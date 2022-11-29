EMPLOYMENT (29-11-2022)

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GANDHI NAGAR, JAMMU
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SANFORT GREATER KAILASH
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GRADUATE OR POST GRADUATE TEACHERS WITH MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE.
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1) M.B.B.S. DOCTOR
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IN SATWARI/ CHANNI HIMMAT INSTITUTE
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* CLASS XITH (HUMANITIES) AS WELL AS IX, XTH (SOCIAL SCIENCES) IN CHANNI TIME (2.30 TO 5.30), SALARY 8000+
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EXPERIENCED FEMALE COMPUTER TYPIST WITH GOOD TYPING SPEED FOR DIAGNOSITC CENTER IN GANDHI NAGAR, JAMMU.
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INTERVIEW ON:- 29TH & 30TH OF NOVEMBER 2022
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