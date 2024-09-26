EMPLOYMENT (26-09-2024)

REQUIRED
OFFICE ASSISTANT
QUALIFICATIONS
GRADUATE
WITH COMPUTER SKILLS
SALARY RS: 10,000
PR WELLNESS
REHARI COLONY JAMMU
99060 06644
REQUIRED
1. FIELD BOY (WITH DRIVING LICENSE) -2
2. OFFICE ASSISTANT (FEMALE) -1
3. MARKETING EXECUTIVE -3
FOR OUR OFFICE IN SAINIK COLONY
CALL AT 9906005222
REQUIRED
REQUIRED NURSING STAFF; OPERATION THEATRE TECHNICIAN; SECURITY GUARDS; X-RAY TECHNICIAN; COOK; COMPUTER OPERATOR. PLS CONTACT AT
9149495487
REQUIREMENT
› SALES EXECUTIVE (M/F)
* ELIGIBILITY: ANY GRADUATE HAVING OWN VEHICLE, EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS AND COMMAND OVER ENGLISH & HINDI (WRITTEN & VERBAL).
* GOOD COMPUTER SKILLS AND COMMAND OVER MS OFFICE.
* JOB PROFILE: SELLING FURNITURE ITEMS
* PREFERENCE WOULD BE GIVEN TO THOSE CANDIDATES WHO HAVE GOT WORKING EXPERIENCE OF EDUCATION / ACADEMIC INDUSTRY.
* SALARY : NEGOTIABLE
*CONTACT NO:
9419187502,6006800162,
7780908338,9419179926, 9796061481
JK DOORS
GANGYAL JAMMU
URGENTLY REQUIRED
1) SUPERVISIOR – (MALE/FEMALE)
2) CO-ORDINATOR / OFFICE ADMIN/ RECEPTIONIST/ COUNSELLOR, TELLECALLER
(MALE/FEMALE) (FRESHER)
3) B.SC / BA / B.COM / B.TECH (FRESHER)
4) ACCOUTANT / COMPUTER OPERATORS/ DIPLOMA (MALE/FEMALE) FRESHER/EXP.
5) PACKAGING, SECURITY GUARD (MALE/FEMALE)
ADDRESS: 628/A BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR, NEAR STRENGTH GYM GANDHI NAGAR.
CONTACT NO: 9149840451, 8899734114
EMAIL:PRJOBSPLACEMENT96@GMAIL.COM
COOK CUM HELPER
FULL TIME FEMALE COOK CUM HELPER IS REQUIRED AT TRIKUTA NAGAR.
TIMING : 9 TO 6 PM.
CONTACT :
MOB. 7006501922
REQUIREMENT
TALLY OPERATOR HAVING 03 YRS EXPERIENCE IN ACCOUNTS IN ADVOCATE OFFICE AT CHANNI HIMMAT JAMMU NEAR RITZ MANOR HOTEL.
CONTACT NO: 9596733577, 9419186392
REQUIRED MALI &
SAFAI KARAMCHARI
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF MALI & SAFAI-KARAMCHARI (MINIMUM QUALIFICATION MATRIC) AT DHARMARTH TRUST JAMMU PROVINCE. APPLICANT SHOULD SUBMIT RESUME WITHIN SEVEN DAYS POSITIVELY IN CENTRAL OFFICE KARAN BHAWAN, SHALAMAR ROAD JAMMU. SALARY NEGOTIABLE.
FOR DETAILS CONTACT:
MOBILE NO. 7051549250
REQUIRED
FOR CHEMICALS /PHARMA INDUSTRY.
1. LAB TECHNICIAN (B.SC/B. PHARMA)
FOR QUALITY ASSURANCE (2 NOS)
MINIMUM EXP. 2 YEARS.
2. STORE /PACKING INCHARGE- 1 NO. (MALE)
QUALIFICATION : GRADUATE
CONTACT & SEND RESUME ON
MOBILE NO. 60058-42002