EMPLOYMENT (28-11-2022)

REQUIRED
MARKETING EXECUTIVES
SALARY
RS 15,000 PM
WITH INCENTIVES & TA
QUALIFICATION
GRADUATE WITH EXPERIENCE
WHATSAPP CV
9070938333
AVAILABLE
FOR AT HOME PATIENT CARE
SKILLED NURSES,
& ATTENDANTS
MALES & FEMALES
DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
BEST PACKAGE
CONTACT 8715866444
5, RED CROSS BHAWAN
KACHI CHHAWNI JAMMU
URGENTLY REQUIRED
FOLLOWING PERSONS ARE REQUIRED FOR OUR MANUFACTURING FACILITY AT BARI BRAHMANA
1.STORE SUPERVISOR
2. WATER TREATMENT PLANT/ETP OPERATOR
INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE UPDATED CV @ 9906112848, 7006995703
JOB JOB JOB
IN JAMMU
FOR BOYS & GIRLS
INCOME : 7000 TO 25000
(HOSTEL FREE)
QUALIFICATION : 8TH, 10TH, 12TH
APPLY : IN 3 DAYS
FOR MORE DETAILS, CONTACT
GANDHI NAGAR, JAMMU
7006486152
NOTE : EVERY DISTRICT = 15 VACANCIES
NEEDS
A NON BANKING FINANCE
COMPANY NEEDS COLLECTION AND MARKETTING OFFICERS..SHOULD BE GRADUATES,FIXED SALARY + COMMISSION+CO.OWNED 2 WHEELER CONVEYANCE,BENEFIT OF BONUS,INCREMENT MUST COME WITH GOOD REFERENCE,2 WHEELER LICENSE A MUST.
CONTACT:- UNITED INDIA INV.PVT.LTD,UNITED HOUSE,MOTI BAZAR,JAMMU..NEAR RANI PARK..
9419187143..COME WITH PROPER APPLICATION AND CREDENTIALS
JOB OFFER
DRIVER – MALE
REQUIRED FOR A RESIDENCE IN GANDHI NAGAR
CONTACT:
8587962237
SITUATION VACANT
REQUIRED 50 BUSINESS PROMOTERS/REPORTERS. MIN
QUALIFICATION MATRIC, TRAINING 1 MONTH THROUGH ONLINE/CORRESPONDENCE. STIPEND/SALARY 2500 / 10000/ 35000/= MALE/FEMALE
SEND BIO-DATA AT OUR WHATSAPP 8920053772
PHONE : 9818753321
URGENTLY REQUIRED
1) DOCTORS (GENERAL SURGEON, PEDIATRICS AND MS GYNE, RADIOLOGY)
2) CUSTOMER CARE MANAGER -(EXPERIENCE)
3) IELTS/PTE TRAINER(F/E)
4) CONTANT WRITER (F/E)
5) PROPERTY TAX SURVEY EXECUTIVE (F/E)
6) TELECALLERS/SALES EXECUTIVE (FRESHERS)
7) DATA ENTRY OPERATOR (FRESHERS)
8) SUPERVISOR -(F/E)
CONTACT: BRAVE SECURITY & PLACEMENT SERVICE
ADDRESS:- 669 SECTOR -C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWERS CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO:-9796733175, 9686201135
EMAIL ID : BSBRAVESEC@GMAIL.COM
URGENT REQUIRED
FEMALE TELECALLER
FIXED SALARY PLUS INCENTIVE
(SITTING JOB)
MYRAA HOSPITALITY GROUP
BEHIND V. MART JANIPUR
9906041292
URGENT REQUIREMENT
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT. LTD. URGENT REQUIREMENT OF SUPERVISIOR, DIGITAL MARKETING, ACCOUNTANT, DRIVER, COMPUTER OPERATORS, OFFICE ADMIN, MARKETING EXECUTIVE, PAYMENT COLLECTION BOY, STOCK MANAGER, SALES MANAGER, HR EXECUTIVE.
CALL 9055055628 ADDRESS
GREATER KAILASH FAWARA CHOWK
NEAR PETROL PUMP.
STAFF REQUIRED
1) COORDINATOR, COUNSELLOR, TELECALLER.
2) DRIVER, CAR WASHING BOYS, DELIVERY BOYS.
3) FLOOR EXECUTIVE, SALESMAN MIN. QUALIFICATION 12TH/GRADUATION
4) COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT, M/F
5) HOTELS & RESTAURANTS STAFF, FRESHER/ EXPERIENCE : 0- 2 YRS
HEAD OFFICE : JAMMU
INTERVIEWS MUST BE CONDUCTED ON 28TH
NOV -30TH NOV (INTERVIEW TIMING 10 AM TO 4 PM)
FOR APPOINTMENT CALL ON THIS NO.: 6006796637