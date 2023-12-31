EMPLOYMENT (31-12-2023)

REQUIRED
REQUIRED: CANDIDATES FOR GLOBAL CLIENTS
-EXCELLENT ENGLISH FLUENCY REQUIRED
-NIGHT SHIFT WORK
-SALARY: 20000 TO 35000 PER MONTH + INCENTIVES
-OFFICE LOCATION – JAMMU
SEND RESUME AT CAREERS@KLUVOR.CO
REQUIRED
A FEMALE
FOR ACCOUNTS
AT GANDHI NAGAR, OFFICE.
SALARY HANDSOME
TIMING : 10 AM TO 6 PM
CALL : 9419355882
SUNDAY CLOSED
WANTED
WANTED: LOGISTICS COORDINATOR FOR JAMMU. EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED.
SALES COORDINATOR – 1. INTERESTED CANDIDATES SEND RESUMES TO :
WAREHOUSESPECIALIST4@GMAIL.COM
VACANCY
CUSTOMER RELATIONSHIP EXECUTIVE
REQUIRES A YOUNG ENERGETIC SALES EXECUTIVE (DESK JOB) HAVING
CUSTOMER-FACING EXPERIENCE AND FUENCY IN ENGLISH.
FOR APPOINTMENT CALL: 0191-2481000, 9086000101
VISIT: NINDIYA FOAM AND MATTRESS
PLOT NO. 65, PHASE -III INDUSTRIAL AREA GANGYAL, JAMMU
WANTED
FEMALE COMPANY SECRETARY, ADEPT IN COMPUTER WORKING SALARY NEGOTIABLE COMMENSURATE WITH QUALIFICATION AND EXPERIENCE SEND BIODATA ON
WHATSAPP NUMBER
9419147040
VACANCY
ACCOUNTS EXECUTIVE (F) (HAVING BUSY KNOWLEDGE)
STORE/ SPARE PARTS ASTT (M)
CONTACT: ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU
MOBILE NO: 7889472475/7006705258
GD GOENKA TODDLER HOUSE, CHINORE, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. RECEPTIONIST –
GRADUATE AND COMPUTER KNOWING HAVING MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE.
2. TEACHER – B.ED IS COMPULSORY HAVING MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE.
SALARY AS PER EFFICIENCY AND EXPERIENCE.
CONTACT: 9419575555, 7006671909
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
S. NO. POST QUALIFICATION
1. MATHS TEACHER B.SC/M.SC/B.ED
(FOR TEACHING UPTO
10TH CLASS)
2. KINDERGARTEN TEACHER GRADUATE
(FEMALE)
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY WITH COMPLETE CV ALONGWITH XEROX/SCANNED COPIES OF THE EDUCATIONAL DOCUMENTS IN SCHOOL OFFICE B/W 10 AM TO 1 PM BY OR BEFORE 4TH JAN 23.
CONTACT NO. 7889812215
STAFF REQUIRED
A FEMALE TELE CALLER/COMPUTER OPERATOR IS REQUIRED FOR OFFICE.MUST HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS AND GOOD KNOWLEDGE OF MS WORD,EXCEL.
MIN.QUALIFICATION–GRADUATION
TIMING–11PM-7PM
SALARY–12000-15000
CONTACT-9871719319
COOK REQUIRED
AT GURGAON WHO CAN PREPARE TRADITIONAL JAMMU FOOD LIKE RAJMA CHAWAL, KALADI ETC.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO : +91 836-8532122
URGENTLY REQUIRED
COURIER DELIVERY BOY -4 NOS (JAMMU CITY)
AUTO DRIVER -1 NOS
CONTACT 7051129082
REQUIRED
MAID FOR CLEANING HOUSE SALARY OFFERED 5000/-
PREFERABLY FROM ADJOINING AREAS OF BAKSHI NAGAR
9AM TO 1 PM.
CONTACT.. TANDON, 47 SHOPPING CENTRE, BAKSHI NAGAR, JAMMU
9419187143
URGENT REQUIREMENT
LOOKING FOR A MALE HAIR SPECIALIST FOR A UNISEX SALON WHO’S TRAINED IN BOTH FEMALE AND MALE WORK ESPECIALLY ALL HAIR TREATMENTS AND STYLING.
CONTACT ON THIS NUMBER- 9149412958
REQUIRED
SALES EXECUTIVE REQUIRED FOR PHONEPE COMPANY
LOCATION: JAMMU / UDHAMPUR / KATHUA / REASI / DODA / RAJOURI / POONCH
EARN MORE THAN 25K PER MONTH!
CONTACT US NOW AT:
6005327873/ 7889777803 /9149614822
JOIN THE PHONEPE FAMILY TODAY AND TAKE YOUR SALES CAREER TO NEW HEIGHTS!
WANTED
MARKETING PERSONAL (BIKE LICENSE HOLDER)
SHOP NO. 44-45A SOUTH BLOCK
BAHU PLAZA JAMMU
PH. NO.6005187687
REQUIRED URGENTLY
REQUIRED MBA TRAINED STAFF FOR FINANCIAL COMPANY AT BAHU PLAZA.
INTERESTED CANDIDATES
CONTACT MOB NO: 8899279707 WHATSAPP WITH CV.
SALARY START FROM 15000 PM NEGOTIABLE WITH EXPERIENCE.