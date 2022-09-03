EMPLOYMENT (03-09-2022)

WANTED
A FREELANCER FOR SOCIAL MEDIA PROMOTION
(FACEBOOK, INSTAGRAM AND TWITTER)
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“RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM”
VACANCY
LEADING ELECTRONIC SECURITY SYSTEM COMPANY’S DISTRIBUTOR LOOKING FOR FOLLOWING POSITIONS ON URGENT BASIS
* OFFICE MANAGER WITH RELEVANT EXPERIENCE FOR THEIR JAMMU OFFICE.
* SALES EXECUTIVE -CCTV
* OFFICE BOY
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE. FRESHERS PLEASE EXCUSE
GMITSOLS@GMAIL.COM , 8717090000
HIRING NOW
1. SOCIAL MEDIA MANAGER – 1
2. CONTENT MANAGER (ENGLISH HONS. OR M.A. ENGLISH) – 2
3. STUDIO MANAGER – 1
4. SALES MANAGER / RECEPTION MANAGER – 2 (GIRLS PREFERRED)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY (JAMMU)
SALARY – RS 10000- RS 20000
GRADUATION & GOOD COMMUNICATION SKILLS ARE A MUST. FRESHERS OR 1-2 YEARS OF EXPERIENCE.
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
JOB JOB JOB
COMPANY REQUIRES SALE’S TEAM IN JAMMU
GROUP LEADER’S – 4 NO’S TEAM LEADER’S – 3 NO’S
SALE’S EXECUTIVE’S – 20 NO’S COOK – 2 NO’S
SALARY – 10000 TO 20000 + INCENTIVE
& ALSO ACHIEVE GIFT’S LIKE – MOBILE,
LED TV, BIKE CAR, ETC.
MALE & FEMALE – 60TH
MINIMUM EXPERIENCE REQUIRED – 2 TO 3 YEAR’S
SALE IN FMCG PRODUCT’S
CALL NOW – 9906155071, 9906149092
INTERVIEW TIMING : 1 O’CLOCK TO 4.00 P.M.
ADDRESS : M/S JKV ENTERPRISES
400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED TEACHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND ON THE SUBJECT
* TGT : MATHS
* TGT SCIENCE
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
0191-2554433, 8082029433
HIRING NOW
1. OPERATIONS MANAGER – (1)
2. PACKAGING BOYS -(3)
3. STORE MANAGER – 2 YEARS EXPERIENCE – (1)
4. STOCK MANAGER – (1)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY. (JAMMU)
SALARY – RS 6000 – RS 20000
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
WORK FROM HOME
PART / FULL TIME
LADIES / STUDENTS/ HOUSEWIVES/ PROFESSIONALS
NO INVESTMENT NO TARGET
NO JOINING FEE
CONTACT : 7710551777,
+ 91- 9419216401
URGENTLY REQUIRED
A GOVT REGISTERED FIRM URGENTLY REQUIRED STAFF IN JAMMU OFFICE AND OTHER’S DISTRICT’S OF J AND K.
NOTE : FRESHER’S CAN ALSO APPLY
QUALIFICATION : 10TH, 12TH,/GRADUATION
INCOME : 10 K TO 20K P/M
(AS PER CO. RULE)
SO, BRING YOUR RESUME AND GET THE JOB
ADDRESS : 153/6 AMBIKA COLONY
BYE- PASS ROAD KUNJWANI JAMMU
CONTACT NOS :
7889866416, 9906211256
WANTED/REQUIRED
ASSISTANT/HELPER FOR
DENTAL CLINIC,
SAINIK COLONY AREA
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT : 9419108254
7006274689
REQUIRED STAFF
1. RELATIONSHIP MANAGER – 10 POSITIONS
INDOOR SITTING JOB. QUALIFICATION 12TH AND ABOVE
SALARY 10 TO 12 K (FEMALE)
2. TELE CALLER – 10 POSITIONS
QUALIFICATION: 10TH AND ABOVE
SALARY 9000 (FEMALE)
3. SURVEY EXECUTIVE 10 POSITIONS
QUALIFICATION – 10TH (MALE/FEMALE). SALARY 13000
ADDRESS: 92-B/A, GOLE MARKET GANDHI NAGAR, JAMMU
WALK IN INTERVIEW MONDAY, WEDNESDAY, THURSDAY.
DATE 5,7, 8 WITH RESUME
CONTACT: 8082051850, 9796415032, 7006243772
JOB OPENING
JOB OPENING FOR CONTENT WRITER
CONTACT US: 7006128452, 7006903255
TEACHER REQUIRED
TRAINED FEMALE TEACHER FOR ART, CRAFT AND ACTIVITIES FOR PRE SCHOOL NEAR BY NEW PLOT, JAMMU.
CONTACT NO: 7006601073
7889721204
VODAFONE IDEA COLLECTION
AGENCY
REQUIRED
( FOR SHREE SAI SERVICES)
1. COLLECTION EXECUTIVE JAMMU 2
2. TELE CALLER JAMMU 5
3. COLLECTION EXECUTIVE SRINAGAR 2
4. TELE CALLER SRINAGAR 2
(FIX SALARY + INCENTIVE)
CONTACT NO.
9070939352, 7006659008, 9796722222
ADDRESS : H NO. 42/8 TRIKUTA NAGAR JAMMU
MEDICAL REPRESENTATIVE REQUIRED
REQUIRE EXPERIENCED MR FOR JAMMU BASED PHARMA COMPNAY.
CONTACT NO: 7889721204