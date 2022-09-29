EMPLOYMENT (30-09-2022)

REQUIRED
CENTRE MANAGER
FOR REPUTED
HOSPITAL
PLEASE SEND
RESUME TO
EMAIL ID: HRRECRUIT418@GMAIL.COM
REQUIRED
OPHTHALMOLOGIST (FRESHER/RETIRED;
FULL/PART-TIME)
REQUIRED NEAR JAMMU.
E-MAIL CHOWDHARYEYECENTRE@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
FOR DAILY RISING SUN INTERNATIONAL SCHOOL, VIJAYPUR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS FOR KINDERGARDEN
1-YOGA TEACHER
1-PT TEACHER
SEND RESUME AT THIS NUMBER 9906138418( SHORT LISTED CANDIDATE WILL BE INFORMED)
E-MAIL DRSINTERNATIONAL5@GMAIL.COM
TRANSPORT AVAILABLE FROM KUNJWANI JAMMU
VACANCY
REQUIRED FEMALE
FRESHER|EXPERIENCED CAN APPLY GOOD COMMUNICATION SKILLS, BASIC COMPUTER KNOWLEDGE, QUALIFICATION GRADUATE.
LOCATION KARAN NAGAR, JAMMU.
INTERESTED CAN SEND THEIR RESUME
EMAIL: FITNESSWITHNIDHI@GMAIL.COM
MOB.: 9682376858
REQUIRED STAFF
REQUIRED MANAGER WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1 NO.
ACCOUNTANT: 1NO
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485, 9419193224
GOYAL SALES CORPORATION
S.NO. PARTICULARS NOS
1. ACCOUNTANT – HAVING 1
EXPERIENCE OF 3 TO 5
YEARS
2. INTERNS FOR ACCOUNTING 2
WORK
WALK IN INTERVIEW FROM THURSDAY TO SATURDAY
INTERVIEW TIMING : 3 PM TO 5 PM
SHOP NO. 145 YARD NO. 6,
TRANSPORT NAGAR NARWAL – 180015
PH.NO.: 9055500600
REQUIRED
FOR A PVC PIPES MANUFACTURING UNIT AT BARI BRAHMNA JAMMU, WE REQUIRE FOLLOWING STAFF.
A. SALES EXECUTIVE – 2 NO.
B. MAHINDRA PIC UP – 1 NO.
DRIVER (BOLERO)
SEND YOUR RESUME ON THE FOLLOWING NO. AND WALK IN INTERVIEW AT BARI BRAHMNA UNIT BETWEEN 12 NOON TO 3 PM.
RAGHAV NANDA
9796031200
REQUIRED FACULTY
FOR AN INSTITUTE FOR COMPETITIVE EXAMS IN MAIN CITY JAMMU.
SUBJECTS: QUANT, REASONING, ENGLISH, GA/GS…
GOOD COMMAND OVER SUBJECTS WILL BE PREFERRED.
EMAIL YOUR CREDENTIALS AT :-
COMPETITIVEVEHUB007@GMAIL.COM
REQUIRES
TGT/PGT TEACHERS
(ALL SUBJECTS) FOR
CBSE SCHOOL
IMMEDIATE JOINING
CONTACT : 9164135444
WE’RE HIRING
REQUIRED EX SERVICEMAN FROM DEFENCE ARMY, PARAMILITARY
INTERVIEW TIMING: 10 AM TO 1 PM.
DAY:- FRIDAY, SATURDAY, MONDAY
CONTACT DETAILS:- 7006659808, 9796200093
VENUE: BAHU PLAZA JAMMU
NORTH BLOCK
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
B1 LAXMIPURAM CHINORE BANTALAB
URGENTLY REQUIRED
1. M.A/M.SC., B.ED FOR CLASSES 8TH TO 12TH
SUB: ENGLISH/HISTORY/SCI/MATHS
2. DRIVER REQUIRED FOR SCHOOL BUS: 2 POSTS
CANDIDATES WITH EXPERIENCE MIN 2 YEARS IN SCHOOL DRIVING LICENCE SHOULD BE OFF HEAVY MOTORS
CONTACT: 9622333664
REQUIREMENT
ONE FEMALE
COMPUTER TYPIST
AND ONE RECEPTIONIST
FOR SALON
SALARY NEGOTIABLE
CALL: 7006286592, 9858531786