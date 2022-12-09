EMPLOYMENT (09-12-2022)

WANTED
WANTED A FEMALE COOK FROM NEAR BY AREA FOR 3 FAMILY MEMBERS IN SUBHASH NAGAR NEAR JALEBI MORH.
TIMING:- 0930 TO 0430
OR FROM 0930 TO 1PM AND EVENING 5:30 TO 7 PM
CONTACT:-9906205984
SALARY:-7500/-
A.K. ENGINEERS &
CONTRACTORS PVT. LTD.
CIN: U45400JK2015PTC004554
REQUIRE FULL TIME COMPANY SECRETARY
* CANDIDATE MUST BE QUALIFIED COMPANY SECRETARY AND MEMBER OF THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES IN INDIA.
* CANDIDATE SHOULD HAVE 2 YEARS OF EXPERIENCE
* REMUNERATION NEGOTIABLE
APPLICATION ALONG WITH THE SUPPORTING DOCUMENTS SENT BY POST/COURIER/BY HAND ON OR BEFORE 15.12.2022 ADDRESSED TO:-
A. K.ENGINEERS & CONTRACTORS PVT. LTD., REGD. OFFICE: BINDRA HOUSE, IIIRD FLOOR, PLOT NO.3, SECTOR-2, OPPOSITE MATADOR STAND, CHANNI HIMMAT, JAMMU, J&K
JMCT OPC PVT LTD.
URGENT REQUIRED STAFF FOR NEW BRANCH OPENING SOON:
1. OFFICE ASSISTANT FEMALE= (F) NO.5 MINIMUM QUALIFICATION – GRADUATE AND EXPERIENCE OF MINIMUM 1 YR OF OFFICE WORK + COMPUTER KNOWLEDGE MUST
2. TELECALLER = NO. 29 (F) MINIMUM QUALIFICATION – GRADUATE WITH EXPERIENCE + COMPUTER KNOWLEDGE MUST
3. MARKETING EXECUTIVE NO. 55 (M/F) MINIMUM QUALIFICATION = 12TH AND ABOVE
4. TOUR OPERATOR NO. 9 (M/F) MINIMUM QUALIFICATION BBA OR 2YRS. RELEVANT EXPERIENCE OF TOUR & TRAVELS
5. OFFICE BOY(PEON) NO. 10 (MALE ONLY)
(STARTING SALARY: 15K & ABOVE FOR DESERVING CANDIDATES)
MAIL UR CV TO TOWERSJMC@GMAIL.COM
WHATSAPP US UR CV ON 8493094333
CONTACT US: 9797323565/8493094333
REQUIRED
REQUIRED FULL TIME OR PART TIME FEMALE MAID OR COOK FOR A SMALL FAMILY IN CHANNI HIMMAT.
CONTACT: 9419193252
REQUIRED FEMALE CANDIDATES
1. TELECALLER – 16
2. OFFICE COORDINATOR -1
3. MARKETING EXECUTIVE – 22
4. BACKUP DATA ENTRY – 2
QUALIFICATION GRADUATE
WALK IN INTERVIEW ON 09,10,11TH, 11AM TO 3PM
NORTH QUEST TECHNOLOGY PVT LTD
126A GANDHI NAGAR JAMMU
7006491414
URGENT REQUIREMENT
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT LTD. URGENT REQUIREMENT. 10TH, 12TH, GRADUATE, B.TECH, SUPERVISOR, ACCOUNTANT , COMPUTER OPERATORS, OFFICE ADMIN, RECEPTIONISTS, MARAKATING EXECUTIVE, SECURITY GUARD, HR EXECUTIVE, SOFTWARE, DEVELOPER, DIGITAL MARKETING. DRIVER LMV, HMV CALL 9055055628 ADDRESS GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP.
REQUIRED STAFF
OFFICE HEAD – 02 F
SALES EXECUTIVE – 05 M
DEALS IN ALL KINDS OF LOANS
PESONAL LOAN, HOME LOAN, BUSINESS LOAN, LAP- AUTO LOAN
VISIT: ORAL SOLUTION AND COMPANY
23 B/B, GANDHI NAGAR, JAMMU
9070011150
VACANCY
B. PHARMA/M. PHARMA
A REPUTED AND SSI PHARMACEUTICALS COMPANY BASED AT IGC PHASE-1, SIDCO, SAMBA (JK- UT)- 184121. REQUIRED FOR PRODUCTION/QUALITY CONTROL.
PREFERENCE FOR EXPERIENCE PERSON.
FRESHER CAN ALSO APPLY.
COMPUTER KNOWLEDGE IS MUST.
SEND YOUR RESUMED ON WHATSAPP NO. 9721111196
REQUIRED
WE ARE LOOKING FOR A FEMALE RECEPTIONIST CUM STORE INCHARGE.
WITH MIN 2 YEARS OF EXPERIENCE.
QUALIFICATION:GRADUATE & SHOULD HAVE BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
CANDIDATE SHOULD BE ABLE TO JOIN IMMEDIATELY.
CONTACT NO: 0191-3574089, 0191-2582081
EMAIL: HRSRTECHNOMED@GMAIL.COM
ADDRESS: SR TECHNOMED
PLOT NO 22B, NEAR ARYA SAMAJ MANDIR BAKSHI NAGAR JAMMU.
VACANCY
REQUIRE COMPUTER OPERATOR FOR DAY TO DAY WORK.
* MUST HAVE GOOD COMPUTER KNOWLEDGE
* MUST HAVE SKILLS IN MICROSOFT EXCEL, ONLINE TENDERING, BILLING SOFTWARE
JOB TIMING 10 AM TO 8 PM.
ONLY SERIOUS CANDIDATES PLEASE CALL
PH: 7307973990
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED FEMALE / MALE CANDIDATE FOR OFFICE PURPOSE ( HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER)
SALARY NO BAR
FOR TRINITY VAASTU OFFICE
231/ A GOLE MARKET GANDHI NAGAR JAMMU
SEND YOUR RESUME AT INFO@TRINITYVAASTU.COM
CALL 9999051719 , 9419190432
REQUIRED
REQUIRED
EXPERIENCED DRIVER FOR HOME
CONTACT NO 9052116000
“FEMALE HOUSE HELPER (MAID) REQUIRED”
” FEMALE HOUSE HELPER (MAID) REQUIRED FOR GOLE PULI TALAB TILLO”
1. TIME -10:00AM TO 6:00 PM
2. SALARY – 16000
3. MUST DO COOKING , WASHING CLOTHES , CLEANING FLOORS AND UTENSILS AND DUSTING …
4. PREFERRED NEAR GOLE PULI ….
CALL AT 9419203350 …
REQUIRED SALES PERSON MALE
FOR ELECTRICAL OUTLET SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9419203511
TIMING 10 TO 8
STAFF REQUIRED FOR LEADING SECURITY COMPANY
GENERAL MANGER 01 (FINANCE AND MARKETING) MINIMUM 15 YRS EXPERIENCE HANDLE INDEPENDENT OFFICE WORK
OFFICE ASSTT 01: MALE/FEMALE (GRADUATION/COMPUTER KNOWING MINIMUM 10 YRS’S EXPERIENCE
TELLY CALLER 01: FEMALE/GRADUATION/MINIMUM 3 YRS EXPERIENCE IN INTERNATIONAL CALL CENTRE
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE
PLZ CONTACT WITH ORIGINAL DOCUMENTS
24X7 VISION SECURITY AND ALLIED PVT LTD
OPP UNION BANK OF INDIA KUNJWANI BY PASS JAMMU
MOBILE NO 9419150455