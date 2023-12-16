EMPLOYMENT

REQUIRED SALES TELECALLER
LOCATION: LEH, LADAKH
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH
STAY AND FOOD PROVIDED
DAY SHIFT ONLY/SUNDAY OFF
MONTHLY SALARY 8K TO 12K
AGE 18 TO 28
CONTACT ON 6006943256
STAFF REQUIRED
1) FEMALE COORDINATOR/TELECALLER WITH PAST EXPERIENCE OF ATLEAST
1 YEAR (MINIMUM GRADUATE/COMPUTER SKILLS)
2) MALE CANDIDATE FOR MARKETING IN SOLAR FIELD (ATLEAST 6 MONTHS EXPERIENCE)
SID TECHNIZER PVT LTD GANDHI NAGAR
CONTACT – 9419236077
EMAIL- SIDTECHNIZER@GMAIL.COM
REQUIRED
FULL TIME FEMALE MAID REQUIRED AT SATWARI.SALARY RS 10,000..AADHAR CARD WITH POLICE VERIFICATION MANDATORY.
PH 9818807049
URGENTLY REQUIRED
SALES REPRESENTATIVE FOR MARKETING AUTO PARTS (BEARINGS) OF A REPUTED COMPANY IN THE UT OF J&K. THE CANDIDATE SHOULD HAVE 2-3 YEAR OF EXPERIENCE IN THE FIELD.
DISTRIBUTOR :
MOB.: 9419127596, 9906900666
REQUIRED
FULL TIME ACCOUNTANT FOR SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL. KNOWLEDGE OF BUSY MUST. SHOULD BE EXPECT IN FIELD.
CONTACT : 6006217647
URGENTLY REQUIRED
AN EXPERIENCED BE MUST
DRIVER (1 PERSON)
1) POST:- COMPUTER MECHANIC (2 PERSON)
SALES MAN (2 PERSON)
ELECTRICIAN (1 PERSON)
SHOP HELPER (2 PERSON)
INTERVIEW ON 18 DEC 2023 TO 20 DEC 2023
TIME 10.00 AM TO 2.00 PM.
OFFICE:- CHAIRMAN IN FRONT OF SHER-E-KASHMIR PUBLIC HR. SEC. SCHOOL,
TELI BASTI, BARI BRAHMANA
FOR CONTACT NO:- 9419154821, 9149516121
(SALARY – NEGOTIABLE)
REQUIRED
REQUIRED FEMALE STAFF URGENTLY FOR PET SHOP
SALARY NEGOTIABLE
LOCATION: NANAK NAGAR
CONTACT:
6006582588
ACCOUNTANT
AN EXPERIENCED FULL TIME ACCOUNTANT IS REQUIRED TO WORK ON TALLY. HE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF FILING GST RETURNS. WORKING HOURS:- 10 TO 6:30 PM.
CONTACT:- CLASSIC PACKERS, INDUSTRIAL AREA, GANGYAL.
MOB.: 7006501922