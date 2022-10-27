EMPLOYMENT (27-10-2022)

URGENTLY REQUIRED ENGINEERS FOR MNC
QUAL : B.TECH ELECTRICAL/MECH
EXP : 3 TO 7 YRS
SALARY : 5 TO 7 LACS
INDUSTRY: FMCG
LOCATION : BARI BRAHMANA
CANDIDATES FROM FMCG N PHARMA SECTOR PREFERRED. MANAGING PLANT MAINTENANCE AND PRODUCTION.
ALSO REQUIRED ACCOUNTANT/
SALARY UPTO 40,000 PM.
EMAIL: HIREON56@GMAIL.COM
REQUIRED STAFF
REQUIRED COMPUTER OPERATOR WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1 NO.
ACCOUNTANT: 1NO
SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF FILING GST AND FINALIZING IT RETURNS .
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485 , 9419193224
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CONSTRUCTION MATERIAL COMPANY IN DELHI NEEDS 5 SALES PEOPLE FROM JAMMU AND KASHMIR. MARKETER SHOULD HAVE OWN VEHICLE.
EARN UP TO RS. 30,000 P.M. PLUS TRAVEL EXPENSES.
MOB.+919622180369
URGENT REQUIRED FACULTY
PHY./CHEM/BIO/MATH/ENG
UPTO 10TH ALL SUBJECT
*FEMALE RECEPTIONIST*
HOME TUTOR * 100 NOS
BATCHES STARTED * 30 OCT. 2022
SAINIK SCHOOL, RIMC, CDS,
SSC, JKSSB, BANKING
SPOKEN ENGLISH, URDU
SHINE INSTITUTION
CALL : +91 78897 47922
JOB VACANCY
HOUSEKEEPING SUPERVISOR-01
EXPERIENCE REQUIRED : 03-04 YEARS
CASHIER POSITION – 01
EXPERIENCE REQUIRED: 01-02 YEARS
SALARY NEGOTIABLE
INTERESTED CANDIDATES CAN SHARE THEIR CV AT HR@TRGINDUSTRIES.COM
TRG INDUSTRIES PVT LTD
REQUIRED STAFF FOR
TAWI GAS
REQUIRED FEMALE SHOW ROOM STAFF GRADUATE & COMPUTER KNOWING.
SALARY NEGOTIABLE
WALK IN FOR INTERVIEW WITH BIO- DATA ON FRIDAY 28/10/2022 BETWEEN 12:00 NOON TO 2:00 PM.
CONTACT :-
TAWI GAS PACCA TALAB NEW PLOT
NR REHARI CHUNGI
PHONE NO. 7889879382, 0191-2571313
JOB OFFER
CANDIDATE WITH ANM/GNM/DIP PHARMA QUALIFICATION – MALE
FRONT OFFICE EXECUTIVES – MALE
FOR A REPUTED DOCTOR’S CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT: 8587962237
SALESMAN REQUIRED
FOR A REPUTED CLOTHING STORE IN KUNJWANI
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CONTACT: 9541621526
WANTED STAFF
1. TEACHERS : B.A./B.SC/M.SC. WITH B.ED. OR WITHOUT B.ED.
2. PHYSICAL TEACHER: FULL OR PART TIME
ATTRACTIVE SALARY
CONTACT: PRINCIPAL
DASHMESH PUBLIC HIGH SCHOOL,
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PEER BABA ROAD JAMMU
PHONE: 9419232442, 9906100980
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PEON FOR SEC 1 CHANNI HIMMAT LOCATION WITH HAVING MINIMUM 3 YEARS OF EXPERIENCE.
CONTACT – 9906301664
CYBER CAFÉ REQUIRED
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MINIMUM QUALIFICATION 10+2
BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
FRESHER CAN ALSO APPLY
TRAINING PROVIDE
SALARY 8000 PM
AREA: – GANGYAL AND NANAK NAGAR
CONTACT DETAILS: 33/34 SEC 6 MAIN ROAD NANAK NAGAR JAMMU 7006632601
100% SECURE JOB
NEED URGENT BASIS.
SECURITY GUARD 20NOS
QUALIFICATION:- MINIMUM 10TH
JOB LOCATION:- GANGYAL/BARI-BRAHMNA/SAINIK COLONY
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OPP. CLASSIC FACTORY GANGYAL, JAMMU
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