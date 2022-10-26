EMPLOYMENT (26-10-2022)

STAFF REQUIRED
NEED GRADUATE GIRL CANDIDATES FOR OFFICE WORK, MUST BE HAVING COMPETENT ENGLISH COMMUNICATION SKILLS AND OWN CONVEYANCE.
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
SALARY: NEGOTIABLE
PLEASE SEND YOUR RESUME AT: JAMMU.HIRINGS@GMAIL.COM OR WHATSAPP AT +91 91033 29072
JOB
REQUIRED SIKH FEMALE CANDIDATE HAVING KNOWLEDGE OF COMPUTER
(PREFERABLY BCA/MCA)
AGE NO BAR # SALARY- NEGOTIABLE
WALK – IN – INTERVIEW AT GURUDWARA FATEH SINGH SAHIB ON 26.10.2022
BETWEEN 11.00 AM TO 1.00 PM
CONTACT NO. 7006444538
REQUIRED
SUPPORT BOY
(FOR SWEEPING & OFFICE WORK)
SALARY RS. 10000/- (CTC)
CONTACT
HR MANAGER – NDF
9149472155
REQUIRED
SALES MANAGER IN VIJAYPUR
ONE MALE, ONE FEMALE
FOR WORK IN GOVT CHEMIST SHOP IN GOVT HOSPITAL FROM VIJAYPUR & ITS ADJOINING AREAS.
QUALIFICATION: B.PHARMA/ D.PHARMA/ MED.ASST/ GNM/ GRADUATE/ 12TH (FRESHER/ EXPERIENCED/RETD/ HOUSEWIFE) CAN ALSO APPLY WITHIN 3 DAYS.
MAIL: NARINDERDATT37B@GMAIL.COM
MOB: 9419153854
REQUIRED
FEMALE CANDIDATES
1. TELECALLER .10
2. OFFICE COORDINATOR .1
3. MARKETING EXECUTIVE. 7
4. BACKUP DATA ENTRY. 4
126A GANDHI NAGAR JAMMU
7006491414
NORTH QUEST TECHNOLOGY PVT LTD
REQUIRED STAFF
REQUIRED COMPUTER OPERATOR WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1 NO.
ACCOUNTANT: 1NO
SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF FILING GST AND FINALIZING IT RETURNS .
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485 , 9419193224
STAFF REQUIRED
STAFF REQUIRED FOR GARMENTS SHOWROOM NEAR SAINIK COLONY, NEW REHARI NEAR MERIDIAN HOTEL AND BSF PALOURA. GIRLS AND BOYS BOTH REQUIRED
SALARY 6K TO 8K
FRESHERS ALLOWED
FOR CONTACT : 7780815702
8825075984
VACANCY FOR ACCOUNTANTS
REPUTED CA FIRM LOCATED AT BAHU PLAZA JAMMU IS HIRING ACCOUNTANTS. CANDIDATES SHOULD HAVE EXPERIENCE OF ACCOUNTING AND MAKING BALANCE SHEET IN MS EXCEL.
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US AT 9622505439
URGENT REQUIREMENT
RECEPTIONIST & ADMIN
(FEMALE CANDIDATE)
EXPERIENCE: MINIMUM 1 YEAR
QUALIFICATION: MINIMUM GRADUATION
SKILLS: COMPUTER KNOWLEDGE /EXCEL /WORD / POWER POINT
GOOD SALARY FOR RIGHT CANDIDATE
INTERVIEW ON 26-10-2022 (WEDNESDAY)
(SAS FINVEST SERVICES) BAHU PLAZA JAMMU
MOBILE NUMBER: 9990109714
EMAIL: SASFINVEST123@GMAIL.COM
JOB JOB JOB
A GOVT REGISTERED HEALTH COMPANY IS LOOKING FOR YOUNG AND ENERGETIC STAFF FRESHERS AND EXPERIENCED FOR DIFFERENT POSTS IN JAMMU AND KASHMIR UT.
QUALIFICATION: 10TH, 12TH, GRADUATION AND ABOVE.
INCOME: 14400 TO 22600/- PER MONTH (AS PER CO RULES).
MANAGERS, ASST MANAGERS, FRONT OFFICE, B.D.M AND ASM AT
MAX LIFE CARE CENTRE
824-A, LAST MORH GANDHI NAGAR, JAMMU OPPOSITE VIP BAGS SHOWROOM.
CONTACT NO: 9906029039, 9796256081
FREE ACCOMODATION