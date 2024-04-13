Senior AICC leader and Cong star campaigner Raj Babbar addressing a large election rally in Udhampur. -Excelsior/K Kumar By Daily Excelsior - April 14, 2024 Share FacebookTwitterWhatsAppPinterestLinkedinTelegramEmailTumblrReddItPrint Senior AICC leader and Cong star campaigner Raj Babbar addressing a large election rally in Udhampur. -Excelsior/K Kumar Senior AICC leader and Cong star campaigner Raj Babbar addressing a large election rally in Udhampur. -Excelsior/K Kumar Follow our WhatsApp channel