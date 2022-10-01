EMPLOYMENT (1-10-2022)

STAFF REQUIRED
FOR DAILY RISING SUN INTERNATIONAL SCHOOL, VIJAYPUR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS FOR KINDERGARDEN
1-YOGA TEACHER
1-PT TEACHER
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E-MAIL DRSINTERNATIONAL5@GMAIL.COM
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REQUIRED STAFF
REQUIRED MANAGER WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1 NO.
ACCOUNTANT: 1NO
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
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WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485, 9419193224
GOYAL SALES CORPORATION
S.NO. PARTICULARS NOS
1. ACCOUNTANT – HAVING 1
EXPERIENCE OF 3 TO 5
YEARS
2. INTERNS FOR ACCOUNTING 2
WORK
WALK IN INTERVIEW FROM THURSDAY TO SATURDAY
INTERVIEW TIMING : 3 PM TO 5 PM
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TRANSPORT NAGAR NARWAL – 180015
PH.NO.: 9055500600
REQUIRED
” SHADOW TEACHER”
QUALIFICATION :- B.ED/M.ED IN SPECIAL EDUCATION OR EXPERIENCE IN TEACHING KIDS WITH SPECIAL NEEDS
SALARY:- NEGOTIABLE
CONTACT NO:- 6006407470
REQUIRED
GYM TRAINER IN GANGYAL AREA CONTACT 9796280034
REQUIREMENT
MALE HAIR DRESSER
BODY TATTOO ARTIST
NAIL EXTENSION ARTIST
CONTACT : 7051160688, 9596974045
REQUIRED
REQUIRED EXPERIENCED STAFF IN ADVOCATE OFFICE
1. TALLY OPERATOR
2. DRIVER
ADDRESS :
H NO. 36/1-A, BEHIND HOTEL RITZ MANOR, CHANNI HIMMAT JAMMU
CONTACT NO. 6006118511 & 9419186392
REQUIRED
WANTED FEMALE RECEPTIONIST FOR OFFICE WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
SALARY 7000-9000
CONTACT NO. 9419103291
REQUIRED URGENTLY
1. SERVICE ENGINEERS – 4 NO. (MALE)
(COMPUTER HARDWARE AND FOR PRINTERS )
2. SALES EXECUTIVES – 2NO. (DEGREE/DIPLOMA/GRADUATE)
3. RECEPTIONIST – 1 NO.
(COMPUTER KNOWING)
CONTACT : 9419316278
9086060836
FOR AUTHORISED CANON PARTNER
VP SALES & SERVICING
5A/A GANDHI NAGAR , JAMMU
NEAR POLICE STATION
URGENT REQUIRED
URGENTLY REQUIRED A MALE CANDIDATE FOR A MARKETING PURPOSE. A PERSON SHOULD BE GRADUATE & INTERESTED IN SALES/MARKETING JOB FOR A WELL REPUTED ORGANISATION. SALARY WILL BE 15-20000 P/M. INTERESTED CANDIDATE SHOULD CONTACT ON FOLLOWING NUMBER.
M – 9906091924
ADDRESS: H.NO. 36/1, SANJAY NAGAR, NEAR BABA FATEH SINGH GURUDWARA, JAMMU.