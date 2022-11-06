EMPLOYMENT (6-11-2022)

WANTED
IT PROFESSIONAL FOR WEBSITE
CONTENT MANAGEMENT
QUALIFICATION: BCA
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RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM
REQUIRES
SUPERSTOCKIST & DISTRIBUTORS & EXPERIENCE SALE REPRESENTATIVE & SALE OFFICER FOR REPUTED COMPANY FOR JAMMU & KASHMIR & HIMACHAL
CONTACT
NSM-6005473216
ASM-9622253306
EMAIL YAKEEN KHAN
8878@GMAIL.COM
WANTED
EXPERIENCED CANDIDATES REQUIRED FOR BANQUET HALL
1) ASSISTANT MANAGER
2) CAPTAIN
INTERESTED PERSONS CAN CONTACT ON MOBILE NO. 9419199416,
ON 7/11/2022 BETWEEN 10 TO 5 PM
REQUIRED
1) EXPERIENCED PROJECT
MANAGER (BE CIVIL)
2) EXPERIENCED AUTOCAD EXPERT
3) EXPERIENCED ACCOUNTANT
(BUSY/TALLY)
CONTACT : 9419196962
REQUIRED FEMALE
TEACHER
IN GREATER KAILASH
FOR CLASS 2ND
TEACHER MUST HAVE
(B.SC B.ED) WITH EXPERIENCE
CONTACT NO.
9541660410
REQUIRED FEMALE
TEACHER
IN GREATER KAILASH
FOR HOME TUITION
FOR CLASS 9TH
TEACHER QUALIFICATION MUST HAVE A B.SC, MSC MATHEMATICS
CONTACT NO. 6006424044
8899925664
JOB/VACANCY
REQUIRE FEMALE STAFF FOR OFFICE AT GOLE MARKET, GANDHI NAGAR, JAMMU, J&K.
QUALIFICATION: MIN. 12TH/GRADUATE
FRESHERS CAN ALSO APPLY
CAN CONTACT ON 9596662096, 9419273326
FORCE MOTORS DEALERSHIP REQUIRED
1) SALES EXECUTIVE
(FOR DISTT’S – 10 NO’S
(LOCALITIES PREFFERED)
2) COMPUTER OPERATOR – 2 NO’S
AT : JAMMU AUTOMOBILES
FROM 07.11.2022 TO 15.11.2022
SHANTI NAGAR OPP. PARI MAHAL KUNJWANI
MAIL ID REPUBLIC_MOTORS@YAHOO.COM
MOB- 9419133328 & 8803521665
REQUIRED
FEMALE TEACHER
CLASS -9 CBSE MATH & SCIENCE
SALARY – 4000. TIME -2 HOURS
CONTACT NO. 9086719061
ADDRESS :-
SEC 1 RAJINDER NAGAR
BANTALAB JAMMU
VACANCY
REQUIRED FULL TIME
1. ACCOUNTANT TALLY PRIME
2. SALES PERSON
3. TELECALLER
4. GODOWN HELPERS
TRIKUTA AGENCIES
OPP DOUBLE IRON BRIDGE
BSF AKHNOOR ROAD PALOURA
SEND YOUR RESUMES ON
9419109960
KIDZEE
GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIRED TEACHER (FEMALE ONLY)
KIDZEE PRE-SCHOOL, GANDHI NAGAR JAMMU ON URGENT BASIS
TIMING (9 AM TO 3 PM)
MONDAY TO SATURDAY
CONTACT: 9149553921
LANDLINE: 0191-2430031
REQUIRED
ACCOUNTANT WITH PROFICIENCY IN BUSY SOFTWARE FOR A SPARE PARTS SHOP IN TRANSPORT NAGAR, NARWAL. PRIOR EXPERIENCE IS A MUST.
CONTACT – 7006208548
REQUIRED
TELECALLER – 3
ACCOUNTANT – 1
ONLY EXPERIENCED PERSON CONTANT. FEMALES WILL BE PREFERRED.
CONTACT MOBILE 9419110440.
EMAIL:
TARAENTERPRISES78@GMAIL.COM
REQUIRED
OFFICE EXECUTIVE – FEMALE
CANDIDATE SHOULD BE MINIMUM 12 PASS HAVING GOOD COMMUNICATION SKILLS AND HAVING PRACTICAL KNOWLEDGE OF MS OFFICE/TALLY. LOCATION LAST MORH
GANDHI NAGAR
SALARY RS 8000 TO 10000.
CONTACT: 8803128928
M) 9596658993
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT.)
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
GEN. LINE TEACHERS – 2
FOR TEACHING UPTO CLASS 8TH.
COME WITH PHOTOCOPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW ON 07/11/2022 OR 8/11/2022 FROM 8.30 AM TO 2.00 PM
SHER-E-KASHMIR PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
BARI BRAHMANA (SAMBA),
PH.: OFFI.: 01923-222883,
MOB.: 9858190820, 9419154821
TEACHERS RECRUITMENT
S.NO. SUBJECTS QUALIFICATION
1 P.H.E. M/A./B.ED
2 MATHS M.SC/.B.ED
3. ENGLISH M.A./B.ED
PRINCIPAL
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL
VIJAYPUR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS FOR
COORDINATOR-1 POST WITH THREE YEAR EXPERIENCE IN REPUTED SCHOOL.
APPLY WITH YOUR CV AND ACADEMIC DOCUMENTS ALONG WITH EXPERIENCE CERTIFICATE.
CHOREOGRAPHER FOR ANNUAL FUNCTION
SEND RESUME /CALL AT THIS NUMBER 9796733777,7889636533
E-MAIL -KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
TRANSPORT AVAILABLE
FROM KUNJWANI JAMMU
IMMIGRATION
OPTIONS FOR
NURSING RELATED JOBS
OPPORTUNITIES ABROAD
BOTH MALES/FEMALES MAY APPLY
NURSING AIDE – 20 CARDIAC NURSE -10
STAFF NURSE – 105 OT NURSE – 10
NICU NURSE-10 ASTT. STAFF NURSE -20
SINGAPORE, GERMANY, KUWAIT, MURITIUS, IRELANT QATAR.
QUALIFICATION: GNM/B.SC. NURSING
CALL FOR APPOINTMENT@9622948601
DENTIST (MALE)
WANTED MALE DENTIST
AT KATHUA
EXPERIENCED/FRESHER
CAN APPLY.
CONTACT/WHATSAPP CV
7889650003
(ACCOMMODATION PROVIDED FOR OUTSTATION)
REQUIRED
REQUIRED QUALIFIED LABORATORY TECHNICIAN
HAVING EXPERIENCE FOR PATHOLOGY LAB IN JAMMU
GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, NANAK AREA
CONTACT 9906094085
FEMALE STAFF REQUIRED
ASHI (J&K BRANCH) REQUIRES FEMALE STAFF:-
COUNSELOR:- MSW/PG SOCIOLOGY/ PSYCHOLOGY WITH EXPERIENCE
HELPER:- MATRIC/12TH
SUBMIT YOUR RESUME TO SECRETARY, ASHI, NEHA GHAR, KACHI CHAWANI, JAMMU
(O) 0191-2547059
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR JAMMU
PH. 7889812215, 7006027838
DATED – 05/11/2022
TEACHERS REQUIRED
S. NO. POST QUALIFICATION
1. ENGLISH TEACHER
(FOR TEACHING UPTO BA/MA
10TH CLASS)
2. S. ST. TEACHER
(FOR TEACHING UPTO B.A/M.A
10TH CLASS
3. DANCE TEACHER MINIMUM 1 YEAR/6 MONTHS DIPLOMA IN DANCE
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY WITH THEIR/FULL BIODATA W.E.F 7TH OF NOV TO 12TH OF NOV. 22 B/W 9:00 AM TO
1:00 PM IN SCHOOL OFFICE.
JOB
REQUIRED
PHARMACIST
MEDICAL SHOP
AT CHANNI HIMMAT
7006077022