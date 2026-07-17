Power shutdown
Excelsior Correspondent JAMMU, July 16: Chief Engineer (Distribution) JPDCL Jammu has informed that the power supply to Subash Nagar, Jalebi Morh, Education Board, Govt Quarters, Patoli, Toph, Shiv Nagar, Indra Chowk, Patta Paloura, Pencil Factory, Mandlik Nagar and adjoining areas...
Excelsior Correspondent
JAMMU, July 16: Chief Engineer (Distribution) JPDCL Jammu has informed that the power supply to Subash Nagar, Jalebi Morh, Education Board, Govt Quarters, Patoli, Toph, Shiv Nagar, Indra Chowk, Patta Paloura, Pencil Factory, Mandlik Nagar and adjoining areas will remain affected on July 18 from 7 am to 11 am.
Similarly, the power supply to Jagti Local, Jagti Migrant Camp, IIT, IIM, Thanda Pani, Bamyal, Nagrota, Sainik School, Nadore, Kattal Battal, Narayana, Chak Dhok and adjoining areas will remain affected on July 18 from 7 am to 12 noon.
Meanwhile, Superintending Engineer, O&M Circle, JPDCL Kishtwar has informed that power supply to Thathri Town, CHC Thathri and its adjoining areas will remain affected on July 19 from 8 am to 3 pm.
Similarly, the power supply to Saroor and its adjoining areas will remain affected on July 17, 19, 21 and 23 from 9 am to 3 pm.