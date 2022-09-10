EMPLOYMENT (10-09-2022)

HOME TUTOR REQUIRED
AN EXPERIENCED FEMALE TEACHER WITH EXCELLENT ENGLISH SKILLS REQUIRED FOR TEACHING CLASS 1 STUDENT FOR ALL SUBJECTS AT VAISHNAVI ENCLAVE, CHANNI HIMMAT, JAMMU.
CONTACT – RAGHAV 9796201484
URGENT REQUIREMENT FOR NURSE
WE ARE LOOKING FOR A NURSE
WHO CAN SUPPORT THE CARETAKING OF OUR GRANDMOTHER.
WORKING HOURS – 9 AM TO 5 PM.
WORK LOCATION- DURGA NAGAR
CONTACT: 9769316188
REQUIRED
FRESHER ACCOUNTANT AS STAFF IN CA OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU.
CANDIDATE TO BE (PREFERABLY FROM GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, SANJAY NAGAR, NANAK/PREET NAGAR, TRIKUTA NAGAR, DIGIANA ETC.)
CONTACT : 8715060100
REQUIRED
ACCOUNTANT
GRADUATE OR 12TH PASS
HAVING BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING.
INTERESTED CANDIDATE
PLEASE CONTACT AT:
(M): 9906088562
NEELKAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR BANTALAB
REQUIRED STAFF
*PRE-PRIMARY:-GRADUATION (EXPERIENCED):- 5 NOS.
*TGT :-MATHS, SCIENCE, ENGLISH:- 5 NOS.
GENERAL LINE TEACHER :- B.A/ M.A, B.ED:- 4 NOS.
COMPUTER TEACHER :- 01 NOS.
* EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO. 7298780937 , 7006648361.
* SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 15 OF SEPT,2022 , IN SCHOOL OFFICE FROM 10AM TO 1PM.
URGENT REQUIRED
SALARY
RECEPTIONIST F: 8 K-10 K
TELECALLER F: 8 K – 10 K
COUNSELLOR COMPUTER OPERATOR F: 8 K – 10K
HOME TUTOR 1 HOUR M/F 6K- 10 K
DRIVER/SECURITY GUARD M 8K – 10K
NIOS ADMISSION OPEN 2022-23
10TH & 12TH CLASS NIOS BOARD
SHINE INSTITUTION
EXCHANGE ROAD JAMMU
CALL : + 91 7889747922
HOME TUITIONS ALL OVER JAMMU
VACANCY
REQUIRED D PHARMA
REGISTERED PHARMACIST
CONTACT :
9815003399
9469000035
NITYA LABORATORIES
CHEMIST: 1 NOS, EXP.0-2 YEARS
QUALIFICATION: B.SC / M.SC IN CHEMISTRY
MARKETING: 1 NOS, EXP.0-2 YEARS
QUALIFICATION: GRADUATE OR POST GRADUATE
43, SECTOR-1A, EXT. BHALLA ENCLAVE, CHANNI HIMMAT, JAMMU-180015, J&K, INDIA
MOBILE NO.: +91-8492928179,
+91-9873924093
EMAIL : RAVINDER.MITTAL@NITYALAB.COM
ADVANCED & BEST
TECHNOLOGIES PVT LTD
A LEADING TECHNOLOGY COMPANY IS LOOKING FOR THE FOLLOWING IMMEDIATE POSITION
SOFTWARE SUPPORT EXECUTIVE: 3+ YRS OF EXPERIENCE. CALL CENTER EXPERIENCE WILL BE AN ADVANTAGE.
SOFTWARE TESTER: 3+ YRS OF EXPERIENCE. AUTOMATED TESTING EXPERIENCE WILL BE AN ADVANTAGE.
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JOBS @ BANK
RM/DM: RELATIONSHIP MANAGER/DEPUTY MANAGER.
SALARY : 20K-40K/M
QUALIFICATION: GRADUATION MIN.
AGE BAR: 20-28 YEARS
JOB LOCATIONS: JAMMU- 8 NOS., SAMBA – 3 NOS., AKHNOOR, REASI, RAMBAN, R S PURA, KATRA, NAGROTA, KATHUA, POONCH, RAJOURI ETC..
ALSO REQUIRED CANDIDATES FOR
FREE CHARGE COMPANY
FOR LOAN DEPARTMENT.
FIXED SALARY -15K/M
8899408151, 7006223526
STAFF REQUIRED
FEMALE STAFF REQUIRED FOR REPUTED
IMMIGRATION OFFICE IN JAMMU
CALL: 9796075613