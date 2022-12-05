EMPLOYMENT (05-12-2022)

“FEMALE HELPER URGENTLY REQUIRED”
” ONE FEMALE HELPER REQUIRED FOR HOME WORK IN GOLE PULI TALAB TILLO JAMMU ”
1.SALARY=RS14000+ADDITIONAL PERKS
2.TIMINGS = FROM 10:00AM TO 6:00 PM
3. HARD WORKING AND WELL MANNERED
4. MUST DO ALL WORK GIVEN
5. PREFERRED NEAR GOLE PULI TALAB TILLO JAMMU
” CALL FOR INTERVIEW ON 9419203350″….
VACANCY
PERSONS REQUIRED AS
PHOTOCOPY ASSISTANT
AT DISTRICT COURT
SALARY : 7000+
WORKING TIMINGS :
9:30 AM-5.00 PM (WINTERS)
8.30 AM- 4.00 PM (SUMMERS)
WALK IN AT 17/7 TRIKUTA NAGAR
CONTACT : 7006355722
START YOUR OWN FOOD BUSINESS
CONTACT TO START YOUR OWN CHAIN OF RESTUARANTS OR FRANCHISEE OUTLET, OPEN AIR CAFE, CLOUD KITCHEN, FOOD TRUCK, SMALL EATERY, COFFEE BAR, RESTART YOUR CLOSED RESTAURANT.
LOAN GUIDANCE AVAILABLE
PH. 8899-380-346
WANTED MALE FOR OFFICE ASSISTANT AT RAJEEV ELECTRONICS, R N BAZAR JAMMU HAVING COMPUTER KNOWLEDGE, SALARY NEGOTIABLE
MOB NO. 9419181577
9419762786
REQUIRED
1. ACCOUNTANT – 1 NO.
HAVING EXPERIENCE OF GST/OTHER RELATED WORKS OF ACCOUNTANCY.
SALARY NEGOTIABLE.
2. SUPERVISOR FOR SITE WORK – 1 NO.
HAVING EXPERIENCE IN CONSTT, WORK/BLD. WORK. SALARY NEGOTIABLE.
PLEASE CONTACT
MOB. NO. 9906213249
URGENT REQUIRED FACULTY
PHYSICS, CHEMISTRY
BIOLOGY, ENGLISH
MATHEMATICS, COMMERCE
UPTO 10TH ALL SUBJECTS
URGENT REQUIRED URGENT REQUIRED
FEMALE RECEPTIONIST
OFFICE BOY
SHINE INSTITUTION
EXCHANGE ROAD, JAMMU
CALL : + 91 7889747922
WANTED
WANTED A FEMALE MARKETING EXECUTIVE FOR A DIAGNOSTIC U/S CLINIC IN GANDHI NAGAR WITH MARKETING SKILLS – BOTH.
SOCIAL NETWORKING & SALES
CONTACT : 7006000300
REQUIRED
1) REQUIRED OFFICE GIRL HAVING COMPUTER KNOWLEDGE.
2) REQUIRED OFFICE CUM DELIVERY BOY (LOCATION SARWAL).
7006575965, 7006611470
URGENTLY REQUIRED
3D VISUALIZER 20 K TO 25 K
FEMALE RECEPTIONIST
10 K TO 13K
SHOWROOM SALES PERSON 10 K TO 13 K
ARACOT CONSTRUCTION
NH 44, SARORE ADDA
BARI BRAHMANA
CONTACT NO. 8716036714
REQUIRED
TRAINEE SALES OFFICER/SALES OFFICER
(MEDICAL REPRESENTATIVE)
HQ : DODA/RAJOURI, JAMMU, (ONE CANDIDATE FOR EACH HQ)
CRITERIA :
AT LEAST 6 MONTHS EXPERIENCE IN PHARMA
GRADUATION B. PHARMACY/B.SC
(MEDICAL/NON-MEDICAL) OR D-PHARMACY
INTERESTED CANDIDATE CAN SEND THEIR UPDATED RESUME TO:
SHAKEELMATH0123@GMAIL.COM
CONTACT :
9419088774 (REGIONAL MANAGER)
9682360045 (AREA MANAGER)
JOB-JOB-JOB
A GOVT REGISTERED FIRM REQUIRES 240 BOYS/GIRLS FOR OFFICE STAFF IN JAMMU ALL DIST, JAMMU AND KASHMIR UT
QUALIFICATION : 10TH, 12TH, GRADUATION
AND ABOVE
INCOME : 12500 TO 24500 (AS PER COP RULES)
INTERESTED CANDIDATES CAN VISIT OFFICE ALONG WITH DOCUMENTS
ADDRESS : 824- A LAST MORH GANDHI
NAGAR JAMMU
CONTACT: 9906029039, 9697256081
SHANGRILLA PUBLIC SCHOOL
SARWAL, JAMMU PH : 2572170, 2571802
E-MAIL: SHANGRILLAJMU@GMAIL.COM
TEACHERS REQUIRED
FOR MIDDLE CLASSES :
SUBJECT : ENGLISH LANGUAGE
QUALIFICATION : GRADUATION
WALK IN INTERVIEWS
09:00 AM TO 01.00 PM
JOB JOB JOB
IN JAMMU
FOR BOYS & GIRLS
INCOME : 7000 TO 25000
(HOSTEL FREE)
QUALIFICATION : 8TH, 10TH, 12TH
APPLY : IN 3 DAYS
FOR MORE DETAILS, CONTACT
GANDHI NAGAR, JAMMU
7006486152
NOTE : EVERY DISTRICT = 15 VACANCIES
STAFF REQUIRED
1. TELLY CALLER GIRLS.20 ,FRESHER 10TH & 12TH PASS
2. RECEPTIONINT.5 GIRLS FRESHER/EXP
3. COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT.EXP.12TH PASS.
4. MALLS & SHOWROOM ,12TH PASS FRESHER..M/F.20 POST
5. SECURTY GUARD.HELPER.DRIVER.SALESMAN
6. HOTELS.& RESTURANT.STAFF.M/F FRESHER
7. YOUTBER EXPERIENCE M/F COMPUTER KNOWLEDGE
JOB JAMMU 100% PLACEMENT
INTERVIEW MONDAY TO WEDNESDAY
APPOINTMENT CALL 9086193986
URGENTLY REQUIRED
1) DOCTORS (GENERAL SURGEON, PAEDIATRICS AND MS GYNAE, RADIOLOGY)
2) CUSTOMER CARE MANAGER -(EXPERIENCE)
3) IELTS/PTE TRAINER(F/E)
4)CONTENT WRITER (F/E)
5) PROPERTY TAX SURVEY EXECUTIVE (F/E)
6) TELECALLERS/SALES EXECUTIVE (FRESHERS)
7)DATA ENTRY OPERATOR (FRESHERS)
8)SUPERVISOR -(F/E)
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICE
ADDRESS:-669 SECTOR -C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWERS CHOWADHI ROAD JAMMU
MOBILE NO:-9796733175,9686201135
EMAIL ID -BSBRAVESEC@GMAIL.COM