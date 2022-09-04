EMPLOYMENT (04-09-2022)

JOBS@BANKING!
1.SALES PROMOTER(M/F)
SITTING & RETAILING
12TH/ GRADS HAVING SALES EXP IN BANKING/FINANCE OR OTHER SECTOR CAN APPLY
FIXED SALARY: 14K TO 18K +INC.
CREDIT CARDS SALES
NO REGISTRATION FEES!
DREAM MAKERZ #8713000033
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB
REQUIRED
REQUIRED DRIVER IN NEW PLOTS AREA NEAR CITIZENS CO-OP BANK.
CONTACT: VINOD BHAGOTRA
M. NO. 6005748133, 9419132699
JOB OPENING
JOB OPENING FOR CONTENT WRITER
CONTACT US: 7006128452, 7006903255
JOB VACANCY
NUMERIC-LEGRAND ,A LEADING MNC IS LOOKING FOR MARKETING EXECUTIVES FOR SELLING ONLINE UPS (600VA-800KVA) IN J&K AND LADAKH UT’S.
SALARY NEGOTIABLE (INR 6LACS/PA).
EXPERIENCED WILL BE PREFERRED.
WALK IN INTERVIEW (1PM TO 5PM) AT
JK MACHINES
205 NORTH BLOCK BAHU PLAZA JAMMU
9419112399
GSJ
SOFT TECH IT INSTITUTE
CHANNI HIMMAT JAMMU
OFFERS JOB ORIENTED GOVT. CERTIFIED BASIC COMPUTER COURSES VALID FOR ALL SORTS OF GOVT JOBS WITH GOVT CERTIFIED DIPLOMA. INCLUDING BCC AND CCC COURSE. SPECIAL SPOKEN ENGLISH COURSE,ACCOUNTS TALLY AND BUSY.
ADMISSION STARTS NOW.
INTERESTED STUDENTS CAN CONTACT US AT 9419265746
ADDRESS : CHANNI HIMMAT, JAMMU,FOR EXACT ADDRESS DETAILS CONTACT (M):9419265746
WEBSITE: WWW. GSJSOFT.RF.GD
TRIKUTA CRICKET & FOOTBALL ACADEMY
RAILWAY GROUND, JAMMU
CRICKET AND FOOTBALL
COACHING CENTRE
FOR BOYS AND GIRLS
AGE GROUP 6-18 YEARS
FOR DETAILS CONTACT
8825053761/9419210903
REQUIRED
REQUIRED A FEMALE OFFICE ASSISTANT FOR COMPUTER DATA ENTRY. LOCATION: SHASTRI NAGAR. SALARY 8000. MINIMUM QUALIFICATION: PURSUING GRADUATION. CALL 9086031255
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
CHAK BHALWAL JAMMU
EMAIL: CRESCENTPUBLICSCHOOLCHAKBHALWA@GMAIL.COM
CONTACT : 0191-2535337, 4019424/8803760080
WALK IN INTERVIEW
SECURITY GUARD- MATRIC PASS
(MARRIED PERSON WITH FAMILY FREE
ACCOMMODATION PROVIDED)
VISIT AT JANIPUR BRANCH ON ALL WORKING DAYS FROM 10 AM – 2PM WITH ID PROOF AND TWO
COLORED PHOTOS
VACANCY
REQUIRED TWO EMPLOYEES FOR A ELECTRICAL SHOP WHO CAN RIDE TWO WHEELER AS WELL. SALARY WILL BE NEGOTIABLE. (EXPERIENCED/FRESHER)
CONTACT ;
M/S KAPOOR AGENCIES
14 JDA SHOPPING COMPLEX
NEW PLOT JAMMU
(M) 6005343961
REQUIRED
REQUIRED A COMPUTER KNOWING M/F FOR A FINANCIAL CONSULTANT FIRM AT SHASTRI NAGAR. TIMING 10.30AM TO 6 PM.SALARY NEGOTIABLE. CONTACT DETAILS 9419198489,
SKSIT61@GMAIL.COM.
REQUIRED
RESERVATION MANAGER FOR HOTEL. HEAD OFFICE AT JAMMU. PERSON SHOULD BE FLUENT IN ENGLISH AND SHOULD HAVE GOOD KNOWLEDGE OF WORK WITH MINIMUM 2-3 YEARS WORK EXPERIENCE.
SALARY NEGOTIABLE.
ONLY INTERESTED CAN SEND THEIR CV AT
PORVIK3989@GMAIL.COM
NO. 7051426199
URGENTLY REQUIRED
1.SENIOR ACCOUNTANT 1 POST
2.ACCOUNTS ASSISTANT 2 POST
ELIGIBILITY FOR SENIOR ACCOUNTANT:
* GRADUATE IN COMMERCE WITH 4 TO 6 YRS EXPERIENCE HAVING WORKED IN TRADING BUSINESS.
ELIGIBILITY FOR ACCOUNTS ASSISTANT:
* GRADUATE IN COMMERCE WITH 2 TO 3 YRS EXPERIENCE HAVING WORKED IN TRADING BUSINESS.
CONTACT:
MESSERS DELHI BUILDING MATERIAL CORP.
ADDRESS: NEAR FCI GODOWN SARORE JAMMU
EMAIL ID: DBMCJAMMU@GMAIL.COM
MOB NO:- 7883537483
STAFF REQUIRED
PHARMACIST/ ANM/GNM – 2 POST
(DIPLOMA )
(SAMBA & JAMMU)
WALK IN INTERVIEW WITH COMPLETE
BIO DATA ON 05TH SEP 2022
J&K SOCIETY FOR THE PROMOTION OF YOUTH & MASSESS
OFFICE ADDRESS.: H.NO.102, SARWAL , MANDIR MORH. OPP RIDHI MEDICOS, JAMMU
PH:9596750390, 9906388111
CAMBRIDGE MONTESSORI PRE SCHOOL, UPPER ROOP NAGAR
REQUIRED
REQUIRED FEMALE CANDIDATE FOR OFFICE MANAGEMENT PURPOSE, HAVING FLUENCY IN ENGLISH AND CONVINCING POWER, WHO CAN MAINTAIN RECORDS AND GOOD IN TELE CALLS.
SALARY: 8000+
CONTACT NO.: 9541087798, 9419211786
PERSONAL TRAINER REQUIRED
PERSONAL TRAINER REQUIRED FOR A BOY IN CHANNI HIMMAT JAMMU 1 TO 2 HRS CLASS NEEDED IN MORNING. FEES NEGOTIABLE. CARDIO AND WEIGHT TRAINING.
INTERESTED PERSON MAY CONTACT AT
9796855559
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR OFFICE PURPOSE / TELECALLING ( HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER) / CAMERAMAN
SALARY NO BAR
FOR TRINITY VAASTU OFFICE
231/ A GOLE MARKET GANDHI NAGAR JAMMU
SEND YOUR RESUME AT
INFO@TRINITYVAASTU.COM
CALL: 9999051719, 9419190432
REQUIRED
REQUIRED COOK FOR TANDOOR/ NON VEG. ITEMS AT DIGIANA CAMP, JAMMU.
CALL AT: 9419139978
URGENTLY REQUIRED
FEMALE ACADEMIC COUNSELOR
MUST HAVE GOOD ACADEMIC
QUALIFICATIONS
FLUENT IN ENGLISH
REQUIRED RECEPTIONIST AND MARKETING STAFF WITH COMPUTER KNOWLEDGE.
8082666148
AK STUDY VISA
KATHUA
URGENTLY REQUIRED
1. BUSY OPERATOR – 1 NO. (SALARY 9-15K)
2. MARKETING EXECUTIVE WITH 2 WHEELER AND LAPTOP – 1 NO. (SALARY 9-15K)
3. COMPUTER OPERATOR – 3 NO.
JAY KAY LAW REPORTER
NEAR REHARI CHUNGI
MOB. 7006201345
VACANCY
REQUIRED STAFF FOR REPUTED SECURITY AGENCY
FIELD BOY : 02 NO’S
(FOR JAMMU AREA)
(MUST HAVE OWN CONVEYANCE)
GOOD SALARY + TA
AGE BAR : 18 YRS – 35 YRS
CONTACT US: 9086561940, 7006395388
REQUIRED (M)
DATA ENTRY OPERATOR & HAVING BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTS KNOWING BUSY (FULL TIME)
EXP BETWEEN: (6 MONTHS TO 1 YR)
CONTACT: 9419246006
CANAL ROAD (NEAR MAHAJAN SWEET) SHOP
GLOBAL AGENCIES
SANFORT PRE-SCHOOL
SHASTRI NAGAR JAMMU
REQUIRES STAFF -3 IN NOS
EFFICIENT AND WELL VERSED
SALARY NO BAR FOR EXPERIENCED CANDIDATE
COME IN THE OFFICE BETWEEN 9 AM TO 1PM ALONG WITH RESUME.
320-A, SHASTRI NAGAR JAMMU.
OPP. GOVT GIRLS HSS
CALL AT : 9796046468,
7006506673, 700680078
R.N. TAGORE HR. SEC. SCHOOL
SEC-8, NANAK NAGAR JAMMU
REQUIRES STAFF
1. M.A. SOCIOLOGY FOR TEACHING 9TH, 10TH, 11TH AND 12TH
2. PROFESSIONAL TYPIST FOR TYPING NOTES.
COME IN THE OFFICE ALONG WITH YOUR RESUME.
CALL AT 9796046468, 7006506673
TEACHERS REQUIRED
TEACHER REQUIRED IN TEACHING INSTITUTE AT KARYANI TALAB NARWAL BALA.
CONTACT NO. 7051138639
REQUIRED
1 SALES COUNTER BOY
1 ACCOUNTANT OR SALES BILLING GIRL
FOR ACCESSORIES SHOP AT JEWEL
SEND ME WHAT’SAPP MESSAGE ONLY
9469860373
NO CALLS PLEASE