NEW DEHI, Aug 12: The Prime Minister Narendra Modi today said that the Tiranga Yatra carried out by the people of Jammu and Kashmir is inspiring.

Shri Modi reposted a post by Lieutenant Governor Manoj Sinha with the following caption:

“#TirangaYatra को लेकर जम्मू-कश्मीर के लोगों की यह भावना हर किसी को प्रेरित करने वाली है।”

https://x.com/narendramodi/status/1822881810402910454