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Power shutdown

Excelsior Correspondent JAMMU, Nov 11: Superintending Engineer O&M Circle JPDCL Kishtwar has informed that the power supply to Patshalla, Wachak Mohalla, Hajam Mohalla, Raman Gowari, Jagote, Wanipura, Draigam A, Draigam B, Padder, Pie Nallah and adjoining areas will remain affected...

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Daily Excelsior
04:53 AM Nov 12, 2026 IST
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Excelsior Correspondent

JAMMU, Nov 11: Superintending Engineer O&M Circle JPDCL Kishtwar has informed that the power supply to Patshalla, Wachak Mohalla, Hajam Mohalla, Raman Gowari, Jagote, Wanipura, Draigam A, Draigam B, Padder, Pie Nallah and adjoining areas will remain affected on November 15 and 16 from 10 am to 3 pm.

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