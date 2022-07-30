EMPLOYMENT (30-07-2022)

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ADMISSION COORDINATOR/ RECEPTIONIST/ COMPUTER OPERATOR : MUST HAVE COMPLETE & PROFESSIONAL KNOWLEGE OF CONCERNED FIELD & COMPLETE KNOWLEGE COMPUTER WITH OWN CONVENIENCE IS PREFERRED.
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