMMU TOWN
PROFESSIONAL OWNERS READY TO SHARE
OWNERSHIP/MANAGERIAL RIGHTS
PL CONTACT : 9149598322
STAFF REQUIRED
FOR PACKAGED DRINKING WATER PLANT AT BARI BRAHMANA INDUSTRIAL AREA
SALES EXECUTIVE – 2 NOS (WITH EXPERIENCE)
SALARY NEGOTIABLE
DROP YOUR RESUME AT
EMAIL ID – DHUMRAVARNA.FAIPL@GMAIL.COM
CONTACT – 6005163312
REGARDS
SANCHAL
M – 8715068888
W – WWW.SANCHAL.ORG
FOLLOW ON FB – @SANCHAL
VACANCY
REQUIRED
1. SALES EXECUTIVES (MALE)
(MIN. GRADUATE/PASSION FOR SETTING)
2. SERVICE ADVISORS (MALE)
(FOR WORKSHOP/SERVICE CENTER)
CONTACT:
ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU
#7889472475, 9596828549
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DRIVER FOR DELIVERY VAN GODOWN GUMAT 9.30 AM TO 8.30 PM
SALARY: 10000 TO 12000
MESSAGE ME ON WHATSAPP ONLY
9469860373
REQUIRED
REQUIRED IELTS TRAINER (MUST BE EXPERIENCED)
PREFERENCE: FEMALE EXCELLENT COMMAND ON ENGLISH.
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE
LANDMARK IMMIGRATION JAMMU
GANDHI NAGAR JAMMU (7006866614, 9419219237)