EMPLOYMENT (09-11-2022)

VACANCY
NEED M.R FOR CU-CARD HEALTH CARE. AT DISTRIBUTER POINT. JAMMU HEADQUARTER. MUST BE GRADUATE AND HAVE 2 WHEELER. MINIMUM 6 MONTH EXPERIENCE IN OPTHOMOLOGY. AGE NOT MORE THAN 28YEARS
KINDLY CONTACT TO
CONTACT : 8899930923
EMAIL ID: SPACEWAYS115@YAHOO.COM
REQUIRED COMPUTER OPERATOR
MIN TYPING SPEED 30 WPM
LOCATION GANGYAL
SALARY 8-10K
CONTACT: 90551 40106
URGENT REQUIRED
SALARY
RECEPTIONIST F 8K-10K
TELECALLER F 8K-10K
COUNSELLOR COMPUTER OPERATOR F 8K-10 K
HOME TUTOR 1 HOUR M/F 6K-10K
DRIVER/SECURITY GUARD M 8K-10K
NIOS ADMISSION OPEN 2022-23
10TH & 12TH CLASS NIOS BOARD
SHINE INSTITUTION
EXCHANGE ROAD JAMMU
CALL : +91 78897 47922
HOME TUITIONS ALL OVER JAMMU
REQUIRED
OFFICE BOY REQUIRED AT NARWAL JAMMU
SALARY 7500
TIMING 9:30 TO 5:30 PM
M- 9622025111
STUDIO 11 PRO ACADEMY
URGENT REQUIREMENT
CENTRE MANAGER – 2 NO. (FEMALE)
STUDENT COUNSELLOR – 2 NO. (FEMALE)
LOCATION : CHANNI HIMMAT NATIONAL
HIGHWAY (JAMMU)
SALARY : 15000 (ONWARDS)
PREFERRENCE EXPERIENCED CANDIDATES
PH NO. 9149981110
URGENT REQUIRED
2 PERSONS (MALE) IN SALES
1 PERSON (FEMALE) FOR RECEPTION
FIRST SHARE THE CV ON WHAT’S APP.
KINDLY CONTACT
8825086065, 9858064647, 9023096096
REQUIRED
EXPERIENCED CAR DRIVER WITH VALID LICENSE AND CLEAN DRIVER RECORD.
TALLY OPERATOR HAVING COMPLETE KNOWLEDGE OF ACCOUNTS AND BANK RECONCILIATION.
IN ADVOCATE OFFICE IN CHANNI HIMMAT NEAR HOTEL RITZ MANOR, KINDLY CALL:- 60061-18511
STRIKING LION SECURITY SERVICES
GANGYAL OPP CLASSIC FACTORY JAMMU
REQUIRED
SECURITY GUARD (CIVIL) 20 NOS
EX-SERVICES MAN 05 NOS
HOUSEKEEPING STAFF 20 NOS
GUNMAN. 5 NOS
PSO 5 NOS
LABOURS 20 NOS
QUALIFICATION:- MINIMUM 10TH
JOB LOCATION:- JAMMU/GANGYAL /BARI-BRAHMNA/ SAINIK COLONY/CHANNI/NANAK NAGAR
SALARY:- 9000-15000 PM (AS PER LOCATION)
MOB NO. 9149892697/ 8491001790/ 9906192772
URGENTLY REQUIRED STAFF
1. MANAGER MIN. 2 YR EXP
2. OFFICE FEMALE BUSY KNOWLEDGE MUST
3. SALES GIRL, TELECALLER. RECEPTIONIST
4. COUNSELOR, OFFICE ASSISTANT
5. CAR WASHING BOYS
6. HOTELS & RESTAURANTS STAFF 20 BOYS
QUAL. 8TH 10TH AND 12TH
INTERVIEW WEDNESDAY TO THURSDAY
APPOINTMENT CALL 6006796637
JOB JOB JOB
REQUIRED SALE’S TEAM IN JAMMU
TELE CALLING – FEMALE 3 NO’S
SALE JOB – MALE 3 NO’S
SALARY – 10000 + INCENTIVE
ONLY EXPERIENCED PERSON’S REQUIRED
DOOR TO DOOR SALE, SHOP TO SHOP SALE
CALL NOW – 9906155071, 9888364000
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU