EMPLOYMENT (01-09-2022)

REQUIRED
REQUIRED ONE DRIVER FOR HOME & ONE ACCOUNTANT IN OFFICE FOR MANUAL BILLING PURPOSE. (NOTE:-FOR ACCOUNTANT FREE ACCOMMODATION & FREE ALL FOOD MEALS).
HONEY MONEY FISH COMPANY
KANJI HOUSE FISH MARKET
NEAR VIVEKANAND CHOWK JAMMU
M:- 9419110195, 8492010195
HIRING NOW
1. SOCIAL MEDIA MANAGER – 1
2. CONTENT MANAGER (ENGLISH HONS. OR M.A. ENGLISH) – 2
3. STUDIO MANAGER – 1
4. SALES MANAGER / RECEPTION MANAGER – 2 (GIRLS PREFERRED)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY (JAMMU)
SALARY – RS 10000- RS 20000
GRADUATION & GOOD COMMUNICATION SKILLS ARE A MUST. FRESHERS OR 1-2 YEARS OF EXPERIENCE.
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
REQUIRED SALESMAN
-MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN THE FURNITURE LINE.
-GOOD COMMUNICATION SKILLS.
-MINIMUM QUALIFICATION SHOULD BE GRADUATION.
-SALARY NEGOTIABLE.
JK TIMBER TRADERS,
GANGYAL, JAMMU
PH- 9419187502, 9796061481, 9419179926
REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR
2. SOCIAL MEDIA MANAGER
12TH & GRADUATE WITH COMPUTER KNOWLEDGE
SEVEN SEA MEDIA
DIGITAL MARKETING AGENCY
EMAIL YOUR CV @
SEVENSEAMEDIA@GMAIL.COM
9419112577, 7006330386
HIRING NOW
1. OPERATIONS MANAGER – (1)
2. PACKAGING BOYS -(3)
3. STORE MANAGER – 2 YEARS EXPERIENCE – (1)
4. STOCK MANAGER – (1)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY. (JAMMU)
SALARY – RS 6000 – RS 20000
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
OR WHATSAPP YOUR RESUME ON 8899858823
TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL
KUNJWANI TALAB, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. KINDERGARTEN TEACHER : ETT, GRADUATE, B.ED
2. FOR CLASSES 1ST TO 7TH
(A) MATHS TEACHER : B.SC, B.ED
(B) SCIENCE TEACHER : B.SC B.ED/ M.SC
(C) SOCIAL SCIENCE TEACHER : B.A, B.ED/ M.A, B. ED
(I) COME WITH TESTIMONALS FOR INTERVIEW
(II) SALARY NEGOTIABLE
CONTACT
PRINCIPAL
STAFF REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE – 2 (EXPERIENCE
2.TELECALLER FEMALES -2(EXPERIENCE)
3. MARKETING SALES BOYS – 5 (FIELD)
4. RECEPTIONIST / COMPUTER OPERATOR –
1F (EXCEL EXPERT)
SHAADI MUBARAKH MATRIMONIAL
122/AD GREEN BELT ,
GANDHI NAGAR, JAMMU
9906284243
REQUIRED DRIVER
REQUIRED DRIVER FOR RESIDENTIAL DUTY AT GANDHI NAGAR. THE DRIVER SHOULD HAVE LIGHT MOTOR VEHICLE LICENSE.
WALK IN FOR INTERVIEW WITH DRIVING LICENCE ON DATED: 02-09-2022 (FRIDAY) 01.00 PM TO 4.00 PM AT TAWI GAS AGENCY PACCA TALAB NEW PLOT, JAMMU.
SALARY NEGOTIABLE.
PLEASE CONTACT NO.
7889879382
DRIVER REQUIRED
URGENTLY REQUIRED A WELL TRAINED CAR DRIVER, WHO CAN DRIVE LARGE CARS, WITH AUTOMATIC GEARS, LIVING IN CITY LIMITS SALARY 10000 TO 12000 FOR DESERVING. PLEASE MEET WITH VIJAY TANDON, 47 SHOPPING CENTRE, BAKSHI NAGAR, JAMMU.
CONTACT : 9419187143
REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS FOR A RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLES PATHANKOT. AGE 19 TO 30 YEARS OLD
CONTACT :
MANAGER – JAGPREET SINGH
+91 70513 94926
SEND CV AT
THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED TEACHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND ON THE SUBJECT
* TGT : MATHS
* TGT SCIENCE
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
0191-2554433, 8082029433
REQUIRED
REQUIREMENT OF DENTAL TECHNICIAN AT CHOWADHI JAMMU ..
EXPERIENCE … MINIMUM 1 YEAR AND TRAINED
CONTACT … 9797552955
8492011136
MODEL RAJA PUBLIC HR. SEC. SCHOOL (10+2)
VIKAS NAGAR/THATHAR PALOURA, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
1. M.A SOCIOLOGY/EDUCATION/BA B.ED – 1 NO.
2. M.A HINDI/ B.A B.ED
TEACHING EXPERIENCE IN HINDI SUBJECTS – 1 NO.
3. B.SC./B.SC. B.ED. (NON-MEDICAL) – 1 NO.
APPLY WITHIN 5 DAYS ALONG WITH QUALIFICATION
CERTIFICATE PHYSICALLY SUBMITTED ALL
DOCUMENTS IN THE OFFICE OF UNDER SIGN.
O.S. MANHAS (M.D)
CONTACT: 94191-96150, 7006485954, 9018159211