EMPLOYMENT (09-06-2021)

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A WELL TRAINED WELDER & MECHANIC FOR VIBRATOR, MIXER, MACHINES, CONCRETE PLANT ENGINES ETC. FOR A CONSTRUCTION COMPANY. SALARY SHALL BE NEGOTIABLE.
EMAIL: SHUBHAMSHARMAENS@GMAIL.COM
CONT NO. 7889521543, 7006347123
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TELECALLERS
FIXED SALARY + INCENTIVES
ADD. JANIPUR BEHIND SAUGAT COMPLEX
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REQUIRED
SALES GIRL REQUIRED FOR JEWELLERY SHOP IN JAIN BAZAR
2 GIRLS REQUIRED
PH 9906367896
STAFF REQUIRED
1. NURSES (M/F) FOR HOME CARE (ANM, GNM, FMPHW, MMPHW)
2. FRONT DESK OFFICER (FEMALE)
(GRADUATE /POST GRADUATE)
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CONTACT BETWEEN 10 AM – 3 PM
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WANTED
A FEMALE STAFF WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS AND COMPUTER KNOWING FOR AN OFFICE AT SUBHASH NAGAR. TIMINGS:-10 TO 4
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REQUIRED DISTRIBUTOR FOR
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ALSO REQUIRED SALES EXECUTIVE NO’S – 3
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NAGAR JAMMU
REQUIRED
REQUIRED MALE CANDIDATE FOR BILLING HAVING MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE AND FEMALE CANDIDATE FOR FRONT DESK HAVING MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE.
FURTHER DETAILS CONTACT :-9018383101 / 0191-2451622
REQUIRED
OFFICE BOY AT BAKSHI NAGAR
(OFFICE TIMING 10 AM TO 7 PM)
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JOB VACANCY
MARKETING SALES EXECUTIVE
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JOB LOCATION: GANGYAL, JAMMU
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CONTACT: 8899700777
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