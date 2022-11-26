EMPLOYMENT (26-11-2022)

REQUIRED STAFF
REQUIRED COMPUTER OPERATOR WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY,
NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:-
9419189485, 9419193224
REQUIRED
OFFICE COORDINATOR (3 NO) (F)
COMPUTER OPERATOR (3 NO) (F)
QUALIFICATION :- MASTERS IN SOCIAL WORK/SOCIOLOGY/MBA
MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
EMAIL:- SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
CONTACT : 7780881994, 9541652188, 0191-4070090
REQUIRED
SALES EXECUTIVE FOR MEDICINES
(CIPLA PRODUCTS) :- (3 NO) (M)
ONLY EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFFERED
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CONTACT :- 7780881994, 9541652188, 0191-4070090
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REQUIRED
A WELL TRAINED COMPUTER KNOWING MALE/FEMALE RECEPTIONIST AND A WELL EXPERIENCED CAFÉ VENDER MALE/FEMALE FOR NEWLY OPENING A READING LIBRARY/CAFÉ HUT IN GANDHI NAGAR AREA SALARY AS PER EXPERIENCES
CONTACT 9419183599, 7006908291
REQUIRED
1. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER- RS 25,000 ++
MIN. EXPRIENCE- 5 YEARS
2. MARKETING EXECUTIVE- 5 NOS- RS 10,000 TO 15,000
3. GRAPHIC DESIGNER (COREL DRAW KNOWLEDGE)
4. AUTO DRIVER CUM RUNNER- RS 10,000 ++
5. SECURITY GUARD (24 HRS)
EPIP, SIDCO COMPLEX BARI BRAHMANA, JAMMU
(M) : 6006158889. 7006118084
WORK FROM HOME
EARN EXTRA INCOME
PART TIME FULL TIME
JOB PERSON, RETIRED, STUDENTS
HOSEWIVES, BUSINESSMAN, SHOPKEEPERS, ETC.
GREAT BUSINESS OPPORTUNITY
7889796383, 8146760856
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVES & COUNSELORS FOR REPUTED INSTITUTE.
# SALARY 3 LACS TO 6 LACS CTC
WALK IN INTERVIEW @ 12PM
ON SUNDAY
BOOK YOUR SLOT AT
7006187440
JOB JOB JOB
REQUIRED A YOUNG AND SMART CANDIDATE FOR THE POST OF RELATIONSHIP MANAGER AND RECEPTIONIST. CANDIDATES (MALE/ FEMALE) HAVING MANAGERIAL DEGREE WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS AND 1YEAR WORK EXPERIENCE CAN APPLY. SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9419200849, 7006940311
REQUIRED
FEMALE TEACHER
CLASS-9TH CBSE
MATH & SCIENCE
SALARY- 4000, TIME- 2 HOURS
CONTACT NO.
9086719061
ADDRESS :- SEC 1 RAJINDER NAGAR BANTALAB JAMMU