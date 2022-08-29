EMPLOYEMNT (29-8-2022)

ASIA
ONE EARTH HOTEL
THE ICONIC HOTEL IN JAMMU IS LOOKING FOR YOUNG ENERGETIC ASSOCIATES AS TEAM MEMBERS
1. DUTY MANAGER- 01
(MIN. EXP. -5 YEARS)
2. GUEST RELATIONSHIP EXECUTIVE
3. F&B SALES EXECUTIVE
4. COMMIES I AND II
5. F&B SERVICE ASSOCIATES
6. RESTAURANT MANAGER
7. RESTAURANT CAPTAIN
INTERESTED CANDIDATE MAY MAIL THEIR CV TO GM.ASIA@ONEEARTHHOTELS.COM OR WHATSAPP ON 6006801747
WALK IN INTERVIEW ON 01ST AND 02ND SEPTEMBER 2022 FROM 11:30 TO 12:30
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1. SOCIAL MEDIA MANAGER – 1
2. CONTENT MANAGER (ENGLISH HONS. OR M.A. ENGLISH) – 2
3. STUDIO MANAGER – 1
4. SALES MANAGER / RECEPTION MANAGER – 2 (GIRLS PREFERRED)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY (JAMMU)
SALARY – RS 10000- RS 20000
GRADUATION & GOOD COMMUNICATION SKILLS ARE A MUST. FRESHERS OR 1-2 YEARS OF EXPERIENCE.
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HIRING NOW
1. OPERATIONS MANAGER – (1)
2. PACKAGING BOYS -(3)
3. STORE MANAGER – 2 YEARS EXPERIENCE – (1)
4. STOCK MANAGER – (1)
LOCATION – CHANNI HIMMAT, SAINIK COLONY. (JAMMU)
SALARY – RS 6000 – RS 20000
INFO.HANDMADECO@GMAIL.COM
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STAFF REQUIRED
SHREE GANESH JEWELLERS
BOHRI CHOWK, TALAB TILLO ,JAMMU.
REQUIRES THE SERVICES OF A QUALIFIED YOUNG PERSON FOR SHOWROOM,
QUALIFICATION
GRADUATE
SALARY
AN ATTRACTIVE SALARY PACKAGE WITH GOOD QUALIFICATION & EXPERIENCE WILL BE OFFERED.
TIMINGS- 10:30 AM TO 8:00 PM
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT AT – 9419146536, 8716881111.
JOB JOB JOB
COMPANY REQUIRES SALE’S TEAM IN JAMMU
GROUP LEADER’S – 4 NO’S TEAM LEADER’S – 3 NO’S
SALE’S EXECUTIVE’S – 20 NO’S COOK – 2 NO’S
SALARY – 10000 TO 20000 + INCENTIVE
& ALSO ACHIEVE GIFT’S LIKE – MOBILE,
LED TV, BIKE CAR, ETC.
MALE & FEMALE – 60TH
MINIMUM EXPERIENCE REQUIRED – 2 TO 3 YEAR’S
SALE IN FMCG PRODUCT’S
CALL NOW – 9906155071, 9906149092
INTERVIEW TIMING : 1 O’CLOCK TO 4.00 P.M.
ADDRESS : M/S JKV ENTERPRISES
400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIRED STAFF
QUALIFICATION: B.SC CHEMISTRY
(MALE/FEMALE – 2 PERSONS)
RECEPTIONIST (FEMALE) – 1 PERSON
FOR HALLMARKING CENTRE
CONTACT : SAHIL ENTERPRISES
MOB.: 9419188211, 7006107631
ADDRESS : SHOP NO. 8, SOUTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU
OM SAI CREATION BOUTIQUE
REQUIRED STAFF:-
CUSTOMER CARE EXECUTIVE (F/M) – 04
SHOP COORDINATOR – COUNSELLOR- 02 (F)
CONTACT : CHANDAN COMPLEX
NEAR SAUGAAT SHOPPING MALL,
MAIN STOP, JANIPUR, 9682303760
URGENTLY REQUIRED
1. DATA ENTRY OPERATOR (FOR CENTRAL GOVT ON CONTRACTUAL BASIS).
2. TEAM LEADER’S (CTC 4.5 LAKH PA).
3. CIVIL ENGINEER (IN CONSTRUCTION COMPANY).
4. ADMIN OFFICER’S (EDUCATION SECTOR ONLY MALE).
5. ACCOUNTANT (EXP.)
6. WEB DESIGNER (EXP.)
7. BRANCH MANAGER (EXP.)
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9. DRIVER/ OFFICE/ INDOOR SALES.
CONTACT: BRAVE SECURITY & PLACEMENT SERVICES
ADDRESS: H.NO. 669, SECTOR-C, SAINIK COLONY, JAMMU. EMAIL ID: BSBRAVESEC@GMAIL.COM
MOBILE NO: 9796733175, 9682601135
REQUIRED
A SKILLED DRIVER
WASHING AND CLEANING OF 5 CARS.
EDUCATION: 10TH PASS PLUS.
MUST HAVE THEIR OWN CONVEYANCE.
SALARY- `~ 12,000/-
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MONDAY TO SATURDAY 9 AM – 7 PM
SUNDAY 9 AM – 12 PM
ADDRESS: JAIN NAGAR, TALAB TILLO
CONTACT: 9858661100
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TEACHERS
1. CHEMISTRY (10TH/11TH/12TH) – RS. 12000/- (4.00 TO 6.00 PM).
2. HUMANITIES (POLITICAL SCIENCE, HISTORY, GEOGRAPHY (11TH/12TH) (4.00 TO 6 PM) – RS. 9000/-
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SV EDUCATIONAL GROUP, SATWARI
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1 MONTH TRAINING CLASSROOM & AFTER PLACEMENT 100 %
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