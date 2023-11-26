EMPLOYMENT (26-11-2023)

REQUIRED
SALES BOYS
FOR WHOLESALE GROCERY OUTLET, AT BIKRAM CHOWK, JAMMU
WORKING HRS: 10HRS TO 12HRS
UNEXPERINCED CAN ALSO APPLY
SALARY+INCENTIVES:
RS 20000 TO 25000 (PER MONTH)
MOB & WHATSAPPS
9419181136
COOK REQUIRED
REQUIRED FULL TIME/PART TIME (EVENING 3 HOURS).
WORKER FOR COOKING AND OTHER DOMESTIC WORKS FOR A SMALL FAMILY AT CHANNI HIMMAT, JAMMU.
ONE ROOM & BATHROOM CAN BE PROVIDED FREE OF COST.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9419326026
WANTED STAFF
B- PHARMA
AT
SHRI NANAK MEDICAL
INSTITUTE OF HEALTH
SCIENCES
SHAPUR BRAHMANA
9697010063, 7006117143
REQUIRED COMPUTER TEACHER
EXPERIENCED AND QUALIFIED
COMPUTER FACULTY
WHO CAN TEACH, TALLY PRIME,
MS OFFICE.
EXP. – 3 YEARS OR ABOVE
SALARY – 18000 -30000
SUBMIT CV AT- JK.JAMMU@ICAGROUP.IN OR 9469881994
MAY FAIR HR. SEC. SCHOOL
66 CHAND NAGAR, NEAR KHALSA COLLEGE JAMMU
STAFF REQUIRED
1. M.A/ B.A, B.ED 2 POSTS
SUB : URDU/MUSIC
2. M.SC/B.SC B. ED 1 POST
SUB : MATHS (8TH TO 10TH)
3. DRAWING /ART & CRAFT TEACHER 1 POST
FEMALE CANDIDATES WITH MIN. 2 YEARS OF
EXPERIENCED IN A SCHOOL CAN
WHATSAPP THEIR RESUMES ON 9797303361
WE ARE HIRING!
GRAPHICS DESIGNER NEEDED FOR LED SIGN BOARD STORE. SHOULD HAVE KNOWLEDGE IN CORELDRAW & PHOTOSHOP. ONLY INTERESTED AND HIGHLY MOTIVATED CANDIDATES MAY CONTACT. NEGOTIABLE SALARY.
CONTACT NUMBER :
9622158666, 7006731409
REQUIRED
REQUIRED ONE CLERK MUST HAVE A SOUND KNOWLEDGE OF TYPING FOR AN OFFICE
CONTACT NO.
9419139318
ADV. KARAN SINGH
REQUIRED
OFFICE STAFF 15
DATA ENTRY 15
OFFICE BOY 20
CONTACT US AT 7006120072
SEND YOUR CV AT
SANJEEVANIHEADHUNTURZ@GMAIL.COM
REQUIRED URGENTLY
150 SECURITY GUARDS, QUALIFICATION 8TH & ABOVE WALK IN FOR INTERVIEW (MON TO SAT) AT BRANDSTANCE PROTECTION & PLACEMENT SERVICES PVT LTD SHOP NO. 1, SECOND FLOOR, TRIKUTA SHOPPING COMPLEX, BUS STAND JAMMU.
CONTACT NO. 9103352102
01914007668
CHEF JOB OPPORTUNITY:
INDIAN & BAKERY
WE ARE SEEKING A TALENTED CHEF TO JOIN OUR TEAM FOR UDHAMPUR. IF YOU ARE PASSIONATE ABOUT CREATING DELICIOUS FOOD AND HAVE PROVEN EXPERIENCE, WE ENCOURAGE YOU TO APPLY. WE OFFER A COMPETITIVE SALARY AND A UNIQUE OPPORTUNITY TO OWN A ROYAL ENFIELD BIKE FOR FREE. INTERESTED, PLEASE CONTACT US AT 9622347341.
APPLICATIONS ARE URGENTLY REQUIRED FOR THE POST OF A COOK .
CANDIDATES HAVE TO SUBMIT THEIR APPLICATION WITH SCANNED DOCUMENTS THOUGH OFFLINE MODE AT NFB OFFICE NEAR SWAMI VIVEKANANDA HOSPITAL AMPHALLA JAMMU OR ONLINE BY THE
EMAIL : NFBJAMMU@GMAIL.COM
CONTACT NUMBER: 9419134284
REQUIRED
MANAGER, MARKETING EXECUTIVE, ADVISOR’S IN MNC COMPANY
CONTACT NO.
9419190716 WHAT’SAPP NO.
9906290716
RPGLOBALMEDIA@GMAIL.COM
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
JANIPUR/CHAK BHALWAL, JAMMU
EMAIL:- INFOCRESCENTPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT NO:- 0191-2535337 /4019424
REQUIRED FOR
CHAK BHALWAL BRANCH
DRIVER (FOR SCHOOL BUS)
HEAVY VEHICLE LICENSE WITH
EXPERIENCE OF SCHOOL BUS DRIVING
APPLICATION FORMS ARE AVAILABLE IN SCHOOL OFFICE ON ALL WORKING DAYS FROM 10:00 A.M – 2:00 P.M AND COME ALONG WITH TWO PASSPORT SIZE COLOURED PHOTOGRAPHS.
REQUIRED
FULL/PART TIME ACCOUNTANT WITH PROFICIENCY IN BUSY SOFTWARE FOR A SPARE PARTS SHOP IN TRANSPORT NAGAR, NARWAL. PRIOR EXPERIENCE IS A MUST.
CONTACT: 6006217647
SINCE 1969
A.S.N HR SEC SCHOOL
CHANNI HIMMAT (NEAR POLICE LINE, JAMMU)
IMMEDIATELY REQUIRES
M.SC BOTANY/ ZOOLOGY, B.ED- 01
M.SC MATH, B.ED, -01
SPORTS TEACHER (MALE) -01
CLERK (MALE)- 01
HELPER (MALE) 01
SALARY NEGOTIABLE
FOR MORE INFORMATION
CONTACT 9419194773,9906118090
VACANCY
1. SALES MANAGER : 02 [M/F]
2. SALES EXECUTIVE : 04 [M]
3. RECEPTIONIST/TELECALLER : 02 [F]
4. PEON : 02 [M]
COME ALONG WITH RESUME & PASSPORT SIZE PHOTO BETWEEN 11AM TO 3 PM
AT SPSM ENTERPRISES
29/1, GURU NANAK NAGAR JAMMU
MOB: 8899493782
REQUIRED SALES PERSONS
FOR SUPER MARKET IN
ROOP NAGAR
CONTACT : 9055505500, 7006123200
PREFERABLY NEAR FROM ROOPNAGAR PREFERABLY HAVING SCOOTY
REQUIRED JOB VACANCIES
VISA COUNSELOR – 1 (MUST BE EXPERIENCED)
PTE TRAINER – 1 (MUST BE EXPERIENCED)
RECEPTIONIST – 1 (MUST BE EXPERIENCED)
PREFERENCE: FEMALE EXCELLENT COMMAND ON ENGLISH.
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATE
JP OVERSEAS EDUCATION & CONSULTANTS
GANDHI NAGAR, JAMMU – 7006866614
JOB VACANCY
MALE/ FEMALE STAFF REQUIRED FOR
1. RETAIL MEDICINE COUNTER.
2. WHOLESALE MEDICINE WAREHOUSE.
SALARY AS PER MARKET STANDARD AND OTHER COMPANY PERKS
ADDRESS 198 NEAR RAMLEELA GROUND JANIPUR JAMMU
CONTACT 9419158260, 8492838267
REQUIREMENT
TALLY OPERATOR HAVING COMPLETE KNOWLEDGE OF ACCOUNTS AND BANK RECONCILIATION REQUIRED IN ADVOCATE OFFICE IN CHANNI HIMMAT, NEAR HOTEL RITZ MANOR, JAMMU.
CONTACT :- 9906245579
URGENTLY REQUIRED
TWO BOYS REQUIRED FOR GODOWN.
BAMBA ENTERPRISES
NEAR ROOP NAGAR
MOBILE NO. :- 9419159078, 7006806862
SALARY:- 8000- 10000
JOBS IN MULTINATIONAL COMPANY
FULL TIME AND PART TIME JOBS
SALARY PACKAGE: 2 LAKH TO 6 LAKHS
JOB PROFILE: MANAGER, SENIOR MANAGER AND ASSISTANT BRANCH MANAGER, FRESHER AND RETIRED PERSONS CAN ALSO APPLY
SALARY FOR PART TIME EMPLOYEES ALSO RETIRED PERSON CAN ALSO APPLY.
CONTACT: 9070862222, 7006234826