EMPLOYMENT (8-10-2022)

REQUIRED
REQUIRED A WHOLE TIME SERVANT OR MAID FOR A COUPLE..GOOD SALARY SUBJECT TO WORK EXPERIENCE AND WORK.
CONTACT..VIJAY TANDON, PHONE 9419187143
BETWEEN 10 AM TO 4PM
REQUIRED BOY/GIRL
SALES MAN AND
SALES GIRL
FOR 2 MONTHS 60 DAYS
8491903716, 9419282963
REQUIREMENT
A CHAIN HOTEL REQUIRE FOLLOWING STAFF FOR THEIR JAMMU UNIT :-
1) GRE (FEMALE)
2) FOA (RECEPTIONIST) MALE/FEMALE
3) F&B EXECUTIVE (HAVING KNOWLEDGE OF EXCISE)
4) BAR TENDER (HAVING KNOWLEDGE OF MAINTAINING EXCISE REGISTER AND BAR INVENTORY)
5) TANDOORI COMMI LEVEL CHEF
6) EXE CHEF (BASE INDIAN)
7) INDIAN CUM SOUTH INDIAN (BASE INDIAN, COMMI LEVEL)
VACANCY NO. 1,2,3,4 AND 6 SHOULD HAVE A GOOD KNOWLEDGE OF COMPUTER SPECIALLY IN MS EXCEL, MS WORD, MAILING AND INVENTORY AND SHOULD HAVE HOTEL BACKGROUND. CANDIDATE CAN CONTACT SEND THEIR BIO DATA ON WHATS APP NO. 95967-51780, ALONG WITH RECENT PHOTOGRAPH OR CAN CALL ON THE GIVEN NUMBER.
REQUIRED
TEACHERS
BAL SANSAR PLAYWAY SCHOOL
145- PACCA DANGA, JAMMU
SEND RESUME AT BALSANSAR01@GMAIL.COM
PRINCIPAL : 9419180947
WORK FROM HOME
PART / FULL TIME
LADIES / STUDENTS / HOUSEWIVES/PROFESSIONALS
NO INVESTMENT, NO TARGET, NO JOINING FEE
CONTACT : RENU SHARMA
9419216401, 9103193481
SUN SHINE SERVICES..
WE ARE PROVIDING..
FULL TIME SERVANTS..
TIMING-. 24*7.
CONTACT:7889741258
DRIVER NEEDED
DRIVER NEEDED FOR LIGHT GOODS CARRYING VEHICLE (TATA AUTO),
DRIVING LICENCE MUST.
GRADUATE PREFERRED,
SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 9796239294, 9915756026
REQUIRED
REQUIRED A SALES GIRL FOR JEWELLERY SHOWROOM MUST HAVING EXPERIENCE AND MUST AGE SHOULD BE 20-30 YEARS OLD.
TIMING: 11.30 AM – 7.45 PM
AGE= 20-30 YEAS OLD
EXPERIENCE: EXPERIENCED IN JEWELLERY LINE
PH. NO.: 9906367896, 9055501234
JOB JOB JOB
10+2/GRADUATE PEOPLE REQUIRED FOR MARKETING AT LOCATION JAMMU AND AKHNOOR. PREFERENCE TO PERSON WITH 2 WHEELER.
CONTACT NO. 9419288888, 9469788888
REQUIRES
RELATIONSHIP MANAGER, RECEPTIONIST, SPORTS TEACHER FOR
MLSS SCHOOL (TARORE)
IMMEDIATE JOINING
CALL: 9164135444
REQUIRED
REQUIRED ACCOUNTANT, KISSAN FLOOR MILL, NEAR SAINIK COLONY BYE PAAS JAMMU REQUIRES EXPERIENCED MALE ACCOUNTANT FOR FLOOR MILL, FRESHER CAN ALSO CONTACT ON SUNDAY 10 TO 02 P.M AT KISSAN FLOOR MILL, SALARY AS PER EXPERIENCE. CONTACT DIRECTOR BALBIR CHOUDHARY. 94191 67455