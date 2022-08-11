EMPLOYMENT (11-08-2022)

ABN PERSONNEL NETWORK
GST NO.: 01ADCPV9881F1ZB
HERE ENDS YOUR JOB HUNTING
URGENTLY REQUIRED
TELECALLER, RECEPTIONIST, MARKETING EXECUTIVE,
SALES CONSULTANT
ABN PERSONNEL NETWORK
HALL NO. 115 B-1, NORTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU. PH.: 0191-2478081
EMAIL : ABNPERSONNEL@REDIFFMAIL.COM
REQUIRED
OT TECHNICIAN &
DOCTOR (MBBS/MS)
IN JAMMU
CALL ON
6006802223
KHAJURIA TMT REBARS PVT LTD
REQUIRED DRIVER
FOR MAHINDRA LOAD CARRIER
TATA MOBILE – 207
THREE TYRE AUTO
NO OF POSTS – 8 NOS
SALARY – 20000/-
JOB LOCATION: BARI BRAHMANA, MISHRIWALA, CHOWADI
CONTACT NO: 9906100777
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED ONE SALES PROMOTION MANAGER FOR ONE OF THE LEADING OEM IN MACHINERY LINE, HAVING AUTHORISED DEALER AT NARWAL BYE PASS ROAD, JAMMU.
BASIC QUALIFICATION – DIPLOMA /BE-TECH
JOB EXPERIENCE – 3 YEARS (MINIMUM) IN SIMILAR FIELD.
SALARY – NEGOTIABLE.
INTERESTED CANDIDATE PLEASE CONTACT
9419134098 – 9419134097
TIMING – 11 AM – 5 PM (BETWEEN 10 AUG- 16 AUG)
REQUIRED
REQUIRED A FEMALE TEACHER FOR HOME TUTION TO CLASS 2ND AND 3RD STUDENTS AT VISHWA BHARTI COLLEGE LANE LOWER MUTHI.
SALARY NEGOTIABLE
9419169416
HIRING ACCOUNTANT
REPUTED CA FIRM LOCATED AT BAHU PLAZA JAMMU IS HIRING EXPERT ACCOUNTANTS PREFERABLY HAVING EXPERIENCE OF WORKING IN CA FIRM. CANDIDATE SHOULD HAVE EXPERIENCE OF ACCOUNTING.
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US AT 9796855559