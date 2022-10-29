EMPLOYMENT (29-10-2022)

REQUIRED SALESMAN
REQUIRED SALESMAN/HELPERS FOR FOOTWEAR SHOWROOM AT APSRA ROAD GANDHI NAGAR- SALARY 8000-12000 PER MONTH + INCENTIVES. INTERESTED CAN CONTACT STEPS FOOTWEAR OPPOSITE APSRA THEATRE GANDHI NAGAR JAMMU BETWEEN 1 PM-7PM
MOB NO. 9419183679
AROMA FOUNDATION
PUBLIC SCHOOL
SEC 2, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
REQUIRED
HINDI TEACHER (F) – 1 NO – B.A / B.ED.
NURSERY TEACHER (F) – 2 NO – B.A / B.SC / B.ED
MAID – 1 NO
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW : 29/10/22 & 31/10/22
TIMING : 10 AM TO 12 NOON
MOBILE : 94191-27441, 7006877850
JOB JOB JOB
IN JAMMU FOR BOYS & GIRLS
INCOME : 7000 TO 25000 (HOSTEL FREE)
QUALIFICATION : 8TH, 10TH, 12TH, GRADUATE & ABOVE
APPLY IN 3 DAYS
FOR MORE DETAILS CONTACT
GANDHI NAGAR, JAMMU
7006486152
NOTE : EVERY DISTRICT – 15 VACANCIES
REQUIRED
LOOKING FOR EXPERIENCED FEMALE CANDIDATE AS BUSINESS ASSOCIATE FOR FAST GROWING PHARMACEUTICAL COMPANY HANDSOME RETURNS GUARANTEED CONTACT. 9888074228
REQUIRED
FEMALE IELTS TRAINER
SPEARHEAD IELTS
# 9906381129, 01935-05248
SPEARHEADJAMMU@GMAIL.COM
48 D/C GANDHI NAGAR,
JAMMU
REQUIRE
TEACHERS (IST TO 10TH)
11TH & 12TH, GRADUATION
(SCIENCE, COMMERCE, ARTS)
CONTACT : CCI, SARWAL CHOWK, CHOUDHARY BUILDING
7889351933, 8492890641
REQUIRED TEACHER (FEMALE ONLY)
KIDZEE PLAY WAY SCHOOL
H.NO 271, SECTOR 2 CHANNI HIMMAT ON URGENT BASIS
TIMING (9AM TO 3PM)
MONDAY TO SATURDAY
CONTACT : 7006456174
LANDLINE :01912467502
REQUIRED
1. TELECALLER: FEMALE FRESHER GRADUATE
2. BILLING/EXECUTIVE: MALE
FRESHER EXPERIENCED GRADUATE
3. RECEPTIONIST : FEMALE EXPERIENCED
(GRADUATE WITH KNOWLEDGE OF COMPUTERS)
WALK IN INTERVIEW ON 31ST OCT. TO 2ND NOV. 2022 FROM (12 NOON TO 2 PM)
NSF-BAJAJ
(AUTHORIZED DEALER: BAJAJ AUTO LTD.)
SATWARI, JAMMU
9149982684
DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED WITH 5 TO 10 YEARS EXPERIENCE AND CAPABLE TO DRIVE IN HILLY AREA, HOLDING VALID DRIVING LICENCE. SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT WITH YOUR RESUME AT H.NO. 293, SECTOR 5, CHANNI HIMMAT, JAMMU ON 30-10-2022, SUNDAY FROM 12 TO 2 PM.
MOB NO: 9622119983
WE ARE HIRING
SALES EXECUTIVE
AT HEROELECTRIC SHOWROOM PATTA BOHRI
BASE SALARY: 8000 PLUS INCENTIVES PER VEHICLES. REQUIRED GOOD COMMUNICATION SKILLS ALONG WITH MINIMUM 6 MONTHS WORK EXPERIENCE IN AUTOMOBILE SALES.
WORK HOURS MONDAY TO SATURDAY
10 AM TO 6 PM
CONTACT NO.: 9622395754, 9541004754
SCHOOL OF PHARMACY
S.V.S PARA MEDICAL COLLEGE SHIV KASHI , SUNDERBANI DISTT. RAJOURI (J&K UT)-185153
APPROVED BY PCI, GOVT. OF INDIA
RECRUITMENT NOTICE
S.V.S PARA MEDICAL COLLEGE INVITES APPLICATIONS FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR POST OF ASSISTANT PROFESSOR / ASSOCIATE PROFESSOR IN LEVEL POSITIONS.
QUALIFICATION:- M.PHARMA / PH.D (PHARMACOLOGY, PHARMACEUTICS, PHARMACEUTICAL CHEMISTRY, PHARMACOGNOSY.)
EXPERIENCED AND FRESHER CANDIDATES CAN SEND THEIR CV AT PARAMEDICALCOLLEGESVS@GMAIL.COM
SALARY:- AS PER NORMS
CONTACT NO:-7780883200, 8219084581
REQUIRED
REQUIRED DELIVERY ASSOCIATE FOR BLUE DART EXPRESS LTD.
EXPERIENCE & FRESHER CAN APPLY
LUCRATIVE SALARY, FUEL EXTRA PF/ESIC EXTRA, BONUS EXTRA.
ELIGIBILITY – MINIMUM 12TH PASS, OWN BIKE & DL.
AGE LIMIT – 18 TO 28 YRS.
CONTACT NO. 9643016149/8558030202
VACANCY FOR PEON/OFFICE BOY
PEON/OFFICE BOY REQUIRED FOR A REPUTED CA FIRM’S OFFICE IN BAHU PLAZA JAMMU. CANDIDATE SHOULD HAVE EXPERIENCE OF DRIV ING SCOOTY AND DOING CLERICAL, CLEANING AND PANTRY WORKS.
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US AT : 9622505439, 9419185051