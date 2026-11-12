Power shutdown
Excelsior Correspondent JAMMU, Nov 11: Superintending Engineer O&M Circle JPDCL Kishtwar has informed that the power supply to Patshalla, Wachak Mohalla, Hajam Mohalla, Raman Gowari, Jagote, Wanipura, Draigam A, Draigam B, Padder, Pie Nallah and adjoining areas will remain affected...
Excelsior Correspondent
JAMMU, Nov 11: Superintending Engineer O&M Circle JPDCL Kishtwar has informed that the power supply to Patshalla, Wachak Mohalla, Hajam Mohalla, Raman Gowari, Jagote, Wanipura, Draigam A, Draigam B, Padder, Pie Nallah and adjoining areas will remain affected on November 15 and 16 from 10 am to 3 pm.
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