Senior AICC leader and Cong star campaigner Raj Babbar addressing a large election rally in Udhampur. -Excelsior/K Kumar

By
Daily Excelsior
-
Senior AICC leader and Cong star campaigner Raj Babbar addressing a large election rally in Udhampur. -Excelsior/K Kumar
Senior AICC leader and Cong star campaigner Raj Babbar addressing a large election rally in Udhampur. -Excelsior/K Kumar

Senior AICC leader and Cong star campaigner Raj Babbar addressing a large election rally in Udhampur. -Excelsior/K Kumar

WhatsApp Icon Follow our WhatsApp channel