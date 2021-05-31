Employment May 31, 2021

MAKE-UP ARTIST JOB OPENING
FOR QATAR-DOHA (Middle East)
Allowances provided by Company
Free Food, Accommodation, Transportation-
Salary will be : 50,000 INR to 70,000 INR.
REQUIREMENT
Only Females with Experience
FLIGHT :
FLIGHT FROM DELHI TO DOHA IN 20 DAYS APPROX
CONTACT :
SEHAR OVERSEAS OFFICE:
TAHIR-OFFICE MANAGER- 9419126557
ADDRESS- C276 MALOOFA COMPLEX NEAR
NISSAN SHOWROOM JAMMU
Cleaner-job openings
for qatar-doha
(Middle East)
Company Name :-
HORSES GROUP
SALARY :- 1170 QAR
REQUIREMENT
ONLY MALES, Speaking English, 10+2
FLIGHT
FLIGHT FROM DELHI TO DOHA IN 20 DAYS APPROX
CONTACT :
SEHAR OVERSEAS OFFICE:
TAHIR-OFFICE MANAGER- 9419126557
ADDRESS- C276 MALOOFA COMPLEX NEAR
NISSAN SHOWROOM JAMMU
Required
Pharmacist/ medical
assistant
Experienced or
fresher may apply
Aspire medicos
Lower Roopnagar
7006077022