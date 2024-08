J&K Assembly Polls | NC Releases First List Of Contesting Candidates

JAMMU, Aug 26: The National Conference (NC) has released the first list of candidates contesting in the Legislative Assembly polls in the Union Territory of Jammu and Kashmir.

•01. Retd. Justice Hussnain Masoodi – Pampore

•02. Mohammad Khalil Bandh – Pulwama

•03. Gh. Mohi-Ud-Din Mir – Rajpora

•04. Showkat Hussain Ganie – Zainpora

•05. Sheikh Mohammad Rafi – Shopian

•06. Sakina Ittoo – D.H. Pora

•07. Peerzada Feroze Ahmad – Devsar

•08. Chowdary Zaffer Ahmad – Larnoo

•09. Abdul Majeed Larmi – Anantnag West

•10. D.r Bashir Ahmad Veeri – (Bijbehara)

•11. Reyaz Ahmad Khan – Anantnag East

•12. Altaf Ahmad Kaloo – Pahalgam

•13. Mehboob Iqbal – Bhaderwah

•14. Khalid Najeeb Soharwardy -Doda

•15. Arjun Singh Raju – Ramban

•16. Sajad Shaheen – Banihal

•17. Sajad Kichloo – Kishtwar

•18. Pooja Thokur – Pader-Nagsani