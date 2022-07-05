EMPLOYMENT (05-07-2022)

FAUJI PUBLIC SCHOOL,
RAJINDER VIHAR, RAYA MORH, PATTI
REQUIRES
1. ONE 2ND HAND 32 SEATERS BUS OF 2015 TO 2018 MODEL FOR USE AS ‘SCHOOL BUS’ IN FAUJI PUBLIC SCHOOL, RAJINDER VIHAR, RAYA MORH, VILLAGE-PATTI IMMEDIATELY.
2. INTERESTED PARTIES MAY PLEASE CONTACT OFFICER-IN-CHARGE (OIC) FAUJI PUBLIC SCHOOL RAJINDER VIHAR PATTI, RAYA MORH, VILLAGE- PATTI ALONGWITH RELEVANT DOCUMENTS OF VEHICLES VIZ ROUTE PERMIT, RC, SALE LETTER, INSURANCE ETC, PASSENGER TAX PAYMENT DOCUMENTS BY OR BEFORE 08 JULY 22 TO JKESL (WHO) DIGIANA (JAMMU).
3. PRICE NEGOTIABLE
4. FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT ON MOBILE NOS:-
(A) 91495-64411
(B) 7006826248
(C) 9622215546
JOINT CHAIRMAN, FAUJI PUBLIC SCHOOL
RAJINDER VIHAR COLONY,
RAYA MORH, PATTI
JYOTI PUBLIC HR. SEC. SCHOOL, VIJAYPUR
STAFF REQUIRED
1. LEC IN CHEMISTRY 01
2. LEC IN BIO SCIENCE-01
CONTACT ON OR BEFORE 08-07-22
C. NO. 97962-12058
OMKAR INSTITUTE
52/3 PRABHAT COLONY OPP.
PEER BABA (CHATHA)
TEACHERS REQUIRED FOR
ICSE & CBSE CLASSES
TO TEACH CLASS 6TH TO 10TH
COME WITH PHOTOCOPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW ON 2/7/2022-7/7/2022
CONTACT DETAILS – 9086582581
GLOBAL CONVENT HR. SEC. SCHOOL
OPP GURUDWARA, BYEPASS ROAD, CHANNI RAMA, JAMMU
REQUIRED TEACHERS
KINDERGARTEN TEACHER 2 NO
PRIMARY TEACHER 1 NO
MATHS PGT /TGT 1 NO
SCIENCE TGT/PGT 1 NO
HINDI TGT/PGT 1 NO
INTERVIEW DATE: 5, 6, 7 AND 8 JULY.
CANDIDATES WITH EXPERIENCE OF 5 YEARS AND ABOVE NEED TO APPLY.
FOR INTERVIEW CONTACT
9419191872, 01912460576
SHANTI SWAROOP MEMORIAL
JAMMU PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
RECOGNISED & AFFILIATED TO J&K BOARD OF SCHOOL EDUCATION
SARWAL/PATOLI, JAMMU
STAFF REQUIRED
(1) BCA- 02
(2) M.SC (ZOOLOGY/BOTANY) -01
SEND YOUR RESUME ON SSMJPS1990@GMAIL.COM
FOR DETAILS CONTACT :
9419231999, 8825045494
REQUIRED STAFF
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGERS – 50 NO’S M/F
SALARY 18000 + INCENTIVES
7889462627
DAIL US
(A UNIT OF J&K GROUP)
STAFF REQUIREMENT
GODOWN HELPER
SALARY – RS. 8,000
TIMING – 10 AM TO 6 PM
AREA – CHANNI RAMA
CALL – 7889772774
VACANCY
REQUIRED FEMALE TEACHERS
FOR KINDERGARTEN
ELIGIBILITY: AT LEAST GRADUATE WITH GOOD ACADEMIC BACKGROUND. FLUENCY IN ENGLISH SPEAKING.
CANDIDATES WITH TEACHING EXPERIENCE SHALL BE PREFERRED.
CONTACT: 9858179410
LOCATION: SHASTRI NAGAR
WANTED
REQUIRED SAFAI KARAMCHARI – 1 NO
AT PAYING GUEST (PG)
AT JANIPUR.
INTERESTED MAY
CONTACT: 7006417060
JMCT OPC PVT. LTD. -RECRUITMENT
1. OFFICE CO-ORDINATOR= NO. 3 (F) MBA WITH EXP.
2. TOUR AND TRAVEL CONSULTANT= NO.6 (F) GRADUATE AND RELEVANT EXP.
3. TELECALLER = NO. 9 (F) GRADUATE WITH EXP.
4. MARKETING EXECUTIVE NO. 50 (M/F) 12TH
5. OFFICE BOY(PEON) NO. 10 (MALE ONLY)
CONTACT NO./WHATSAPP NO:
8493094333, 9797323565
FAUJI PUBLIC SCHOOL,
RAJINDER VIHAR, RAYA MORH, PATTI
REQUIRES
1.PTI TRAINED TEACHER IN PHYSICAL EDUCATION
2. LOCAL AREA CANDIDATE PREFERRED
3. CANDIDATES OTHER THAN LOCAL AREA CAN ALSO APPLY.
4. SALARY WITH EPF FACILITY
5.SEND RESUME/BIO DATA BY JULY 09 AT H NO. 1, DESHMESH NAGAR, DIGIANA, JAMMU (J&K)
6. FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT ON MOBILE NOS.
(A) 91495-64411 (B) 7006826248 (C) 9622215548
JOINT CHAIRMAN
FAUJI PUBLIC SCHOOL, RAJINDER VIHAR,
RAYA MORH, VILLAGE- PATTI
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
CHAK BHALWAL, JAMMU
EMAIL: CRESCENTPUBLICSCHOOLCHAKB@GMAIL.COM
CONTACT :- 0191-2535337, 8803760080
URGENTLY REQUIRED
VICE-PRINCIPAL : POST GRADUATE WITH B.ED DYNAMIC, ENERGETIC, HIGHLY MOTIVATED AND PROFESSIONAL EXPERIENCE 4-5 YEARS
PRT/TGT (MATHS) : RELEVANT DEGREE
COMPUTER TEACHER: RELEVANT DEGREE
PTI TEACHER (MALE) : RELEVANT DEGREE
VISIT AT JANIPUR BRANCH ON ALL WORKING DAYS FROM
10 AM -1 PM WITH YOUR RESUME AND TWO COLORED PHOTOS
REQUIRED
MALE REQUIRED FOR TALLY DATA OPERATOR HAVING FULL KNOWLEDGE OF BANK ENTRY & BILLING OTHER RELATED WORK.
SALARY NEGOTIABLE
OFFICE SITUATED AT DEELI KUNJWANI BYE PASS, NATIONAL HIGHWAY, JAMMU
DEVIKA AUTOMOBILES
CONTACT DETAILS : 9086085859
REQUIRED
OFFICE BOY CUM LIST DISTRIBUTOR IN JAMMU CITY
MINIMUM QUALIFICATION MATRIC WITH OWN TWO WHEELER
CONTACT NO.: 7051513344
URGENTLY REQUIRED
ABACUS AND PRESCHOOL TEACHERS FOR PLAYWAY SCHOOL AT SHASTRI NAGAR. FRESHERS AND EXPERIENCE CAN APPLY.SEND YOUR RESUME AT
CHALKANDDUSTERSN@GMAIL.COM.
WALK-IN INTERVIEW ON TUE AND WED
(I.E 5TH AND 6TH OF JULY’22
AT 10:00 TO 12:30
CONTACT AT :7006142521/7780855895
REQUIRED
OFFICE BOY
FOR BAHU PLAZA
SALARY 8000
TIME: 9 TO 6 PM
CONTACT: 9419197781
JOB OPPORTUNITY
FRESHER STUDENTS CAN ALSO APPLY
1.TEACHERS PRIMARY CLASS & 8TH TO 12TH CLASS
2.RECEPTIONIST, COUNSELLOR, TELLY CALLER.
3 COMPUTER OPERATOR, SALESMAN, ACCOUNTANT.
4.HOTELS & RESTURANT STAFF & DRIVERS.PEON
5.LAB ASSISTANT, OFFICE ASSISTANT, HOSTESS
6.SECURTY GUARD, DELIVERY BOYS, PACKING BOYS
INTERVIEW CALL 6006796637
HURRY UP
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN/
HELPER FOR FOOTWEAR
SHOWROOM AT APSRA ROAD GANDHI NAGAR JAMMU
FRESHERS CAN ALSO APPLY
SALARY – 8000-12000 + INCENTIVES
CONTACT 9419183679
SINCE-1969
A.S.N HR. SEC. SCHOOL, CHANNI HIMMAT, JAMMU
IMMEDIATELY REQUIRED
1. M.SC. (CHEMISTRY) B.ED – 01
2. M.SC (BOTANY/ZOOLOGY), B.ED – 01
3. M.SC (MATH); B.ED – 01
4. B.SC, B.ED (MALE) 02
5. OFFICE CLERK (MALE) – 02
6. PEON (FEMALE) – 02
(NOTE:- SALARY NEGOTIABLE
CONTACT:- 9419194773 / 9906118090
CHEMIST REQUIRED
QUALIFICATIONS : DIPLOMA IN DAIRY TECHNOLOGY OR BSC/MSC CHEMISTRY.
CONTACT : 9596707937
REQUIRED
A MANAGER REQUIRED WITH A MINIMUM EXPERIENCE OF 10 YEARS FOR MINT LEAF RESTAURANT, MARBLE MARKET JAMMU.
SALARY – NEGOTIABLE
CONTACT :-
9419197503