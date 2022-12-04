EMPLOYMENT (4-12-2022)

VACANCY AVAILABLE
FOR REPUTED FINE DINE RESTAURANT IN JAMMU CITY
1. CASHIER . 01
2. STORE KEEPER 01
03. EXPERIENCED STEWARD 03
04. HOUSE KEEPING . UT
ONLY EXPERIENCED AND INTERESTED CANDIDATES CAN CALL. .9103028620.
REQUIRED
FRONT DESK EXECUTIVE
(FEMALE ONLY)
Q – GRADUATION
T.Q – COMPUTER KNOWLEDGE
GOOD COMMUNICATION SKILL
SALARY – 10K – 15 K
ADD: OPP. DECOR MARBLE MARKET
E-MAIL : TVEPLPVTLTD@GMAIL.COM
9906066311
VACANCY
DRIVER REQUIRED FOR HOME
AREA-GREEN BELT PARK
TIMINGS –
8.00 AM – 8.00 PM
SALARY – 15000/-
MOB.: 9906222280
REQUIRED
TRAINEE SALES OFFICER/SALES OFFICER
(MEDICAL REPRESENTATIVE)
HQ : DODA/RAJOURI, JAMMU, (ONE CANDIDATE FOR EACH HQ)
CRITERIA :
AT LEAST 6 MONTHS EXPERIENCE IN PHARMA
GRADUATION B. PHARMACY/B.SC
(MEDICAL/NON-MEDICAL) OR D-PHARMACY
INTERESTED CANDIDATE CAN SEND THEIR UPDATED RESUME TO:
SHAKEELMATH0123@GMAIL.COM
CONTACT :
9419088774 (REGIONAL MANAGER)
9682360045 (AREA MANAGER)
REQUIRED
FEMALE TRAINER & COUNSELOR
SPEARHEAD IELTS. GANDHI NAGAR
# 9906381129, 01935-05248
JAMMU@SPEARHEADEDUCATION.COM
TEACHERS REQUIRED
FOR
MAA SARASWATI VIDYALAYA
FOR MORE INFO CONTACT –
6005846980
DRIVER NEEDED
DRIVER NEEDED FOR WATER TANK CLEANING WATER 6000 LT TATA TRUCK. AREA CHANNI HIMMAT, GANDHI NAGAR, TRIKUTA NAGAR LICENCE MUST, SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO.
9906860288
VACANCY
REQUIRED COMPUTER KNOWING PERSON FOR CSC CENTRE AT TRANSPORT NAGAR YARD NO. 1 NARWAL JAMMU
SALARY 10000/=
TIMING 10 AM TO 6 PM
CONTACT ON
MOBILE 9797461417
VACANCY
PERSONS REQUIRED AS
PHOTOCOPY ASSISTANT
AT DISTRICT COURT
SALARY : 7000+
WORKING TIMINGS :
9:30 AM-5.00 PM (WINTERS)
8.30 AM- 4.00 PM (SUMMERS)
WALK IN AT 17/7 TRIKUTA NAGAR
CONTACT : 7006355722
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVE FOR J&K REQUIRED FOR OHRI HOSPITAL GT ROAD PUTLIGHAR AMRITSAR.
CONTACT.
DRPKOHRI25JULY1968@GMAIL.COM
9815599456
DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR INNOVA SCORPIO XUV 500 WITH VALID LICENSE
CONTACT NO 9622722000.
9419235075
GOLDEN OPPORTUNITY
FOR NURSES
SETTLE IN IRELAND WITH FAMILY
REQUIRED
ED/ICC/CCU/THEATRE/PEDIATRIC/RENAL/PSYCHIATRIST
QUAL: ANM/GM/B.SC.
WITH OR WITHOUT EXPERIENCE
AGE NO BAR
OPENING FOR OMAN, KUWAIT, SINGAPORE AVAILABLE.
CONTACT @ 9622948601
STAFF REQURIED
4 BUSY BILLING OPERATORS (EXPERIENCED)
4 SALESMAN MALE/FEMALE (ONLY EXPERIENCED)
4 HELPERS(MALE/FEMALE)
FOR LOCATION
CHANNI HIMMAT & MARBEL MARKET
CONTACT : 9419155004
REQUIRED
1. FIELD/HEALTH WORKER
7500/- + TA
2. GNM/ANM 9000/-
APPLY WITH COMPLETE BIO DATAT WALK IN INTERVIEW ON 5TH DEC. 2022 JKSPYM CENTER
VILL: PURKHOO, POST DUMANA, AKHNOOR ROAD, JAMMU.
CONTACT: 9906388111/9596750390
WANTED
SALES COORDINATORS -2
PROFICIENCY IN EXCEL, GOOD COMMUNICATION SKILLS PREFERRED
WORK PLACE – NEW RING ROAD SARORE
SEND RESUMES TO:
DELHIBUILDERSJAMMU@GMAIL.COM
CONTACT: 9149982621
COVERYOU
CLICK KARO . COVER KARO
ALEXA INSURANCE BROKER PVT. LTD.
JOB VACANCY
URGENTLY REQUIRED
CORPORATE SALES MANAGER (MALE)
(GRADUATION WITH COMPUTER KNOWLEDGE)
INTERESTED CANDIDATES MAY
SEND THEIR CVS TO EMAIL:
HR@COVERYOU.IN, JAMMUSUPPORT@COVERYOU.IN
CONTACT: 9289459959, 9289459957
VACANCY
COOK REQUIRED FOR RESTAURANT (FAST FOOD)
APPLY WITH IN 7 (SEVEN) DAYS FROM 12.00 NOON TO 4.00 PM
SALARY NEGOTIABLE
FRESHER CAN ALSO APPLY
FOR CONTACT: MOBILE NO: 9419356411
ADDRESS: GRILL INN RESTAURANT
NEAR PAWAN ICE CREAM AKHNOOR ROAD, JAMMU
NURSES (M/F)
AVAILABLE
(FOR 24X7, DAY SHIFT OR NIGHT SHIFT)
“NURSING CARE AT HOME”
TENSION FREE FOR YOUR OLD AGE
“PARENTS & PATIENTS”
BHARTI HEALTHCARE SERVICES
293-A SHASTRI NAGAR JAMMU
HARSH MAHAJAN = 7006832169
NO. 1 IN SERVICES SINCE FROM 2016
REQUIRED
1. ACCOUNTANT – 1 NO.
HAVING EXPERIENCE OF GST/OTHER RELATED WORKS OF ACCOUNTANCY.
SALARY NEGOTIABLE.
2. SUPERVISOR FOR SITE WORK – 1 NO.
HAVING EXPERIENCE IN CONSTT, WORK/BLD. WORK. SALARY NEGOTIABLE.
PLEASE CONTACT
MOB. NO. 9906213249
JOB VACANCY
STORE INCHARGE
MIN. EXPERIENCE – 2 YEARS
GRADUATE
WORKED IN MECHANICAL, HARDWARE & GENERAL STORE
IN THE MANUFACTURING SECTOR – PLUS
LOCATION: – BARI BRAHMANA.
EMAIL: HR@PMARKPRODUCTS.COM
PH: +91 6006316150
REQUIRED A GIRL
AS A RECEPTIONIST
WITH PERSONALITY.
DR.BANGALI CLINIC
MEET EVERY TUESDAY
HOTEL JAGDAMBA,
BELOW GUMMAT
NEAR BUS STAND,JAMMU.
(TIME 8 AM TO 8 PM)
MOB. 9906018019
REQUIRED
PROFESSIONAL FEMALE TEACHER FOR CLASS 9TH (ICSE CURRICULUM) WITH PROFICIENCY IN ENGLISH GRAMMAR.
WHATSAPP ONLY ON 9419369300
VACANCY
FOLLOWING ARE REQUIRED
SALES EXECUTIVE (M/F) – 2
SERVICE ADVISOR (M) – 1
ACCOUNTS EXECUTIVE (FEMALE) – 1
(HAVING KNOWLEDGE OF BUSY SOFTWARE)
CONTACT: ROYAL ENFIELD
NEW PLOT, JAMMU
#7889472475, 9596828549
EMAIL: SALES@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM
(VACANCIES OPEN FOR JAMMU DISTT. ONLY)
GREEN FIELDS SCHOOL
43 A/D GANDHI NAGAR
WANTED TEACHER CAPABLE
OF TEACHING ENGLISH SUBJECT UPTO CLASS 5TH.
MINIMUM QUALIFICATION GRADUATE. APPLY WITH BIODATA
CONTACT PRINCIPAL
9469211480 OR 9419205063
REQUIRED
TRUCK DRIVERS (HEAVY LICENCE), AT BARI BRAHMANA (SAMBA)
NO.-7006001235
-9419195877
REQUIRED
A PERSON WITH BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER FOR DIAGNOSTIC LAB. WORK.
CONTACT ON ; 9796222026 OR MAIL RESUME ON:
HEALTHCARELAB102@GMAIL.COM
WANTED MALE FOR OFFICE ASSISTANT AT RAJEEV ELECTRONICS, R N BAZAR JAMMU HAVING COMPUTER KNOWLEDGE, SALARY NEGOTIABLE
MOB NO. 9419181577
9419762786
MATHEMATICS
TEACHER REQUIRED
URGENTLY FOR 8TH 9TH AND 10TH CLASSES AT EXCELLENCE COACHING CLASSES AND TUITION CENTRE.
TRIKUTA LANE AKALPUR ROAD JAMMU
CALL 9419231268, 7006445770
MAIL: ECCJMU@GMAIL.COM