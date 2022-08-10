EMPLOYMENT (10-08-2022)

HINDUSTAN SALES CORPN:
*HSCFORTUNE
PRIVATE LIMITED AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TATATISCON* JAMMU
REQUIRES
*BUSINESS MANAGERS:*
QUALIFICATION:- CIVIL ENGINEER WITH MBA HAVING 5 TO 7 YEARS
EXPERIENCE IN SALES AND MARKETING. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES HAVING TMT REBARS SELLING EXPERIENCE.
COMPUTER KNOWLEDGE & OWN CONVEYANCE IS MUST FOR THE ABOVE MENTIONED POST.
*SALARY NEGOTIABLE*
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO BELOW MENTION
E-MAIL I’D. *HTC_HE@YAHOO.COM*
REQUIRED
OT TECHNICIAN &
DOCTOR (MBBS/MS)
IN JAMMU
CALL ON
6006802223
WE ARE HIRING!……
SALES EXECUTIVES AT HEROELECTRIC OUTLET PATTA BOHRI, JAMMU
TIMINGS:10 TO 6:30
PACKAGE: 7K PLUS INCENTIVES
VACANCIES : 2 (ONE MALE AND ONE FEMALE STAFF REQUIREMENT)
CONTACT NO :- 9622395754
KHAJURIA TMT REBARS PVT LTD
REQUIRED DRIVER
FOR MAHINDRA LOAD CARRIER
TATA MOBILE – 207
THREE TYRE AUTO
NO OF POSTS – 8 NOS
SALARY – 20000/-
JOB LOCATION: BARI BRAHMANA, MISHRIWALA, CHOWADI
CONTACT NO: 9906100777
REQUIRED
FOR AN AUTOMOBILE WORKSHOP
(1) MECHANIC FOR AUTOMOBILE REPAIR
(2) ELECTRICIANS
(3) ELECTRICAL ENGINEER (DIPLOMA)
CALL: 7889633199
JOB
WE NEED ONE TELECALLER AND ONE TECHNICIAN
(CUM ELECTRICIAN) FOR
AUTOMOBILE SHOWROOM AT SAINIK COLONY.
SALARY – (NEGOTIABLE)
CONTACT : 7006171300
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED ONE SALES PROMOTION MANAGER FOR ONE OF THE LEADING OEM IN MACHINERY LINE, HAVING AUTHORISED DEALER AT NARWAL BYE PASS ROAD, JAMMU.
BASIC QUALIFICATION – DIPLOMA /BE-TECH
JOB EXPERIENCE – 3 YEARS (MINIMUM) IN SIMILAR FIELD.
SALARY – NEGOTIABLE.
INTERESTED CANDIDATE PLEASE CONTACT
9419134098 – 9419134097
TIMING – 11 AM – 5 PM (BETWEEN 10 AUG- 16 AUG)
TALIN REMEDIES PVT. LTD
A FAST GROWING PHARMA COMPANY IN THE FIELD OF NEURO/SKIN/EYE.
REQUIRES : MEDICAL REPRESENTATIVE
HEADQUARTERS : JAMMU
SCIENCE GRADUATE MINIMUM 6 MONTHS EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.
CONTACT : 9216984007,
9888167591, 9872443847
EMAIL : TALINREMEDIES@GMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED A GIRL FOR A MEDICAL SHOP HAVING A KNOWLEDGE OF COMPUTER AND MEDICINES.
SHARE YOUR RESUME WITH PHOTOGRAPH ON WHATSAPP NUMBER : 6006852875