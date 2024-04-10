EMPLOYMENT (10-04-2024)

VACANCY
REQUIRED FOLLOWING PROFESSIONAL STAFF FOR A RENOWNED SALON FOR ITS PALOURA BRANCH.
1. HAIR DRESSER (UNISEX) – 01
2. HAIR DRESSER (GENTS) – 01
3. PEDICURIST (MALE) – 01
4. BEAUTICIAN (FEMALE) – 01
WALK-IN FOR TRIAL/ INTERVIEW ON
10-04-2024 TO 12-04-2024
MOB.NO: 9596223888, 9018664343
JOB VACANCY
-SALESMAN & HELPER (MALE) HAVING EXPERIENCE IN DEALING SUITS,SAREES, LEHENGAS ETC. FOR SHOWROOM IN JAMMU CITY.
(M) 7006915916, 9796660707
STAFF REQUIRED
PROFESSIONAL COMPUTER TEACHER(PROFICIENT IN
DELIVERING LECTURES) TIMING 10-5PM
SPOKEN ENGLISH TIMING 10-5 PM
ELECTRONICS/TELECOM /IT TEACHER TIMING 10-5 PM
ADDRESS: BAL DEEKSHA INSTITUTE, P/O: GOLE GUJRAL CAMP, TRILOKPUR, JAMMU.
MOBILE NUMBER: 9419143134, 9796031114
INTERESTED/ELIGIBLE CANDIDATES CAN SUBMIT THEIR RESUMES AT
MODERNCOMPUTERSTRILOKPUR@GMAIL.COM
PHARMACIST 3 NO.
FOR PHARMACY CHAIN
HAVING MINIMUM
3 YEAR EXPERIENCE
SEND YOUR RESUME ON THE
FOLLOWING DETAILS
EMAIL: DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
CONTACT: 9419861215, 6005400611
WALK IN INTERVIEW FOR MNC INDUSTRY
DEPARTMENT- PRODUCTION & QUALITY
POST- TRAINEE (FOR FRESHER’S)
EXECUTIVE/ENGINEER (FOR EXP.)
QUALIFICATION: ITI/ DIPLOMA/B.TECH OR
B.SC. IN CHEMISTRY
MECHANICAL/ELECTRICAL/ELECTRONICS/ FITTER/ FOOD TECHNOLOGY/ CHEMICAL
WORK EXPERIENCE – 0 TO 3 YEARS
SALARY NEGOTIABLE
90860-85474
HR7COLOURS2011@GMAIL.COM
COMPUTER
OPERATOR(F)
QUALIFICATION: MINIMUM GRADUATION
MUST HAVE GOOD
COMMUNICATION SKILLS AND SHOULD BE FLUENT IN ENGLISH
MINIMUM EXPERIENCE 1 YEAR
EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
CONTACT : 6005400611, 6005417210
REQUIRED
REQUIREMENT OF DRIVER FOR TATA MOBILE 207
WITH VALID COMMERCIAL LICENCE
STAY AND FOOD FACILITY ALONG AT BARI BRAHMANA
CONTACT – 7006640275
NITYA LABORATORIES
REQUIRED
1. CHEMIST: 1 NOS, EXP.0-2 YEARS
QUALIFICATION: B.SC / M.SC IN CHEMISTRY,
2. MICROBIOLOGIST: 1 NO.EXP.0-2 YEARS
43, SECTOR-1A, EXT. BHALLA ENCLAVE, CHANNI HIMMAT, JAMMU-180015, J&K, INDIA
MOBILE NO.: +91-8492928179,
+91-9873924093
EMAIL : RAVINDER.MITTAL@NITYALAB.COM
REQUIREMENT
LOOKING SALESMAN FOR CHIPS DIVISION FOR JAMMU CITY. ELIGILIBITY- 12TH PASS WITH PERSONAL 2 WHEELER.
MB. -9086666696, 8979181964.
CASHIER REQUIRED FOR RESTAURANT.
MALE CANDIDATES ONLY
1 YEAR EXPERIENCE
MIN QUALIFICATION –
12TH PASS
CONTACT ON –
9419891053
REQUIRED
REQUIRED A MARKETING EXECUTIVE AND PHLEBOTOMIST FOR A LEADING DIAGNOSTIC LABORATORY IN GANDHI NAGAR, JAMMU.
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON 7889924637, 7006351197
ARRDIAGNOSTICS@GMAIL.COM (KINDLY SEND RESUME ON THIS EMAIL ID)
REQUIREMENT
TECHNICIANS/ HELPERS REQUIRED AT AUTHORISED BLUESTAR SERVICE CENTRE.
SKYLINE ENGINEERS
TALAB TILLO, JAMMU
( FRESHERS CAN ALSO APPLY)
SALARY:- NEGOTIABLE
CONTACT: 7006299906
7889456156
REQUIRED
REQUIREMENT OF SALES GIRL FOR OUR JEWELLERY SHOWROOM ( OM SAI JEWELLERS) MAIN BAZAR , TALAB TILLO , JAMMU .
EXPERIENCED IN SALES.
AGE BELOW 40 YEARS
FOR ANY QUERIES, KINDLY CONTACT : 9459245407 , 8716841111
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
LAXMIPURAM CHINORE, BANTALAB
STAFF REQUIRED
1. PGT’S WITH B.ED FOR CLASS (11TH/12TH)
SUB : ENG./ECO./PHE – 3 POSTS
2. PGT’S/TGT’S FOR CLASS (8TH-10TH)
SUB : ENG. – 1 POST
3. NURSERY TRAINED TR’S- 2 POSTS
CANDIDATES WITH MIN 2 YRS OF EXPERIENCE CAN WHATSAPP THEIR CV’S ON 9541243361
PAL SALES AND SERVICE PVT LTD
REQUIRES
SALES EXECUTIVES AND BDE
(FOR COMMERCIAL VEHICLE)
GRADUATES HAVING PLEASANT PERSONALITY WITH GOOD COMMUNICATION SKILL. HE SHOULD HAVE OWN VEHICLE WITH VALID LICENSE.
EXPERIENCED AND FRESHER
INTERVIEW :-
DATE : 11-04-2024 ONWARDS
TIME : 11:00 AM ONWARDS
VENUE : PAL TRUCKING (BHARATBENZ) NATIONAL HIGHWAY, KUNJWANI, BYE-PASS ROAD, JAMMU
MOB : 9858513038, 9858513103
REQUIRED
SALES MANAGER
EXPERIENCED IN MOBILE ACCESSORIES,
ELECTRIC GOODS
MARKETING MANAGER
EXPERIENCED
PACKAGE: SALARY+DA+INCENTIVE
BEST BUY ELECTRONICS
GURDWARA SUNDER SINGH ROAD,JAMMU.
SEND YOUR RESUME ON
EMAIL:BESTBUY2983@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
REQUIREMENT :-
MARKETING BOYS.(15K TO 25K)
COORDINATOR. (MALE & FEMALE BOTH) (12K TO 18K)
FEMALE RECEPTIONIST(12K TO 15K)
ACCOUNTANT (15K TO 25K)
ARACOT CONSTRUCTION
J&K LARGEST TILES, BATHWARE AND HARDWARE SHOWROOM.
ADDRESS :- NH 44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA JAMMU.
CONTACT NO :- 9103309688
EMAIL ID :- ARACOTCONSTRUCTION11@GMAIL.COM