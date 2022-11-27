EMPLOYMENT (27-11-2022)

REQUIRED
AT REHARI
FULL TIME HELPER ..
COUPLE PREF..
SALARY + ROOM FREE…
MB. 9797922717
REQUIRED
PRO/MR
FOR JALANDHAR REPUTATED
HOSPITAL FOR MARKETING
(JAMMU & KASHMIR ONLY)
CONTACT : 9814654547
URGENT STAFF REQUIRED
* PROFESSIONAL COOK FOR HOME
* PERSONAL DRIVER
LOCATION :
CHANNI HIMMAT
CONTACT NO : 7006913301
URGENTLY REQUIRED
FOLLOWING PERSONS ARE REQUIRED FOR OUR MANUFACTURING FACILITY AT BARI BRAHMANA
1.STORE SUPERVISOR
2. WATER TREATMENT PLANT/ETP OPERATOR
INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE UPDATED CV @ 9906112848, 7006995703
SANFORT GREATER KAILASH
H.NO 30 LANE:7 DOWNSIDE, GREATER KAILASH, JAMMU
WANTED TEACHERS AND MAIDS
GRADUATE OR POST GRADUATE TEACHERS WITH MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE.
FRESHERS CAN ALSO APPLY
FLUENCY IN ENGLISH IS MUST.
MOB NO. 9018965323
SEND RESUME IMMEDIATELY TO ABOVE GIVEN NUMBER
URGENT REQUIREMENT
1 MANAGER, MBA WITH 5 YEAR EXPERIENCE IN CALL CENTRE.
1 MBBS DOCTOR (TELE-CONSULTANCY) FOR 104 MEDICAL HELPLINE, NATIONAL HEALTH MISSION, J&K
JOB LOCATION:- NAGROTA, JAMMU.
CONTACT:
DR.ITM LIMITED
9256565649
VACANCY
1) SALES EXECUTIVE- 2
(EXPERIENCED IN CCTV/EPABX SEGMENT)
2) SALES EXECUTIVE – 2
EXPERIENCED IN LED TV/AIR CONDITIONER SEGMENT
3) RECEPTION – 1 (FEMALE)
(GOOD COMMUNICATION & ACCOUNTS KNOWLEDGE)
COME ALONGWITH RESUME & PHOTOGRAPH TO :
29/1, OPPOSITE UNION BANK OF INDIA, NANAK NAGAR JAMMU
CONTACT: 9149487383
URGENT JOB OPENING
SALES INCHARGE – FMCG SECTOR
FOR HANDLING SALES IN – JAMMU & ITS ALL DISTRICTS
MINIMUM 5+ YEARS OF SALES & MARKETING EXPERIENCE IN BRANDS RELATED TO PULSES, SPICES, EDIBLE OILS, GHEE, TEA, NAMKEEN & BISCUITS.
MUST HAVE KNOWLEDGE OF SUPPLY CHAIN – C&F, DISTRIBUTORS, DEALERS AND WHOLESALERS IN THE ENTIRE JAMMU DIVISION & ITS DISTRICTS.
(SUNDAY OPEN)
CONTACT: SARVMATRE INT. PVT. LTD.
8527992181,9622044437
EMAIL – CORP@SARVMATRE.COM
JOBS VACANCY
SALESPERSON : FULL TIME WITH MIN 1 YEAR EXPERIENCE IN JEWELLERY SECTOR.
ACCOUNTANT: FULL TIME WITH MIN 1 YEAR EXPERIENCE IN TALLY.
REQUIRED FOR A RENOWNED JEWELLERY SHOWROOM.
INTERESTED CANDIDATES MAY
CONTACT AT 7006136536.
HIRING
MIDASZTOUCH
A RETIAL SHOWROOM
SALES
EXECUTIVE
MALE/FEMALE
MIDASZTOUCH, 78 D/C, GREEN BELT PARK, GANDHI NAGAR, JAMMU, 180004
CONTACT NO.: 7006175517
WANTED
CAR DRIVER (FULL TIME) FOR HOSTEL AT
REHARI COLONY
(ACCOMMODATION
AND FOOD AVAILABLE)
CONTACT: 7889319874
REQUIRED
1. ORW 7500/- TA
2. STAFF NURSE/ GNM/ PHARMACIST 8000/-.
APPLY WITH COMPLETE BIO DATA WALK IN INTERVIEW ON 28TH NOV 2022
JKSPYM CENTER
VILL: PURKHOO, POST DUMANA
AKHNOOR ROAD, JAMMU
CONTACT: 9596750390
REQUIRED STAFF
1) DRIVER LIGHT VEHICLE RETD. ARMY DRIVER
2) CIVIL ENGINEER ROAD EXP. 5 YEARS
3) ROAD SUPERVISOR – 3 YEARS
4) GUN MAN RETD. ARMY UDHAMPUR
CONTACT NO.: 9326774256
REQUIRED
A FEMALE STAFF FOR OFFICE KNOWING COMPUTER.
A FEMALE COOK FOR HOME FOR 3 PEOPLE.
SALARY:-7000/- TIMING: 10 TO 5
CONTACT:-
9622147072 FOR OFFICE 9086026972 FOR COOK
REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR XUV CAR ADJOINING AREA MUTHI, JANIPUR, ROOP NAGAR, CHINORE.
CALL BETWEEN 10.00 AM
CONTACT NO. 9419184842
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED STAFF WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL
* YOGA TEACHER
* SPORTS TEACHERS
* DRIVERS
* CONDUCTOR
* MAID
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIES BRITISH SCHOOL
50- TIRTH NAGAR TALAB TILLO JAMMU
PH. 0191-2554433, 8082029433