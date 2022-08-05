EMPLOYMENT (05-08-2022)

TEACHERS REQUIRED
URGENTLY ACCOUNTANCY AND MATHEMATICS FOR 12TH, GEOGRAPHY AND POLITICAL SCIENCE FOR 11TH AND SST/ENGLISH FOR 8TH 9TH AND 10TH CLASSES AT EXCELLENCE COACHING CLASSES AND TUITION CENTRE TRIKUTA LANE AKALPUR ROAD JAMMU
INTERESTED, PLEASE CALL
9419231268, 7780931655
MAIL: ECCJMU@GMAIL.COM
JOB VACANCY
REQUIRED A MALE CANDIDATE FOR THE POST OF GODOWN INCHARGE HAVE BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER.
WORKING HOURS: 9.30 AM 8 PM.
SALARY: 12,000/- PER MONTH
WORKING HOLIDAY: SUNDAY
QUALIFICATION: 12TH
101/P SEC-5, TRIKUTA NAGAR,
JAMMU NEAR SAI PALACE.
CONTACT: 7006069803
NOTE: CANDIDATE PREFER ONLY DISTT SAMBA
TEACHERS REQUIRED
MSC./BSC. NON MED.
(PHYSICS & CHEMISTRY)
ACADEMICALLY STRONG, FLARE FOR TEACHING & HANDLING STUDENTS WITH GOOD LEADERSHIP QUALITIES & COMMUNICATION SKILLS.
APPLY : SANJEEVJKMS@GMAIL.COM
OR CONTACT
NATIONAL COLLEGE OF COMPETITIONS
LANE OPPOSITE FIRE BRIGADE OFFICE
KACHI CHAWNI JAMMU
CONT: 9797312115, 0191-2520145
REQUIRED
LABORATORY TECHNICIANS FOR LABORATORY NEAR GOVT MEDICAL COLLEGE, JAMMU.
CONTACT : 7006913050
WE ARE HIRING!
SALES EXECUTIVES AT HEROELECTRIC OUTLET PATTA BOHRI , JAMMU
TIMINGS:10 TO 6:30
PACKAGE: 7K PLUS INCENTIVES
VACANCIES : 2 (ONE MALE AND ONE FEMALE STAFF REQUIREMENT)
CONTACT NO :- 9622395754
REQUIRED
REGISTERED PHARMACIST – 01
CONTACT : 9906034734
WANTED DRIVER 02 NOS
ONE FOR SCHOOL CHILDREN
ONE FOR COMMERCIAL 4 WHEELERS
SCHOOL FURNITURE FOR SALE DESK, BLACK BOARD, CHAIR TABLE ETC
TRANSPORT FACILITY AVAILABLE FOR BSF SCHOOL PALOURA
ROUTE- AMPHALLA JANIPUR VIA PALOURA TOP TO BSF SCF SCHOOL
CONTACT: 9149856062
REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR : 2 NO’S (M)
DIPLOMA IN COMPUTER
2. MARKETING EXECUTIVE : 4 NO’S (M)
MINIMUM EXPERIENCE OF 1 YEAR. D/L MUST
3. TELE CALLER : 2 NO’S (F)
WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
CONTACT ALONG WITH RESUME & 1
PHOTOGRAPH AT REGENCY HONDA
(AUTH. DEALER OF HMSI PVT. LTD.) 71. B.C ROAD JAMMU, NEAR PNB BANK REHARI CHUNGI
CONTACT: 0191-2565376, 2565822 MOB. 6006800211
FOR GRADUATES
ASSURED BANKING JOB IN
ICICI BANK
ENROL FOR ONLINE BANKING PROGRAM WITH 100% JOB IN ICICI BANK AS
RELATIONSHIP MANAGER
ELIGIBILITY – AGE LESS THAN 26 YRS
MIN 50% MARKS IN 10TH, 12TH & GRAD.
CALL NIIT IFBI, REHARI CHUNGI
9419184006
REQUIRED
DISTRIBUTOR IN J&K FOR ENERGY DRINK, JUICE, JEERU SODA, COCONUT WATER
INVESTMENT : 50,000 TO 2 LAKH
ALSO REQUIRED SALE’S TEAM
SALARY – 12000 TO 15000
EXPERIENCE REQUIRED IN RETAIL SALE’S
FRESHER ALSO APPLY
CALL NOW : 9906155071
ADDRESS : 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
JOB VACANCY
SALES EXECUTIVE ..01 MALE
RECEPTIONIST ..01 FEMALE
SALES EXECUTIVE…01 FEMALE
SALARY IN FIVE FIGURE
FOR USED CARS AUTOMOBILE SHOWROOM ….
CONTACT…9018803000
SEND RESUME..WHAT’S APP
ADDRESS: SEC A NATIONAL HIGHWAY SAINIK COLONY JAMMU
REQUIRED DRIVER FOR A GAS AGENCY
REQUIRED TRAINED DRIVER/ DELIVERY MAN FOR DELIVERY OF LPG GAS CYLINDERS IN JAMMU AND SURROUNDINGS.
WALK IN FOR INTERVIEW WITH DRIVING LICENSE ON DATED: 06-08-2022 (SATURDAY) 01.00 PM TO 4.00 PM.
CONTACT:- 0191-2571313, 2563158, 2548810 & 2548455
SALARY NEGOTIABLE
JOB VACANCY
2 NOS. – MALE ACCOUNTANTS*(SHOULD HAVE BUSY KNOWLEDGE) FOR A REPUTED CONCERN DEALING IN IT/NETWORKING PRODUCTS LOCATED AT TRIKUTA NAGAR, JAMMU. SALARY AS PER EXPERIENCE. FRESHERS CAN ALSO APPLY.
CONTACT: 9419173836, 9858680280
URGENTLY REQUIRED
50 POSTS
FRESHER STUDENTS CAN ALSO APPLY
8TH 10TH 12TH & GRADUATE APPLY
1. FLOOR EXECUTIVE.OFFICE ASSISTANT
2. SUPERVISOR, RECEPTIONIST, TELE CALLER.
3. SALES MAN SALES GIRLS, COMPUTER OPERATOR
4. FIELD BOYS FRESHER/EXPERIENCE MARKETING MANAGER
5. HOTELS & RESTAURANT STAFF MALE.
6. MALLS JOB SALES MAN 10 BOYS, DRIVER, SECURTY GUARD
INTERVIEW FRIDAY TO SATURDAY
CALL 6006796637
100% PLACEMENT HURRY UP
URGENTLY REQUIRED
HOME TUTORS (M/F)
1ST TO 10TH – 250 NOS.
PCMB – 50 EACH
ARTS/COMMERCE: 50 EACH
EDU SMART HOME TUTORS
GOLE MARKET, GANDHI NGR
7006125751
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SALES EXECUTIVE ..01 MALE
RECEPTIONIST ..01 FEMALE
SALES EXECUTIVE…01 FEMALE
SALARY IN FIVE FIGURE
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DISTRIBUTOR IN J&K FOR ENERGY DRINK, JUICE, JEERU SODA, COCONUT WATER
INVESTMENT : 50,000 TO 2 LAKH
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SALARY – 12000 TO 15000
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