EMPLOYMENT (02-08-2022)

WALK IN INTERVIEWS
LEADING COMPANY DEALING IN CCTV IS LOOKING FOR EXPERIENCED PROFESSIONALS FOR JAMMU OFFICE:
* BUSINESS OPERATIONS MANAGER
* GOVT SALES/TENDERS PROFESSIONAL
* CCTV TECHNICIANS
* CCTV SALES EXECUTIVE
* TELE CALLERS
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B27, B-2, SOUTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU
GMITSOLS@GMAIL.COM . 8717090000
REQUIRED
1. DESIGNER – 2 NO.
KNOWLEDGE OF CORALDRAW AND ILLUSTRATER
2. GAS WELDER – 1 NO
M/S UV DAX (DIGITAL ART XCHANGE)
PLOT NO. 13A PHASE 1 INDUSTRIAL AREA GANGYAL JAMMU.
CONTACT: +911913534336,
7001111136, 9419185250
WANTED
SALES EXECUTIVE ..01 MALE
RECEPTIONIST ..01 FEMALE
SALES EXECUTIVE…01 FEMALE
SALARY IN FIVE FIGURE
OFFICE BOY (HELPER) FOR OFFICE WORK.
02 FOR USED CARS AUTOMOBILE SHOWROOM …. SALARY NEGOTIABLE
CONTACT…9018803000
SEND RESUME..WHAT’S APP
ADDRESS: SEC A NATIONAL HIGHWAY SAINIK COLONY JAMMU
LUTHRA HR. SEC. SCHOOL
PALACE ROAD, KACCHI CHAWNI, JAMMU
REQUIRED TEACHERS TO TEACH HIGHER SECONDARY CLASSES IN FOLLOWING SUBJECTS :
1. BIOLOGY 2. BUSINESS STUDIES
3. ECONOMICS 4. HINDI
5. INFORMATION PROGRAMMING (I.P.)
WALK-IN-INTERVIEWS
WITH DOCUMENTS & TESTIMONIALS
DURING OFFICE TIMINGS
PRINCIPAL
VACANCY
EXPERIENCED SALES EXECUTIVE
FOR UDHAMPUR DISTT FOR A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY
SALARY AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE
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CONTACT:- 9086099194 – 7889741807
KASHMIRFEEDINDUSTRIES@GMAIL.COM
VACANCY
MALE/FEMALE COMMERCE GRADUATE/POST GRADUATE HAVING KNOWLEDGE OF BUSY ACCOUNTING SOFTWARE, MS WORD & EXCEL.
CONTACT WITH RESUME:
CA HARDEEP AGGARWAL
780A-F, SECTOR 14, NEAR AU
SMALL FINANCE BANK,
ZORAWAR SINGH CHOWK, NANAK NAGAR, JAMMU (J&K) 180004
(M) 94191-42005
VACANCY
A REPUTED SENIOR SECONDARY SCHOOL IS LOOKING FOR BRILLIANT FEMALE TEACHERS TO TEACH ARTS/ ENGLISH/ MATHS & SCIENCE.
SALARY NO BAR.
PLEASE WHATSAPP YOUR
BIO-DATA ON 6006967989
URGENTLY REQUIRED
1. OFFICE STAFF M/F. FRESHER & EXPERIENCE
2. COMPUTER OPERATOR. ACCOUNTANT. ASSISTANT.
3. BILLING INCHARGE. TELLECALLER.RECEPTIONIST.
4.CLERK. SALESMAN. FLOOR EXECUTIVE. HELPER.
5. SECURITY GUARD.PACKING BOYS.DRIVER. DELIVERY BOYS.
6. SUPERVISOR. STORE INCHARGE. HR COUNCELLOR.
INTERVIEW TUESDAY TO WEDNESDAY
CALL 6006796637
100% PLACEMENT
ABIBPL
REQUIRED STAFF
1. SURVEY EXECUTIVE – 10 POSITIONS (FEMALE)
QUALIFICATION 10TH AND ABOVE
SALARY 13000/-
2. COLLECTION EXECUTIVE – 01 POSITION (MALE)
QUALIFICATION 10TH BIKE MUST
SALARY 9000+PETROL
3. RELATIONSHIP MANAGER (FEMALE)
INDOOR SITTING JOB
QUALIFICATION 12TH AND ABOVE.
SALARY 10000 TO 12000
CONNECT: INTERVIEW 3,4 AUG WEDNESDAY AND THURSDAY. TIMING 11.30 AM TO 4.00 PM.
ADDRESS : ABIBPL CITY PLAZA BUILDING
BASEMENT NEAR FORTUNE HOTEL JEWEL.
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WANTED A SUITABLE MATCH FOR A 27 YEARS, KHATRI FAMILY GIRL, HEIGHT: 5’4″, FAIR COMPLEXION, GOOD LOOKING, PURSUING PHD FROM NEERI NAGPUR UNDER CSIR. LOOKING FOR COMPATIBLE WELL SETTLED BOY, FAIR, TALL, HANDSOME, VEGETARIAN, TEETOTALLER, GOD FEARING RESPECTFUL FAMILY.
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REQUIRED
OFFICE COORDINATOR
SALARY RS 10000
GRADUATE WITH GOOD
COMMUNICATION AND
COMPUTER SKILLS
CALL: 9070971888
REQUIRED
FOR PRIVATE LIMITED COMPANY AT KISHTWAR
ACCOUNTANT(PREFERABLY FEMALE)
SAL (6K-7K)
OFFICE BOY
SAL (4K-4500)
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9596112101,9906095111
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COOK
LOCATION- NANAK NAGAR
CONTACT :
9419183768
REQUIREMENT OF TEACHING STAFF
1. ENGLISH TEACHER TO TEACH MIDDLE & HIGH CLASSES – 2 NOS.
2. SCIENCE/MATH TEACHER TO TEACH MIDDLE & HIGH CLASSES – 2 NOS.
3. GENERAL LINE TEACHERS – 3 NOS.
4. NURSERY TRAINED TEACHER – 2 NOS.
APPLY WITHIN WEEK’S TIME WITH FULL BIODATA.
PRINCIPAL
MUNI KAMAL PUBLIC SCHOOL
GANGYAL, JAMMU.
9149657614, 9419131078
STAFF REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS FOR RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLE CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT MANAGER –
JAGPREET SINGH 7051394926
SEND CV AT
THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
(M): 8491903716,
94191-97443
U-MART
SHOP – 7, RED CROSS BUILDING, KACHI CHAWNI
WANTED SALES MAN – 2
SALES GIRL – 2
HELPER – 2
COMPUTER KNOWING – 1
TRIKUTA DEEP HIGH SCHOOL
OLD JANIPUR
TEACHERS REQUIRED : UNDER GRADUATE, POST GRADUATE, B.A B.ED, B.SC (NON-MEDICAL)
CONTACT NUMBER – 9419918396
CALLING TIME – MORNING
10.00 AM TO 11:30 AM
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FRONT OFFICE MANAGER FEMALE
SALON MANAGER-FEMALE
BEAUTICIAN-FEMALE
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NEW PLOT BRANCH
CANAL ROAD BRANCH
CHANNI HIMMAT BRANCH
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CONTACT : 6006501901
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10TH PASS FEMALE WORK FROM HOME FOR A BOOK FIRM NEAR JANIPUR JAMMU.
CONTACT:
7042925553, 9310766610
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SUPER STOCKIST, DISTRIBUTORS FOR VARIOUS DISTRICTS OF J&K FOR
FMCG LIKE SPICES ETC.
ALSO JOB FOR
WORKERS/LABOURERS,
MARKETING EXECUTIVE, SR.
CONTACT NO. & WHATSAPP:
9622280632, 9484111101
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1. COMPUTER OPERATOR (F) 2 NOS.-
(7000 TO 8000)
2. SUPERVISOR (F) 10,000
3. SALES GIRL 4 NO. (6000 TO 7000)
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INTERVIEW ON 2ND AUGUST, 2022
TIMING 4:00 PM ONWARDS
REHARI CHUNGI JAMMU
9419106045
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9000 SALARY + FOOD + ACCOMMODATION
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CONTACT 9103377777